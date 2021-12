Már azzal is előrébb vannak, ha csak heteket nyernek az omikron berobbanása előtt

Gyors, határozott intézkedésekkel próbálják késleltetni az omikron variáns terjedését Izraelben. Ez három dolgot jelent:

Utazási korlátozásokat: senki sem mehet vörös listás országokba, és nem is engednek be onnan külföldieket. A hazaérkező izraeliekre karantén vár, még az oltottakra is.

Külön megvizsgálnak minden egyes pozitív PCR-tesztet, hogy az omikron variáns okozta-e a fertőzést.

Felkutatják az omikronosok kontaktjait, elvágva a fertőzési láncokat, akadályozva a gyors terjedést.

Izraelben mostanáig 175 omikron-fertőzöttet találtak, közülük 113-an külföldről érkeztek haza. Vagyis nagyon kevesen kapták el a koronavírus legújabb változatát úgy, hogy sem ők, sem a kontaktjaik nem jártak külföldön. A kórházakban szinte kizárólag deltával fertőzött covidosokat ápolnak.

A számok elkerülhetetlenül emelkedni fognak, egyszerűen az a céljuk, hogy időt nyerjenek, magyarázta Ran Balicer, az izraeli kormány tanácsadó-testületének vezetője egy hétfői online beszélgetésen.

Egyrészt így nyugodtabban várhatják a részletesebb adatokat az omikron veszélyességéről. Másrészt, ha csak néhány héttel tolják ki az omikron berobbanását, akkor is lehetőséget adnak az embereknek, hogy beoltassák magukat, akár az első, akár a harmadik adaggal.

Jeruzsálemi kórházi dolgozók Fotó: MOSTAFA ALKHAROUF/Anadolu Agency via AFP

Balicer szerint az oltási hajlandóság növeléséhez elsősorban nyílt kommunikációra és transzparens adatszolgáltatásra van szükség. Igyekeznek mindig világossá tenni az intézkedések logikáját, és elismerik azt is, ha valamiben bizonytalanok. Leültek az ultraortodox zsidó vezetőkkel is, akik saját közösségeikben igyekeztek népszerűsíteni az oltást.

Izraelre azért is érdemes figyelni a járványban, mert a vakcinák terén mindenki előtt járnak egy lépéssel. Az év elején ők pörgették fel leggyorsabban az oltási kampányt, majd ők tették legkorábban elérhetővé a harmadik adagot. Az ottani elemzésekből értesülhettünk a védettség kopásáról, a ráadásdózis hatékonyságáról, és tőlük várhatjuk az első adatokat arról is, hosszú távon mennyit veszít erejéből a harmadik adag.

Izraelben a teljes népesség 63 százaléka kapott egynél több oltást, ami szinte pontosan megegyezik a magyar adattal. Viszont azok az izraeliek, akik megkaphatják a harmadik oltást, 80 százalékban már be is adatták, miközben itthon ez 56 százalék. A 60 év felettiek körében különösen jól állnak Izraelben, elérték a 90 százalékot, és szeretnék, ha az omikron elterjedéséig tovább javulnának a számok.

Balicer szerint mindenhol érdemes átfogó oltási kampányt indítani azok számára, akik 4-6 hónapja kapták meg a második adagot.

Mit tudunk az omikronról?

Biztos, hogy sokkal gyorsabban terjed a deltánál, amit Európában már az év elején teljesen kiszoríthat. A londoni Imperial College mérése szerint december elején 3 volt az omikron variáns R-értéke Nagy-Britanniában, vagyis egy fertőzött átlagosan ennyi embernek adta tovább a vírust. Az összes fertőzöttön belül az omikronosok aránya napról napra megduplázódott november 29-től december 11-ig.

Kérdés, hogy ez azért van, mert az omikron eleve gyorsabb terjedésre képes (a biológiai jellemzői alapján ez igaz lehet rá, de még nem száz százalék), vagy mert hatékonyabban képes áttörni a védettségünket (a mérések alapján ez biztosnak tűnik), esetleg mindkettő.

Nagy-Britanniában korábban arra jutottak, hogy a covidból felgyógyult egészségügyi dolgozók hat hónapig 85 százalékos védettséget élveznek a delta-fertőzéssel szemen. Az Imperial College mostani becslése szerint az omikronnál ez csak 20 százalék, és a Pfizerrel vagy AstraZenecával oltottak körében is növekszik a tünetes megbetegedés kockázata.

Továbbra is nagyon keveset tudunk arról, hogy csökken-e a vakcinák hatékonysága a súlyos megbetegedéssel szemben, ha az omikront kapjuk el. Dél-afrikában készült egy mérés, ami a Pfizernél arra jutott, hogy igen, de a WHO pénteki összegzése szerint még nem ismerjük a kutatás részleteit.

Laboratóriumi vizsgálatok alapján a Pfizer két oltása is véd a súlyos megbetegedéstől, három viszont olyan hatékony az omikronnal, mint kettő az eredeti variánssal szemben. Úgy tűnik, a Moderna két adagja is veszít az erejéből, de a harmadik dózis az enyhe tünetes megbetegedéssel szemben is hatékony.

Egy Qubit által idézett nemzetközi kutatás viszont arra jutott, hogy két Szputnyik, két Sinopharm és egy Janssen jóformán nem véd az omikronnal szemben. E szerint a mérés szerint az AstraZeneca két dózisa hasonló mértékben veszít hatékonyságából, mint a Moderna.

Elképzelhető, hogy a Pfizer és a Moderna harmadik adagja nemcsak az antitestek mennyiségét növeli a szervezetünkben, hanem a minőségüket is javítja. Erről Kemenesi Gábor virológus is posztolt:

Érkeztek biztató hírek arról, hogy az omikron, bár gyorsabban terjed, enyhébb megbetegedést okoz. Erre utal, hogy Dél-afrikában, ahol először hozott az omikron új járványhullámot, nem ugrott meg úgy a halálozás, mint korábban, és az orvosok is könnyebben gyógyuló betegekről számoltak be. Ennek viszont oka lehet az is, hogy a delta variáns néhány hónapja súlyosan érintette az országot, így sokan védettek lehetnek emiatt.

Egy cambridge-i kutatás szerint az omikron valószínűleg kevésbé roncsolja a tüdőt, mint a korábbi változatok. A hongkongi egyetemen is hasonló eredményre jutottak.

Ugyanakkor többen figyelmeztettek már, hogy ha az omikron arányaiban kevesebb embert is betegít meg súlyosan, nagyon nagy számú fertőzött közül még mindig sokan kerülhetnek kórházba. Ez a korábbi hullámokhoz hasonlóan ismét nagy terhet jelenthet az ellátórendszer számára, és sokak halálát okozhatja.