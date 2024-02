A köztévén szólal meg hamarosan Novák Katalin

Megszakította katari látogatását és hazatért Novák Katalin. A köztévé tájékoztatása szerint az államfő hamarosan rendkívüli bejelentést tesz.

Egy hete Kaufmann Balázs írta meg K. Endre, a pedofil igazgatónak falazó bűntárs esetét, akinek kegyelmet adott Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter. A köztársasági elnök, amikor az örmény elnök mellett állva kapott egy kérdést az ügyről, nem tudott egyenes választ adni.

A DK aláírásgyűjtésbe kezdett, Skrabski Fruzsina fideszes influenszer viszont felvetette, hogy Novák titkosszolgálati akció áldozata lett, egy másik influenszer, Deák Dániel pedig azt, hogy méltánytalan támadni az elnököt. Kocsis Máté arra jutott, hogy a baloldal a hibás, míg az ügyben akkor igazságügyminiszterként felelősséget viselő Varga Judit volt férje arról írt, hogy nem terelni kéne, hanem magyarázatot adni és elnézést kérni. A Fidesz már rég rájött, hogy pedofilozással választói indulatokat lehet gerjeszteni, és még pár éve is arról beszéltek, hogy nemcsak a pedofíliát, de annak az eltussolását is szigorúan kell büntetni.

Kaufmann Balázs és Kristóf Balázs felkeresték a Felcsút környéki fideszes világban ismert K. Endrét, aki alig mondott valamit. Az egyik bicskei áldozat úgy érzi, Novák kegyelemadása megfosztja őket a méltó igazságszolgáltatástól. Novák most azt mondja, nem adhat indoklást, pedig Budaházy György szabadon engedésekor még hosszan indokolta a kegyelmi döntését.

Egyébként 2012-ben már bíróság is kimondta, hogy az elnöki kegyelem lényege, hogy egybevágjon az erkölcsi közfelfogással. Márpedig a Kúria annak idején a bicskei ügy perében K. Endre tetteiről azt írta, „nem csupán a büntetőjog által, hanem erkölcsileg is mélyen elítélendő cselekmény”.

Végül Orbán egy harcias bejelentéssel tudatta, hogy alkotmánymódosítással szigorítják a köztársasági elnök jogkörét, a 13. alkotmánymódosítást már be is adta. Ezután Novák Katalin tanácsadói közül többen is bejelentették, hogy kilépnek a testületből. Szörényi Levente először még annyit reagált: „Bocs' A Magyar Hang én vagyok! A többi nem kérdés...😛”, aztán ő is kihátrált Novák mögül, a lemondást javasolva az államfőnek.

Mérni is kezdték, hogy a lakosság szerint le kellene-e mondania Nováknak, aki közölte, hogy „jó szívvel” fogja aláírni az alkotmánymódosítást, hiszen „az a gyermekek még erősebb védelmét szolgálja”. Aztán a magyar vízilabdásokkal énekelte a Himnuszt Dohában, majd arról beszélt, hogy „Magyarország elkötelezett támogatója a vizes sportoknak”.

Plankó Gergő és Kaufmann Balázs arról is írt, hogy Orbán, Novák és Varga inkább nem szól a bicskei áldozatokhoz, csak hogy ne kelljen a lényegről beszélni. „A szavak ideje lejárt” – írta Orbánnak az egyik bicskei áldozat. Az orbáni alaptörvény-módosítás egyébként jogászszemmel szokatlan, és egyáltalán nem csak a pedofilokat érintené.

A Fidesz teljesen kihátrált Novák mögül, Kocsis Máté a morális alapokra lett kíváncsi. Orbán sem fogadta el az államfő magyarázatát a kegyelmi döntésre, és világossá tette, merre kell keresni a felelősséget az ügyben.

Novákot még a Blikk is lemondásra szólította fel, Török Gábor pedig azt írta, hogy Novák politikai karrierjének vége, ennél nagyobb megalázás nem érhet elnököt, de szerinte még Varga Judit is bukhatja a beígért fideszes EP-listavezetést. (A Fidesz EP-listájának bejelentése el is maradt.)

Péntek este a budai várban tartott tüntetésen a felszólalók kiálltak az áldozatok és a gyerekvédelmi rendszer megerősítése mellett, de azt is követelték, hogy Novák mellett Orbán és Varga is vállalja a felelősséget.