Kínait kapott a kormány

Jó reggelt! Olyan idő lesz, mint tegnap.

COVID-21

A javuló járványadatok tendenciáját nézve úgy tűnik, akár már ma sikerülhet eljutni oda, hogy az elvégzett tesztek egyhetes átlagának kevesebb, mint 5 százaléka legyen pozitív. A magyar járványkezelés egyik leggyengébb a tesztelés, de ez ettől függetlenül fontos mérföldkő. A WHO szerint 5 százalék alatti pozitivitási ráta alatt lehet féken tartott járványról beszélni.

Legutóbb tavaly szeptember első napjaiban, közel kilenc hónapja volt 5% alatt ez a szám. Így reális az esély arra, hogy akárcsak tavaly nyáron, a következő hónapokban is sikerüljön teljesen leszorítani a járványt.

Hogy később újra feltámadhat-e, az továbbra is attól függ, hogy a következő hetekben, hónapokban hány embert sikerül beoltani. Most már szinte teljesen szabad a vásár vakcinafronton: szerdától Pfizerre is foglalhat időpontot, aki ragaszkodik ahhoz. Az egyetlen előfeltétele az oltásnak a regisztráció, ami talán már nem sokakat tart vissza. Ugyanakkor továbbra is több százezren vannak, akik ugyan már regisztráltak, de még nem kaptak oltást. Csak remélni lehet, hogy ők nem morzsolódtak le.

Lehet persze más oltóanyagot is kérni, Orbán Viktor büszkén jelentette be, hogy a kormánytagok több mint fele Sinopharmot kapott. Talán vonzza őket, hogy messze ez a legdrágább vakcina a világpiacon. Arra viszont érdemes készülniük, hogy harmadik oltásra is szükségük lehet, két országban már bejelentették, hogy Sinopharmból elkezdik beadni a harmadik dózist is. Igaz, ez más oltóanyagok esetében is előfordulhat az ősszel.

EGÉSZSÉGÜGYI ÚJRAINDÍTÁS

Illusztráció: Kiss Bence

Az elmúlt egy évben rengeteg egészségügyi ellátás maradt el, amire szükségük lenne a betegeknek. Az ágyak 80 százalékát most visszaadják a normál ellátásnak, de ki kellene találni: hogyan lesz elég orvos és ápoló, hogyan építjük újra az ellátást és csábítjuk vissza a betegeket a rendelőkbe, hogy évek múlva ne haljanak meg kezeletlen betegségekben. Közben a vírus sem tűnt el, vannak fertőzöttek a kórházakban, és oltani is kell.

Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke elmondta, orvosként milyen lehetőségeket lát, hol kellene belenyúlni a rendszerbe. A valódi megoldáshoz először szembe kellene nézni a problémával, nyilvánosságra kellene hozni az adatokat, és széles körben egyeztetni kellene a szakemberekkel. Szerinte

„mindenhol térdre kényszerült az egészségügy, sokkal gazdagabb országokban is. Nincs abban semmi szégyen, ha kimondjuk, hogy ez megviselte a rendszert, és rámutatunk a hiányosságokra, amiket ki kell javítani”.

Lénárd néhány javaslata:

Jó lenne ösztönözni a betegeket, hogy ha tehetik, menjenek oda, ahol rövidebb a várólista.

Megfontolandó a magánellátás átmeneti állami finanszírozása.

A szakrendelőkben is sokat segíthetne egy központi előjegyzési rendszer.

Ideje lenne bevonni a kiterjesztett hatáskörű ápolókat is, akik egyetemet végeztek, és speciális szaktudással rendelkeznek.

VIDÉKI KÖZHELYEK

Fotó: Halász Júlia

Régi sztereotípia, hogy a budapestiek másképp gondolkodnak, más az értékrendjük, mint a vidéken élőknek. Mintha ezek a hangok a politikában most erősödnének is, nem véletlenül tartott Karácsony Gergely kampányindítót vidéken.

Eg friss kutatásban megvizsgálták, hogy miben tér el a budapestiek és a vidékiek politikai nézete, értékrendje, világnézete. SPOILER ALERT: Nincsenek akkora különbségek, mint gondolnánk.

Minden településtípuson többen vannak azok, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok. Budapesten ez az arány 57 százalék, megyeszékhelyeken 55 százalék, kisebb városokban 52 százalék, a községekben pedig 49 százalék.

Az Orbán-kormánnyal Budapesten a legmagasabb az elégedetlenkedők száma, a többi településen is többségben vannak az elégedetlenek.

A társadalom egyértelmű többsége azt érzi, hogy nem profitáltak az elmúlt évek kormányzásából.

Budapesten kiemelkedően többen szeretnének kormányváltást, ugyanakkor a községeket leszámítva vidéken is a kormányváltók vannak többségben.

Minden településtípuson az erős nemzeti érzésű emberek vannak többségben, a budapestiek között azonban többen vannak a zöldek és a liberális személetűek.

Minden településtípusnál elmondható, hogy egyenlőségre törekvő, alapvetően baloldali gazdasági-szociális értékeket vallanak az emberek.

Minden településtípuson kimagasló többségben vannak azok, akik szerint házasságnak csak férfi és nő között szabad létrejönnie.

Minden településtípuson rendkívüli kimagaslóan értenek egyet az emberek abban, hogy nem szeretnék, ha menekültek jönnének Magyarországra.

Még a budapestieknek is csak a 39 százaléka nem értett egyet azzal, hogy a férfi dolga a pénzkeresés, a nő dolga pedig a gyereknevelés és a háztartásvezetés.

A magyarok kétharmada az Európai Unióban szeretne maradni, az oroszokhoz való közeledés pedig minden településtípusban nagyon népszerűtlen.

LESZAKADÁS

Fotó: Vajda János/MTI

A tervezettnél jóval kevesebb pénzt hív le a kormány az uniós helyreállítási alapból a 300 legszegényebb falu megsegítésére. Áprilisban még úgy volt, 220 milliárd forintot költenek a Felzárkózó települések programra, ez végül 77,5 milliárdra olvadt.

A csökkenés oka, hogy a kormány úgy döntött, mégsem kéri a 3300 milliárd forintnyi kedvezményes hitelt, csak a 2500 milliárdos vissza nem térítendő támogatást. A hivatalos magyarázat szerint azért, mert nem akarnak jobban eladósodni, de valójában fontos szerepe lehetett annak, hogy Brüsszelben vitatták a magyar törekvések egy részét.

A Felzárkózó települések program a kormány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegénységcsökkentő kísérlete, szinte kizárólag egyházi szereplők bevonásával. A keret megvágása miatt vissza kellett venni az ígéretekből, a 77,5 milliárd nagy része szociális lakásokra megy. Kérdés, mennyit és honnan pótolnak a kieső pénzből.

GYEREKNAP

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Úgy néz ki, a Fidesz tényleg kampánytémát akar csinálni a pedofíliából. Erre utal, hogy Kocsis Máté minden nap újabb morzsákat ejt el a pedofilellenes törvénycsomagról, így garantálva, hogy az ügy folyamatosan felszínen marad.

Érdekes fordulat viszont, hogy Kocsis a törvényjavaslatnak azzal a részével kapcsolatban, amely a hivatalos személyként elkövetett pedofil bűncselekményeket szigorúbban büntetné, nyíltan leírta, hogy „lex Kaleta”. A Fidesz eddig mintha inkább arra törekedett volna, hogy a közvélemény ne foglalkozzon a gyerekpornóval lebukó volt perui nagykövettel.

További érdekességek a kormányról:

AMERIKA SZÉPEN KÉRI

Egy május 18-a reggelre lebombázott épület Gáza városában Fotó: MAHMUD HAMS/AFP

Joe Biden szerdán telefonon beszélt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, akitől a feszültség jelentős és azonnali csökkentését követelte, hogy megteremtsék a tűzszünet feltételeit. Biden elmondta Netanjahunak: azt várja, hogy még a nap folyamán számottevően csökkenjen a feszültség.

Netanjahu nem sokkal azután, hogy beszélt Bidennel, egy videóüzenetet tett közzé a Twitteren, amelyben megerősítette, hogy kormánya folytatja a Hamász elleni offenzívát. És korábban is arról beszélt, hogy az elrettentés sikertelensége esetén nem zárható ki a leszámolás a Gázai övezetet vezető Hamásszal.

Máshol:

