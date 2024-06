Rettegve várjuk a klímakatasztrófát, pedig már itt is van

Két évvel ezelőtt Ürge-Vorsatz Diána klímakutató azt írta, ez életünk hátralévő részének leghűvösebb nyara. A megállapítás azóta is érvényes évről évre. Érvényes volt tavaly, érvényes most is, világszerte folyamatosan dőlnek meg a hőségrekordok, pedig csak június van, vagyis a nyár elején tartunk. És ennél csak melegebb lesz.

A hőhullámok idén minden eddiginél korábban érkeztek. Görögországban már június elején 45 fok körüli hőmérsékletet mértek, feltehetően emiatt több turista életét vesztette, az Akropoliszt a forróság miatt inkább bezárták. Szélsőségesen meleg van Törökországban és Olaszországban is, egyes helyeken a hőmérséklet 10 Celsius-fokkal haladta meg az évszakos átlagot. Az Egyesült Államokban is rekord hőhullámra készülnek, és már most sok helyen terjednek az erdőtüzek. Mekkában 52 fokos hőségben folyik a zarándoklat, már több százan meghaltak.

photo_camera Görögország 2024 júniusában, turisták nélkül, hőhullám idején Fotó: ARIS OIKONOMOU/Hans Lucas via AFP

Magyarországon is kiadták a hőségriasztást a várható, akár 37 fokos hőség miatt: a Belügyminisztérium több megyére vörös kódot adott ki, a katasztrófavédelem elővigyázatosságot kért mindenkitől.