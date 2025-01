Ítélethirdetés Trump ellen: a büntetést megúszta, de elítélt bűnözőként lesz az Egyesült Államok elnöke

Az előzetes várakozásoknak megfelelő ítélet született New Yorkban Donald Trump ellen: a tíz nap múlva hivatalba lépő régi-új amerikai elnököt a bíróság ugyan bűnösnek találta a Stormy Daniels pornószínésznőnek fizetett hallgatási pénz ügyében, de tekintettel a közelgő elnökségére mindenfajta büntetéstől, jogkövetkezménytől eltekintettek.

Trump így is az amerikai történelem első elnöke lesz, aki bűncselekményért jogerősen elítéltként lesz az Egyesült Államok elnöke. Ennek ellenére Trump, miután nem sikerült elérnie, hogy egyáltalán ne legyen ítélethozatal, most magát ünnepli, mintha az, hogy az elnökségére tekintettel nem szabtak ki rá büntetést, azt jelentené, hogy nem követett el semmit.

„A radikális demokraták újabb szánalmas, Amerika-ellenes boszorkányüldözést veszítettek el... Ez az eredmény önmagában is bizonyítja, hogy amint azt minden jogtudós és szakértő elmondta, nincs ügy, nem is volt ügy, és ezt az egész csalást teljesen el kell utasítani”

- írta Trump a Truth Social-oldalán.

Trumpot májusban mind a 34 vádpontban bűnösnek találta a manhattani esküdtszék a Stormy Daniels pornószínésznőnek kifizetett hallgatási pénz kapcsán. A pornóssal 2006-ban, egy évvel az esküvője után feküdt le Trump, a 2016-os kampányban pedig az ügyvédjén keresztül 130 ezer dollárt fizetett neki, hogy ne beszéljen az afférről. Ezt hamisan jogi kiadásként papírozták le, Trump az ügy intézéséért, már elnökként, Cohennek 420 ezer dollárt térített meg, amit hamisan jogi kiadásként papíroztak le. Emiatt az esküdtszék üzleti iratok meghamisítása, kampányfinanszírozási szabályok megsértése és adócsalás miatt tavasszal egyhangúlag bűnösnek találta.

photo_camera Stormy Daniels Fotó: JOE RAEDLE/AFP

Az eredeti menetrend szerint még júliusban meglett volna az ítélet, ez azonban elhúzódott - miközben az nagy politikai téttel is bírt, hiszen az akár a szavazást is befolyásolhatta volna. Végül a novemberi elnökválasztásig ez nem született meg, sőt, Trump csapata azt is megpróbálta elérni, hogy teljesen helyezzék hatályok kívül az ítéletet. Ehhez a Legfelsőbb Bíróság határozatát használták fel, a testület ugyanis kimondta, hogy hivatalos elnöki döntéseiért mentelmi jog jár neki. Juan Merchan bíró azonban úgy ítélte meg, hogy Trump büntetőügye nem tartozik ebbe a körbe, a Trump által elkövetett bűntettek nem voltak hivatalos elnöki döntések.

Ezek után azt szerették volna elérni, hogy ne szülessen ítélet a január 20-i beiktatásáig - ebben az esetben a mentelmi joga miatt csak négy év múlva, második elnöksége után lehetett volna elítélni. Ennek a próbálkozásnak a Legfelsőbb Bíróság csütörtöki döntése vetett véget, amikor kimondták, hogy Trump még most elítélhető. Ezzel végképp eldőlt, hogy Trump lesz az első ember, aki elítélt bűnözőként költözik be a Fehér Házba.

photo_camera Online jelen: Donald Trump és az ügyvédje az ítélethirdetésen Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Juan Merchan bíró előre jelezte, hogy ebben a speciális helyzetben azt tatja a legmegfelelőbb megoldásnak, ha végül Trump, noha elkövette a bűncselekményeket, nem kap semmilyen büntetést. Feltételes büntetés helyett ez a feltétel nélküli mentesítés, és mint a pénteki ítélethozatalnál kiderült, valóban ez a döntés született. Ez azt jelenti, hogy Trump se szabadságvesztést, se pénzbírságot nem kap. A bíró szerint ez volt az egyetlen megfelelő büntetés, amely „az ország legmagasabb hivatalának megsértése nélkül” kiszabható.

Az ítélethozatalnál az ügyész arról beszélt, hogy Trump az eljárás során, „ahelyett, hogy megvédte volna az igazságszolgáltatási rendszert (...) összehangolt kampányba kezdett, hogy aláássa annak legitimitását”, és megtorlással fenyegette az ügyészeket és a bírákat is.

A rendkívüli körülményekre tekintettel az ügyész is egyetértett azzal, hogy nem szabnak ki büntetési tételt. Trump, aki Mar-a-Lago-i rezidenciájáról videónk kapcsolódott be az ítélethirdetésbe, arról beszélt, hogy az egész ügy csak arról szólt, „hogy rontsák a hírnevemet, hogy elveszítsem a választásokat, de ez nyilvánvalóan nem működött”.