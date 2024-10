Szent Ferenc, a Boci boci tarka és a fogdából összehívott közgyűlés

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet, van többféle is, érdemes válogatni!

Háború

photo_camera Fotó: Amir Cohen/REUTERS

Kedden az amerikai figyelmeztetések ellenére Netanjahu szárazföldi hadműveletet indított Libanonban a Hezbollah ellen, mire Irán ballisztikus rakétákkal támadta Izraelt. Regionális áttekintő cikkünkben arról írtunk, hogy Izrael eddigi óvatosságával szakítva alapvetően próbálja megváltoztatni a közel-keleti status quót, de a Hezbollah története éppen azt mutatja, hogy a vezető megölése és Libanon káoszba taszítása kontraproduktív lehet, és csak megerősítheti a szélsőségeket.

Kapcsolódó hír volt szerdán, hogy Izrael további csapatokat küldött a libanoni szárazföldi művelethez, az IDF szerint a légibázisok csak kisebb károkat szenvedtek az iráni légitámadásban, közben nemkívánatos személynek nyilvánította az izraeli külügyminiszter az ENSZ főtitkárát, és éjszaka Izrael Bejrút belvárosát bombázta, a támadásban legalább öten meghaltak.

Gyurcsány megírta

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az ősz szépirodalmi/politikai fejleménye, hogy Gyurcsány Ferenc szerzői álnéven krimit írt, mi pedig ott voltunk a bemutatón, ahol zavarba ejtően sok minden kiderült vallásról, írói módszerekről és hasonlóakról. Mindenkinek melegen ajánlom Szily László helyszíni riportját.

Gyurcsány könyvbemutatóján túl is sűrű volt a szerda közéletileg, kiderült, hogy luxusautó-szalont nyit Mészáros Lőrinc szintén milliárdos öccse Székesfehérváron, Schadl György épületfelújítással foglalkozó céget alapított, Palkovics lemondott a győri egyetem kuratóriumának vezetéséről, Márky-Zayék elbontanak egy játszóteret, amit Lázár adott át, 27 tanár bukott meg a Nemzeti Alaptantervből, és és ÉS... Sulyok Tamás elorgonálta a Boci, boci tarkát.

Indul az önkormányzati szezon is, Óbudán például a fogdából hívta össze a polgármester a közgyűlést, de hír volt még, hogy Ócsán tízmilliós jutalommal távozik a jegyző, VItézy közben arról beszélt, hogy Karácsony ellenében nem lehet többséget létrehozni a Fővárosi Közgyűlésben, és megírtuk azt is, hogy a momentumos Gelencsér szószegéssel vádolja a Momentum által is támogatott V. Naszályit, aki hazugsággal vádolja Gelencsért.

Az Átlátszó közölt részleteket a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálatából, amit azután indítottak az akkor még Magyar Péter-vezette Diákhitel Központnál, hogy Magyar és Varga Judit házassága megromlott. A jelentés alapján a hatóság túlárazott szerződéseket talált ebből az időszakból, Magyar reakciójában többek között azt nehezményezte, hogy nem tették ki a teljes jelentést, csak néhány megállapítást emeltek ki belőle. Délután aztán a Kehi is megerősítette, nyomozás folyik a Diákhitel Központ gazdálkodásával kapcsolatban.

Mit szabad a sajtónak

Szijjártó Péter külügyminiszter nem győzi hangoztatni, hogy a magyar kormány biztosítja a sajtó szabadságát, éppen az ő minisztériumában korlátozzák azt súlyosan. A miniszter sajtótájékoztatóit ugyanis rendszeresen nem hirdetik meg előre, csak a baráti „sajtót” hívják meg azokra. A 444 hiába kért meghívókat ezekre az alkalmakra, hogy kérdezhessen a minisztertől, nem kaptunk választ, és végül a bíróság kellett kimondja: a külügynek ki kell adnia a listát, kiket hívnak meg a sajtótájékoztatóikra.

Nagy pénz, kis foci

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Évtizedek óta nem állt ennyire előkelő helyen a magyar bajnokság a nemzetközi rangsorban. Ez a siker azonban könnyen tiszavirág életű lehet, írtuk szerdán, azzal kapcsolatban, hogy az NB1 látszólagos erőssége a mezőnyből anyagilag, játékosállományban és lehetőségekben is brutálisan kiemelkedő, javarészt külföldiekre építő Fradinak köszönhető. És írtunk arról is, hogy őrjöngeni kezdett a pártlappá lett Nemzeti Sport, miután példátlan dolog történt, és immár nem adófizetői pénzből megvéve ingyen, hanem piaci alapon, pénzért kínálják itthon a BL meccseit.

A világ

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Mivel jelen állás szerint Harris és Trump nem fog újra vitázni egymással az amerikai választások előtt, a szokottnál is nagyobb figyelem kísérte az alelnökjelöltek, Tim Walz és JD Vance vitáját. Még ha lehet is tudni, hogy az alelnökjelötvita tényleg nem befolyásolja a választói döntéseket. A vita végül kevés személyeskedést és a vártnál több politikai részletet hozott.

És hír volt még a világból, hogy

Qubit

photo_camera Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

A hőhullámok, aszályok, áradások és a tengerszint-emelkedés miatt milliók kényszerülnek arra, hogy elhagyják otthonukat. De vajon mihez kezd a jog azokkal, akik a klímaváltozás elől menekülnek idegen országba? A Qubit írt szerdán arról, hogy a klímamigráció már Magyarországon is érezteti hatását. Ahogy beszámoltak arról is, hogy térképre kerültek Európa legrosszabb levegőjű városai, köztük Budapest, Győr és Szeged is.