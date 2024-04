Két amerikai tisztviselő is megerősített a CBS Newsnak, hogy péntek reggel izraeli rakéta csapódott Iránba – írja a BBC.

Kora reggel robbanásokat lehetett hallani Iszfahánban, az iráni média beszámolója szerint az ország légvédelmi rendszere működésbe lépett, és három drónt semmisítettek meg.

Iszfahán tartományban egy légibázis és több katonai léteítmény is található. Arról nem érkezett egyelőre jelentés, hogy bármit is eltaláltak volna, az iráni média szerint az összes nukleáris létesítmény biztonságban van. Az iráni állami tévé szerint a robbanások „a mini drónokat célzó légvédelem aktiválásának következményei voltak”. A tévé riportere fel is állt Iszfahán központjában egy épület tetejáre, hogy ott mondja el, „a város biztonságban van, az emberek élik normális életüket”.

photo_camera Az iráni állami tévé reggeli élő képe Iszfahán városáról Fotó: -/AFP

Az izraeli hadsereg és a Pentagon egyelőre nem nyilatkozott.

Mindez azután történt, hogy április 13-án Irán több mint kétszáz drónt és rakétát indított Izrael ellen. Teherán azt állította, hogy a támadás válasz volt a szíriai konzulátusa elleni feltételezett izraeli támadásra, amely 13 ember halálát okozta.

Izrael már akkor jelezte: visszavágnak, hogy elrettentsék Iránt az újabb rakétázásoktól, az iráni hadsereg vezetője pedig azt mondta, úgy látják, „minden célját elérte” az Izraelt célzó dróntámadás.

Az Egyesült Államok kijelentette, hogy nem vesz részt semmilyen izraeli válaszlépésben, hogy elkerülje a támadás eszkalációját, majd a brit és az amerikai kormány szankciókat jelentett be Irán ellen az Izrael elleni támadás miatt.

Hogy mi történik Izrael és Irán között, arról ebben a cikkben írtunk bővebben, igaz, akkor még arról volt szó, hogy úgy tűnik, egyelőre Izrael is inkább a deeszkaláció felé hajlik.