Pénzek, kamionok, csúcsok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

EU-ügyek

photo_camera Fotó: Fernando Gens/Fernando Gens/dpa

Csütörtökön és pénteken Brüsszelben tárgyalnak az uniós állam- és kormányfők. Többek között Ukrajna EU-csatlakozásáról és az uniós költségvetés kiegészítéséről is meg kellene egyezniük, de a magyar miniszterelnök ellenállása küzdelmes tárgyalásokat vetít előre. A Néppártot vezető Manfred Weber már utalt is rá, hogy Orbán áruló, és Magyarország nélkül is jóvá kell hagyni a támogatást Ukrajnának



Közben feloldott Brüsszel 10,2 milliárd eurónyi magyar uniós támogatást, de 21 milliárdot továbbra is zárolnak, míg Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős biztosa arról beszélt, hogy hazugságokat tartalmaz a magyar kormány nemzeti konzultációja.

Az élet itthon és a közelben

Itthon közben a független sajtó mellett civil szervezetek is együtt álltak ki a szuverenitásvédelmi törvény ellen, miközben Dojcsák Dalma, a TASZ ügyvezető igazgatója a 444-nek elmondta, hogy az, hogy a kormány mennyire éri el a célját az új törvénnyel, nagyban függ attól, hogy a célba vett személyek és szervezetek mennyire ijednek meg.

A csütörtöki EU-csúcs előtt Orbán a Parlamentben magyarázta el, miért blokkolja minden létező eszközzel Magyarország, hogy Ukrajna közeledhessen az EU-hoz. Ugyanitt nem szólalhatott fel az ukrán nemzetiségi szószóló. Ugyanezen napon Orbánnal megjelent egy „interjú” is a pártsajtóban, ahol a miniszterelnök kifejtette, hogy Ukrajna vesztésre áll, a nyugati világnak pedig erre szerinte nem volt terve.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A lengyel és a szlovák blokád után Záhonynál, a magyar–ukrán határon is megjelentek a tiltakozók. Az alig több mint tucatnyi magyar kisvállalkozónak az a baja, hogy az ukrán fuvarozók miatt elvesztették a munkájukat. Az érdekképviselet nem jelent meg a tiltakozáson, ők a tárgyalás hívei. Videóriportunk a helyszínről.

A ferihegyi repülőtér állami kézbe vétele Orbán Viktor régi vesszőparipája, bár 2011-ben már az ő kormányzása idején adták el az akkori állami kisebbségi részt. Sokáig úgy tűnt, idén összejön a vásárlás, néhány hete már azt is hivatalosan lehetett tudni, hogy magyar–francia összefogással. Az elmúlt hetekben nagy pénzgyűjtésben volt a kormány, a korábbi hírek úgy szóltak, hogy november végéig tető alá hozzák az üzletet. A tárgyalások azonban lapunk információi szerint egy fontos stratégiai kérdés miatt megakadtak, ráadásul év végére az államkassza is kiürült.

Budapesttel kapcsolatos hír volt, hogy vita nélkül átment a Rákosrendező beépítésére vonatkozó állásfoglalás, illetve hogy félbeszakadt a fővárosi közgyűlés ülése, majd Karácsonyék elindultak a Várba, hogy kiálljanak V. Naszályi Márta mellett.

És írtunk arról is, hogy

Klímacsúcs

photo_camera Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Nem volt teljesen eredménytelen a dubaji COP: az utolsó pillanatban összehozott klímaegyezmény értelmében az országok vállalják, hogy átállnak a káros kibocsátással járó szén, olaj és földgáz felhasználásáról, hogy 2050-re elérjék a globális nettó zéró kibocsátást. Igaz, Áder János szerint az egész találkozónak nem volt semmi értelme.

Hír volt még a világból, hogy