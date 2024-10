Lázár államtitkára: A kormány előtt ismertek a kötöttpályás közlekedés problémái

Mi történik a magyar vasút Székesfehérvár és Pusztaszabolcs közötti szakaszán? – tette fel az írásbeli kérdést Vadai Ágnes DK-s parlamenti képviselő. Ezen az úgynevezett 44-es számú vasúti vonalon mostanában szinte kétnaponta történik valami krízis, októberben 1-jén, majd 2-én és 7-én is volt fennakadás a vonalon, de már szeptember közepén is írtunk arról, hogy itt rendszeresen összeomlik a vasúti forgalom.

Persze a MÁV egészére igaz, hogy az összeomlás szélén van, a mozdonyok sora gyulladnak ki, a késések alapján a július után augusztusban is új mélypontot ért el a vasúttársaság, de augusztus végén is többször volt teljes káosz a vasútnál, ami miatt Vitézy Dávid is többször beleszállt Lázár János közlekedési miniszterbe. (Akit semmilyen tény nem zavart abban, hogy néhány hete két MÁV-vezetőnek is kitüntetést adjon át „a közlekedés területén kiemelkedő színvonalú munkáért”.)

Vadainak a Székesfehérvár és Pusztaszabolcs közötti szakaszról szóló kérdésére Ágh Péter, a Lázár-minisztérium államtitkára válaszolt. A nem egészen egyoldalas válasz két figyelemreméltó eleme az alábbi két idézet (a kettő között a tízéves vasútfejlesztési stratégiáról és az ötpontos közlekedési akciótervről ír):

„A Kormány előtt a hazai kötöttpályás közlekedésben felmerülő problémák ismertek, ezért mi is azt valljuk, hogy abban változásokra van szükség”;

„Tisztelettel kérem tehát a Képviselő Asszonyt, hogy hátráltatás helyet segítsenek minket ebben a munkában, és hagyjanak fel azzal a tevékenységükkel, hogy folyamatosan megpróbálják lejáratni a MÁV-ot”.

Hogy a vasúttársaság vezérkarát is megkérte-e ugyanerre, azt csak remélni lehet.