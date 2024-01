Karácsony: az Index hazudik, Lázár borította a Budapest-bérletet

A Lázár János vezette ÉKM akarja felrúgni a megállapodást a BKK-bérlettel kapcsolatban, mert “a Lázár-tárcának kell az a pénz, ami a fővárosnak járna” - mondta Karácsony Gergely az Egyenes Beszédben az ATV-n. A főpolgármester szerint az Index hazudik, amikor a fővárosra próbálja tolni a felelősséget: valójában a minisztérium nem akart megállapodni, azért sem, mert így akarják ritkítani a HÉV-eket.

A Budapest-bérlet jövője az év utolsó napjaiban vált bizonytalanná, amikor a Lázár vezette minisztérium az Indexen kiszivárogtatta, hogy nem hosszabbítják még az év végén lejáró megállapodást. A HÉV-eket és a Volánbuszt egy 2016-os megállapodás alapján az állam üzemelteti, de mivel ezeknek a városon belüli utazásokban is fontos szerepe van, a finanszírozáshoz a fővárosnak is hozzá kell járulnia.

A minisztérium szerint a fővárosi önkormányzat kétmilliárd forinttal tartozik, és a kormány 2023-ra is magasabb összeget akart kérni, amit a Főváros nem akart megadni - legalábbis a minisztérium ezzel indokolta, miért nem hosszabbítanak.

A BKK, a Volán és a HÉV-eket üzemeltető MÁV az utolsó pillanatban mégis megállapodott egymással az elszámolással kapcsolatban, de ezt a minisztérium felülírta, és csak ahhoz járult hozzá, hogy márciusig lehessen használni a közös Budapest-bérletet. Ha a helyzet nem változik, ezután nem, ami sok százezer utast érintene meglehetősen kedvezőtlenül.

Mivel a közös működtetésről és finanszírozásról Karácsonynak és Lázárnak kellene megállapodnia, a csörte kommunikációs része arról szól, hogy ez ki miatt hiúsul meg. Míg a kormánypropaganda Karácsony alkalmatlanságának újabb bizonyítékaként tálalja az ügyet, a főpolgármester-jelöltséggel ugyanott egyre inkább hírbe hozott Vitézy Dávid pedig közös felelősségről beszél, a fővárosi vezetés azt hangsúlyozza, hogy az önkormányzati választások előtt Lázár János akarja ellehetetleníteni a fővárosi közlekedést.

A Városháza eladásának 2021-es, tényekkel alá nem támasztott sztorijában is főszerepet játszó Index szerdán egy újabb cikkben állította, hogy a Budapest-bérlet ügye Karácsonyék sara: BKK-s belsős levelezésre hivatkozva állították, hogy a minisztérium még az utolsó pillanatban is próbált ugyan megállapodni, de ezt a főváros annak ellenére is elutasította, hogy egy inflációnál alacsonyabb, 16 százalékos emelésről lett volna csak szó (a cikk első verziójában az Index még azt állította, hogy a kormány ennyivel kínált többet a Fővárosnak, később ezt külön jelzés nélkül átírták arra, hogy Budapestnek kellett volna ennyivel többet fizetnie).

“Az Index azért hazudik, mert egy olyan levélre hivatkoznak, amit a BKK vezérigazgatója írt a BKK igazgatótanács tagjainak. És az abban a levélben megfogalmazott állítások semmilyen összefüggésben nincsenek az Index állításaival”

- mondta az ATV műsorában Karácsony, és arról beszélt, hogy az agglomerációs szerződés egy-két milliárdja mellett a fővárosi közösségi közlekedés állami normatív támogatása is vita tárgya: a 2024-ben járó 12 milliárd forintos normatív támogatást sem adta volna oda az állam. "Nekünk azt kellett volna elfogadni, hogy mi többet fizetünk egyfelől, a 12 milliárdot nem kapjuk meg” - állította.

Karácsony szerint a kormány azért sem akarja valójában megkötni az agglomerációs megállapodást, mert az vétójogot biztosít a fővárosnak a járatritkítások ellen: “Márpedig azt a minisztérium közölte velünk, hogy január elsejétől csökkentik a HÉV-eken a járatszámot, és le is írták, hogy miért. Annyira rossz állapotban vannak a járművek, hogy nem tudják már ezt a járatmennyiséget kiszolgálni” - mondta Karácsony Gergely.