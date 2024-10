Egy scniccer miatt vitték be az ellentüntető exrendőrt Orbán beszéde alatt

A kormányzati 1956-os megemlékezést próbálta megzavarni egy férfi szerda dél körül, írja a police.hu. A férfit kivezették, átvizsgálták, majd miután találtak nála egy sniccert, előállították a II. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol rendzavarás és szabálysértés miatt indítottak eljárást.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint ez a férfi Csőgör Péter exrendőr volt, amit a képviselő által megosztott, előállításról szóló dokumentum is alátámaszt. Az igazolás szerint Csőgör egy táblát tartott fel Orbán beszéde alatt, ami miatt intézkedni akartak ellene, azonban a férfi először ellenállt.

Átvizsgálás után egy nyitott állapotban lévő, 4 centi hosszú pengéjű sniccert találtak nála. Erre elmondása szerint azért volt szükség, mert a táblát eredetileg letakarta egy másik felirattal, amit csak később vágott le. Csőgört nagyjából 7 órán át tartották bent.

Nem ez az első eset, hogy Csőgört rendőrök vezetik el a tiltakozása miatt. Tavaly májusában a Karmelitánál tartott diáktüntetésen őt is lefújták könnygázzal, őrizetbe vették, órákon át váratták, majd úgy engedték el, hogy nem találtak rajta semmit. Csőgörrel akkor interjút is készítettünk, ahol elmondta, hogy szerinte mondvacsinált okok miatt rúgták ki tavaly augusztusban. Csőgör szerint valójában a politikai véleménye, valamint a Hadházyval fenntartott kapcsolata miatt kellett távoznia a munkahelyéről. Csőgör éveken át nyomozott a Magyar Triatlon Szövetség körüli gyanús pénzmozgások miatt, feljelentést is tett, de a nyomozást a NAV inkább pihentette.