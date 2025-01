Egy másik hadsereg, egy másik fentanil

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító – korántsem nem egyetlen – hírlevele az elmúlt hétvége híreivel, kezdve rögtön négy nagy cikkel:

Katonásdi

Riporterünkre katonaruhás emberek fegyvert fogtak a Bálnában, hogy kimenekíthessék Stohl Andrást, aki a TV2 és Honvédelmi Minisztérium közös fejlesztésű katonai realityjében fogja a vezetni a műsort. A nyugtalanító performansz után levetítettek egy részletet A kiképzésből, ami egyébként nem volt túl izgalmas, sőt ha nagyon szigorúak akarunk lenni, kifejezetten unalmas volt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Belföld

Sulyok Tamás köztársasági elnök mindössze három napot töltött Párizsban, pedig az azóta lemondott Novák Katalin stábja a teljes olimpia idejére foglalt szállást – 228 millió forint ki az ablakon.

photo_camera Sulyok Tamás köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna (b) a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékok kajak-kenu versenyeinek helyszínén Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Papírforma szerint fideszes győzelem született Dombóváron, ahol Pótápi Árpád halála miatt tartottak időközi választást. A Tisza Párt nem indult, mert szerintük nincs értelme, de azért Magyar Péter odaszólt a Fidesznek. A mi hazánkos Dúró Dóra lett a második helyezett.

photo_camera Fotó: Kacsúr Tamás/MTI/MTVA

A MÁV a győri fővonalon változtatott a menetrenden „felsővezetékszakadás veszélyét elhárító, preventív munkálatok” miatt. Egy nemzetközi IC túlfutott a Keletiben, mert valamiért nem vette észre a megállásra felhívó jelzőt. Vitézy Dávid ismét a magyar állami vasutat kritizálta, most éppen szlovén példákkal mutatta be, mit tehetne az állam a vasúttal a vécék felújításán túl.

photo_camera Keleti-Pályaudvar Fotó: Nguyen Minh / Unsplash

Egy rejtélyes lengyel férfi fogta magát, és alapított egy céget Magyarországon, amely folyton helyet változtatott, és amely végül egészen szép helyet ért el a NAV nagy összegű adóhiányosokat gyűjtő listáján.

Külföld

Ukrajnán át már egy ideje nem szállítanak orosz gázt, de Robert Fico szlovák miniszterelnök megoldotta: Oroszország alternatív gázszállítási útvonalakon fogja leszállítani Szlovákiába a leszerződött gázt, például Magyarországon keresztül. Az ukrán elnök arról írt, hogy felajánlották a segítséget a szlovák népnek az orosz gáztranzit hiányához való alkalmazkodás során, de a kormányfő „arrogánsan visszautasította ezt”. Fico a parlamentben az ukrán menekültek juttatásainak csökkentéséről és az Ukrajnába irányuló áramszállítások leállításáról beszélt. Péntek este egyébként több ezren tüntettek a szlovák nagyvárosokban Fico oroszbarát politikája ellen.

photo_camera Orbán Viktor és Robert Fico 2024. március 22-én Brüsszelben. Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Ébredés 50 év Aszad-diktatúra után: egy szétszabdalt Szíriában kellene megszilárdítania hatalmát az új vezetésnek, különben új káosz jöhet. A Nyugat egyelőre nem veszi le Szíria új urait a terroristalistáról, de építi velük a diplomáciai kapcsolatokat. A németek azért máris hazaküldenének több százezer menekültet.

Fentanil

Egyre pusztítóbb évek után 2024-ben kevesebben haltak meg Amerikában fentanil-túladagolásban, mint 2023-ban. Végigvettük, hogy szabadult el a pusztító fentaniljárvány, hogy zajlott a fentanilháború és hogy hogyan zuhant be a fogyasztás nem teljesen tiszta körülmények között.

photo_camera Fentanilhasználó 2024 januárjában, Portlandben Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Zaklatási ügy

Két évet bírtunk az Amber Heard-Johnny Depp perhez hasonló ügy nélkül, most itt van Justin Baldoni és Blake Livley esete: cikkünkben az elejétől végigvesszük, hogy mi ez az egész, ki az a Justin Baldoni, ki az a Blake Lively, hogyan lett ez egy újabb „he said, she said”-ügy, és miként jutottunk el ismét odáig, hogy megint azon kell vitázni, hogy ki szerint mi számít szexuális zaklatásnak.

photo_camera Blake Lively és Justin Baldoni az It Ends With Us című filmben Fotó: It Ends With Us/Instagram

A kaukázusi sztár

Mennyit tud Haszbulla Magomedovról? Biztosan nem eleget. A dagesztáni influenszer nemrég szülővárosában, Mahacskalában adott interjút, melyből kiderül, mennyi pénz kell egy kényelmes élethez, miket néz a tévében, és hogy Rolex vagy Cartier órákból van-e több Haszbullánál.

photo_camera Hasbulla a Hustle Show podcast 2024. január 8-i adásában Fotó: adam zubayraev/Youtube

Podcast

Az oktatási rendszerünk egyáltalán nincs felkészülve a mentális problémákra. A helyzetre többféle megoldás létezhet, köztük a Carpe diem Alapítvány Arany Iránytű nevű programja, aminek a kitalálóival beszélgetettünk.

Ötéves múlt a Borízű hang, mehet az oviba: Bayer Zsolt és Fábry Sándor és Nagy Feró és Rogán és Orbán és Vona és Orosz Péter meg a Mátyás Király Nemzeti Pályaudvarvécé-felújítási Program a legújabb epizódban.

