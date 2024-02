A G-nap óta nem volt ilyen felfordulás a NER-ben

Megint rendhagyunk. Hétfőnként a hétvége történéseit és cikkeit szoktuk összeszedni a napindító hírlevélben, de ezúttal a szokásos formátum nem működik.

Szombat reggel még az előző esti tüntetés videóriportjával kezdtünk, de aztán délelőtt megírtuk, hogy felszállt Novák Katalin gépe, majd azt is, hogy begördült a konvoja a Sándor-palotába, és onnantól történelmi várakozás kezdődött. Aztán késődélután jött Novák Katalin és Varga Judit lemondása, mi pedig levegő után kapkodva, de pakoltuk ki az ilyenkor elvárható cikkeket: Novák pályaképét, az új köztársasági elnök megválasztásának menetrendjét, a Fidesz és az ellenzék reakcióit, a propaganda kiszámítható balfaszságait.

photo_camera Fotó: FERENC ISZA/AFP

Vasárnap már arról írtunk, hogy az ellenzék közvetlen államfőválasztást követel, és emlékeztettünk arra, hogy bizony Schmitt Pál lemondásakor is voltak kormánypárti képviselők, akik hibának tartották ezt - márpedig most is meg kell szavazniuk, hogy Nováknak távoznia kell.

Az ügyet kirobbantó munkatársunk, Kaufmann Balázs véleménycikkben fejtette ki, hogy a lemondás fontos következmény, de igazi válaszok továbbra sincsenek a kegyelmi ügyben. Aztán videóban mesélte el, hogyan nézett ki belülről az a 200 óra, ami a cikke megjelenése és a köztársasági elnök lemondása között eltelt. Ugyanebben az adásban Rényi Pál Dániel a kormányzó elit belső történéseibe és gondolkodásába nyújtott betekintést.

De Balázs az oknyomozással sem állt le: az Orbán család céges ügyvédje megerősítette neki, hogy ő védte a pedofil iskolaigazgatót. És ha valakinek itt kezdett House of Cards-os hangulata lenni, az további muníciót kapott a Telex és a Direkt36 cikkétől, amely Orbán egyik legközelebbi emberét, Balog Zoltán exminiszter-püspököt, illetve az ő Novákhoz fűződő kapcsolatát láttatta az elnöki kegyelem mögött. Estére pedig befutott Varga Judit volt férje és mindenféle NER-es csúcspozíciók birtokosa, Magyar Péter, hogy egy hosszú és nagyon cringe partizános interjúban vázolja a rendszer maffiaszerű működését. Nem egy Simicska, de azért hasonlót nem láttunk a G-nap óta.

Mindeközben Orbán hallgat, a miniszterei hallgatnak. Ilyen hangulatban várjuk a miniszterelnöki évértékelőt, Gyurcsányék tüntetését és persze a békemenetet.

És akkor most valami egészen más

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Minden évben tele van a sajtó a Kitörés túrával. Sokan náci megemlékezésnek tartják, mások szerint azonban csak egy teljesítménytúra. Molnár Kristóf megpróbált a végére járni, mármint szó szerint: 12 órát gyalogolt éjjeli. Fotósaink még nappali fényben kaptak le a fasisztákat és antifasisztákat.

Véradó, szemétszedő, klímaféltő biciklis, mintaapa a kispesti férfi, a tanúk szerint a legyet sem csapja le, de egy decemberi éjjel mégis vizet öntött a sokat kiabáló hajléktalan nőre, aki reggelre meghalt. Emberöléssel vádolják, most tárgyalják az ügyét.

Rácz András az orosz tengeri blokád áttörését elemzi. A szárazföldön az ukrán haderő szinte minden frontszakaszon védekezni és hátrálni kényszerül. A tengeren közben hatékonyan alkalmazza a Nyugattól kapott információkat és fegyvereket az orosz Fekete-tengeri Flotta ellen, és súlyos veszteségeket okoz.