Az esetleg elmaradó világvége és egy sűrű nap Magyarországon

Egy átlagos nap itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Sűrű napot zárt a rendszer kedden: hiába a hónapok óta tartó tiltakozások, Pintér Sándorék minimális változtatások után benyújtották a státusztörvényt a parlament elé, 13 évnyi kormányzás után is az ellenzéket okolva a tanárok rendkívül alacsony fizetéséért. (Közben a Pedagógusok Szakszervezetének frissen megválasztott új elnöke arról beszélt, hogy Békés megyében már vannak tanárok, akiknek jobban megéri átjárni Romániába tanítani.)

Eközben a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, Nagy Márton fejben már EU-források nélküli világra készül, addig a megszorítás kifejezés hallatán mindig felháborodó, de mostanában rendszeresen megszorítás-szerű lépéseket bejelentő kormány ezúttal a benzin, a gázolaj és a petróleum jövedéki adójának emeléséről döntött, és a KSH adataiból kiderült az is, hogy rendkívüli mértékben, nyolcadával esett vissza áprilisban a kiskereskedelmi forgalom.

Ugyanezen a napon derült ki, hogy Novák Katalin alapítványt hoz létre a „hagyományos családmodell” védelmében, és az is, hogy a Fidesz gendermániás észkombájn-központja, az Alapjogokért Központ tavaly 1,1 milliárd forintot költött bérekre.

És miközben visszakerülhetnek a trafikkoncessziók a jelenleg építési miniszterként tevékenykedő Lázár Jánoshoz, az NVB újabb akkugyáras népszavazást kaszált el, de a szkíta nemzetiség honos népcsoporttá nyilvánítását célzó választópolgári kezdeményezést hitelesítették.

Írtunk emellett a nap folyamán arról is, hogy

A Lakmusz kedden arról írt, hogy egy nemzetközi kutatás szerint nálunk leginkább azokat a nőket éri dezinformációs támadás, akik liberális értékeket képviselve női-, kisebbségi- vagy LMBTQ-jogokért küzdenek, míg a Qubit meglátogatta Weiner Sennyey Tibor költő, esszé- és drámaírót, aki azután kezdett méhészkedni, hogy műfordító párjával a 2010-es évek derekán kénytelenek voltak feladni drága pesti albérletüket, és kiköltöztek a szentendrei Kada-csúcs alá.

A háború

Kedd reggel még arról szóltak a hírek, hogy megmozdult a keleti arcvonal, és akár elkezdődhetett az ukrán ellentámadás is, de nemsokára megérkeztek az első beszámolók a Nova Kahovka-i gátnál történt robbanásról. Hamar kiderült, hogy hatalmas humanitárius katasztrófa fenyegeti a környéket, több tízezer embert kell kimenekíteni az érkező víztömeg elől. A gát felrobbantásáért az oroszok és az ukránok kölcsönösen egymást vádolják, de mint Rácz András levezette, inkább az oroszoknak állhatott érdekében ilyesmi.

Kiderült az is kedden, hogy Vučićot nem zavarja, hogy közvetítőkön keresztül szerb lőszerek kerülnek az ukránokhoz. És a háborúhoz kapcsolódott történelmi tárgyú cikkünk is, melyben egy mára szinte elfeledett népirtás története nyomán mutattuk be, hogy a lengyelek pontosan tudják, mi jön, amikor a keleti birodalom egy országról és annak népéről azt mondja, hogy az nem is létezik.

Budapest

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Milyen lehet szovjet pionírnak lenni 2023-ban? Kiből lehet helyettes államtitkár? Hogy néz ki az aluminum-borítástól megszabadított Corvin áruház? Szily László helyszíni riportjából mindenre választ lehetett kapni.

Ha már Budapest, írtunk arról is, hogy

AI

photo_camera Fotó: KIM JAE-HWAN/AFP

Fél éve szabadultak rá a világra a szöveget író és képeket készítő AI-rendszerek, és már külön iparág lett ezekkel kapcsolatban apokaliptikus jóslatokba bocsájtkozni. De sokan vannak, akik szerint most sem kell a világvégén aggódnunk.



A világ



photo_camera Marija Gabriel és Nyikolaj Denkov Fotó: DIMITAR KYOSEMARLIEV/AFP

Több hónapig tartó politikai patthelyzet után megalakult az új bolgár kormány. Az elmúlt két évben ötször tartottak parlamenti választásokat Bulgáriában, a legutolsót április 2-án. Az azóta eltelt két hónapban ügyvezető kormány vezette az országot. Az új bolgár kormányt a választáson győztes GERB-SDS és a második helyezett PP-DB pártcsoportok politikusai alakították meg. Az ország miniszterelnöke az első kilenc hónapban a centrista Folytatjuk A Változást (PP) párt politikusa, Nyikolaj Denkov lesz. Utána azonban a második kilenc hónapra Marija Gabriel, a konzervatív Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERP) politikusa veszi majd át a helyét.

Emellett hír volt, hogy

