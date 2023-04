Keresztbe fekszünk a NATO küszöbén, de átlépnek rajtunk

Jó reggelt! Amerre én jártam tegnap, ott szépen sütött a hűvös tavaszi nap, de a Hajdúságban közben porviharban szenvedtek az utakon, Erdélyt pedig belepte a hó.

A bíróság mint színház

photo_camera Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Soha amerikai elnök nem állt még bíróság előtt, de New Yorkban ma letartóztatták Donald Trumpot, aztán rabosították, majd megkezdődött a tárgyalása. Miközben odakint tüntetők és rendőrök sorakoztak, és hatalmas cirkusz volt, Trump 34 vádpontban vallotta magát ártatlannak. Csendben ülte végig a tárgyalást, sem előtte, sem utána nem beszélt a sajtóval.

A világ legerősebb államának vezetésére pályázó politikus sorsát alakító perverz per mellett szintén óriási érdeklődés kísérte, konkrétan 30 millió néző követte, ahogy Gwyneth Paltrow két vaginagőzölés között időt szakított rá, hogy egy másik látványosan jómódú emberrel együtt jó sok időre ellásson munkával egy rakás jogászt, bírót és esküdtet, akiknek végig kellett hallgatniuk, ki mikor és hogyan síelt, majd hagyott ki további síeléseket és borkóstolásokat.

Finnek a házban!

photo_camera Finnország és a NATO lobogója a finn külügyminisztérium előtt Fotó: JAKOB JOHANNSEN/Anadolu Agency via AFP

Finnország NATO-csatlakozása történelmi pillanat, és tegnap délután hivatalosan is megtörtént, felvonták a finn zászlót a szövetség brüsszeli központjánál. A Kreml válaszlépéseket ígér, mert az oroszok eszkalációnak tartják a csatlakozást.

A svéd csatlakozás még várat magára, mert Törökország és Magyarország megteszi azt a szívességet az oroszoknak, hogy mondvacsinált okokból hátráltatja azt. Már Novák Katalin is a svéd csatlakozás mellett van, de Joe Biden is arra kéri a magyar kormányt, hogy engedjék már be a svédeket.

Közben a magyar kormány azzal van elfoglalva, hogy az ukránok ne vehessenek részt a NATO brüsszeli tanácskozásán, mert az Szijjártó szerint megtöri a katonai szövetség egységét. De ahogy korábban írtuk, a NATO-ban már rájöttek, hogy a magyar kormány töri meg az egységet, és ezért át is léptek rajta. Rajtunk.

MOK

photo_camera Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke és Takács Péter egészségügyi államtitkár a MOK konferenciáján, 2022 júniusában Fotó: Magyar Orvosi Kamara

Gyurcsányék vagy mi? - kérdezte a hatalom az orvosoktól, de több mint kétharmaduk átlátott a szitán, és nem sétált bele a kormány kommunikációs csapdájába. Az egészségügy körüli feszültségekről folyamatosan tudósító Szurovecz Illés összefoglaló cikke után nem sokkal megjelent az államtitkár nyilatkozata, amely szerint már nem is annyira fontos, hányan maradtak a kamarában.

Megtörni végre a liberális hegemóniát

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Miklósi Gábor nagyon szórakoztató erőfeszítéseket tesz, hogy konkrét válaszokat kapjon a Mi Hazánk elnökétől, aki szerint Budapestet vissza kell venni az életképtelen, magyartalan romkocsma-töltelékektől. Jó tudni, hogy Toroczkai László 444-gyel kezdi a napot, de a kedvenc részletem az interjúból talán ez a kérdés: „Dopeman, Schmidt Mária, és a festett bicikliutak mellett az zavarja Pesten, hogy nem köszön önnek egy-két DK-s képviselő?”

Úgynevezett diplomácia

photo_camera Fotó: BIBIKOW WALTER / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Az amerikai alsóház elnöke és a tajvani elnök szerdai kaliforniai találkozója tovább élezi a délkelet-ázsiai feszültséget. Caj Jing-ven fogyatkozó szövetségeseit látogatta meg Közép-Amerikában, miközben hazája csúnyán vesztésre áll Kínával szemben a Kinek van több nagykövete?-játékban. A kicsi és szegény államok döntésben vélhetően millió dolláros nagyságrendű korrupciós pénzek is szerepet játszhatnak.

Nem bubu

photo_camera Egy ugandai menedékkérő papírzacskóval takarja el magát, hogy ne ismerjék fel a bostoni Pride felvoonuláson 2013-ban Fotó: Jessica Rinaldi/Reuters

Az ugandai politikusok és az országban lobbizó amerikai konzervatív kisegyházak nem győzik túllicitálni egymást melegellenességben. Lenyakazni azonban az egyre romló helyzet ellenére sem fognak senkit, mert ahhoz túl sok anyagi veszítenivalója van Ugandának.



Ki a hős?

A kultúrantropológus? A borbély? A rendőr, az óvodavezető vagy a zenetanár? A nyugdíjasházat vezető orvostanhallgató, a történelemtanár vagy a hajléktalanszálló-vezető? Esetleg a gyerekház-vezető? Vagy a szociológus-dúla? Három év szünet után újra itt az Aranypánt-díj, a hétköznapi roma hősök legnagyobb elismerése.

