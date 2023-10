A háború szavai

Jó reggelt kívánok, továbbá ehhez hasonló gyümölcsöző eszmecseréket, és ehhez hasonló szép ajándékokat!

4 kiemelt cikkünk:

Nyilatkozat + háború

photo_camera Fotó: KENA BETANCUR/Getty Images via AFP

Benjámin Netanjahu tévébeszédben jelentette be, hogy Izrael szárazföldi műveletre készül a Gázai övezetben.

Azonnali tűzszünetre szólított fel António Guterres ENSZ-főtitkár, miután kedden a Hamász szerint hétszáz ember halhatott meg izraeli légicsapások következtében egy nap alatt. Bár természetesen elítélte a terrorszervezet vérengzését, felhívta a figyelmet a palesztin nép szenvedéseire is - amiből olyan botrány lett, hogy Guterres is megrökönyödött. Délutánra ott tartottunk, hogy Izrael kiutasítaná az ENSZ alkalmazottait az országból.

Itthon elfogadta az Országgyűlés a Fidesz-nyilatkozatot, ami elítéli a Hamász terrortámadását, kiáll Izrael önvédelemhez való joga mellett, de a konfliktusba belekeveri a bevándorlást, és azt összemossa a terrorizmussal. A Momentum nem ment el az ülésre, Hadházy Ákos és Novák Előd nemmel szavazott. (Páratlan páros.)

Repül, nem repül

photo_camera Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

A Wizz Air járatain elvileg nem kell fizetni az ülőhelyért, ha az indulás előtti 24 órában végezzük el az utasfelvételt. Csakhogy a 444 olvasója 18 órával a felszállás előtt sem kapott ingyenes opciót a honlapon. Szerinte a légitársaság szándékosan kényszeríti az utasokat felár fizetésére.

November közepéig biztosan nem repülnek Tel-Avivba a WizzAir gépei, se Budapestről, se Debrecenből.



Hiteles politika

photo_camera Fotó: 123RF/Antonio Guillem

Augusztusban már tizenkettedik hónapja csökkentek a reálkeresetek. Volt olyan hónap, amikor majdnem húsz százalékkal.

Ideje volt már egy látványos bejelentésnek: lesz városi CSOK is, 15, 30 vagy 50 milliós hitel jön 3%-os kamattal, de csak házasok és csak tervezett gyerekre igényelhetik. Még nem világos minden részlet, de az első számítások alapján havi 71–235 ezres törlesztője lehet az új CSOK-nak, és akár 60 milliós lakásunk is lehet önerő nélkül.

Saját halál

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Igazi nagy történet a gyógyíthatatlan betegség Karsai Dánielé, amelyet eddig is szorosan követtünk, és ezután is így teszünk majd. Most arról tartott sajtótájékoztatót, hogy a kormány arra kéri az Emberi Jogok Európai Bíróságát, nyilvánítsa elfogadhatatlannak a kérelmét. Az életvégi döntésért küzdő alkotmányjogász szerint reális esélye van a győzelemre.

A röneszánsz ember

Videóinterjúnkban arról beszél a közlekedésért felelős miniszter, hogy 16 milliárd eurós vasútfejlesztési tervet terjesztett a kormány elé, és bízik abban, hogy egy új struktúrában reneszánszát élheti a vasút. Mészáros Lőrinc jachtozásáról azt mondta Lázár János, a kormány sem taníthatja meg a gazdag embereknek, hogyan kell viselkedni a 21. században.

Még négy hír a nagyvilágból

photo_camera Ilham Aliyev azeri elnök, Valgyimir Putyin és Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök Szocsiban Fotó: Sputnik via AFP

Karabah elvesztése után Örményország nem látja értelmét az orosz katonai bázisoknak az ország területén

A Trump-szövetséges Mike Johnson lett az amerikai képviselőház elnöke



Elegük lett az idegen szavakból és kifejezésekből a Putyin-párt képviselőinek, törvényi úton akadályoznák térnyerésüket



Holtan találták Sebastian Kurz bizalmasát, aki előző este részegen indult haza a bécsi magyar nagykövetségről