Szárazföldön, vízen, levegőben érkezhet az orosz utánpótlás

Magas rangú orosz politikusok szerdán már átfogó békemegállapodásról beszéltek, és a hírek szerint az ukrán semlegesség ügyében közelednek is az álláspontok, de közben több jel utal arra, hogy az oroszok igyekeznek megerősíteni hadseregüket Ukrajnában.

Ez egyrészt jele lehet az orosz offenzíva akadozásának, korábban a brit katonai hírszerzés is arra jutott, hogy az oroszok akár távoli vidékeken állomásozó csapatokkal pótolnák a veszteségeiket. Másrészt egyes vélemények szerint alátámasztja azt a felételezést, hogy az oroszok csak időt próbálnak nyerni a tárgyalásokkal a csapataik és felszerelésük frissítésére. Ezt nyilatkozta Anthony King, a Warwicki Egyetem kutatója is a Financial Timesnak, miután szerda hajnalban orosz katonai járművek indultak Dél-Oszétiából Ukrajna felé:

Csütörtökön kiderült, hogy az elmúlt napokban Japán partjainál is orosz hadihajókat észleltek, és az ottani védelmi minisztérium szerint lehetséges, hogy Ukrajna felé tartanak. Ezeket a hajókat általában felderítő egységek partraszállásához szokták használni. Úgy tűnik, ezek a hajók katonai teherautókat szállítanak, de több tucatnyi tank, egyéb katonai járművek és katonák százai férnek el rajtuk.

Ezen kívül újabb jele lehet az orosz erősítésnek, hogy szerdán nyilvánosságra hozott, de még hétfőn készült műholdfelvételek alapján újabb orosz katonai helikopterek jelentek meg egy fehéroroszországi bázison.

