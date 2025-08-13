Fapados végrehajtás

Jó reggelt kívánok az alig elviselhető európai forróságban! Ez újra a reggeli hírlevél (és nem az egyetlen), benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel. De előtte egy szolgálati közlemény:
Amikor hibázunk, azt magunktól tesszük.
Orbán Viktor lesüllyedt Nógrádi György szintjére: a miniszterelnök médiaturnéjának következő állomása a Patrióta, újra – ezúttal a hírhedt fideszes elemzővel ültették össze, és így minden korábbinál jobban kiderült, milyen sok a közös bennük.
Végrehajtást indítottunk a Külügyminisztérium ellen, mert a jogerős ítélet ellenére sem adják ki, hogy kiket hívtak meg Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira: első fok, másodfok, Kúria, mindenhol nyertünk – Szijjártó Péter minisztériuma mégsem teljesíti, amire az ítélet kötelezi őket.
Takács Péter már nem tagadja, hogy szerelők mentek be egy szülésre a fehérvári kórházban, igaz, már a Szent György kórház is elismerte, hogy az üzemeltetésért felelős szakemberek bemehettek a kismamákhoz.
Kiemelt beruházásokká nyilváníthatják az Otthon Start program keretében épülő lakótelepeket: megjelent a rendelet, a szabályozástól a kormány azt várja, hogy már ősszel több ezer új lakás építése induljon el.
Fogalmazást kell írnia a nyilvános kivégzéseket tervező győri diáknak, az eljárást felfüggesztették: év elején az FBI hívta fel a TEK figyelmét a kamaszra, aki muszlimokat, feketéket és LMBTQ-embereket akart megölni, de most már állítólag nem akar.
Török Gábor politikai analfabétának nevezte Sulyok Tamást: a politikai hűség demonstrálása úgy is mehetne, hogy „nem csinál nyilvánosan hülyét magából a nemzet egységéért felelős köztársasági elnök”.
11 kilométeresnél mélyebb orosz áttörés Pokrovszk felett: megtalálhatták a donbaszi ukrán védelem gyenge pontját, gyors előrehaladás látszik az eddigi állóháborúban. A frontvonal befagyasztását elfogadhatja Volodimir Zelenszkij, de szilárd biztonsági garanciákat akar cserébe: Ukrán kézen lévő területekről azonban Trump javaslata ellenére sem akar lemondani. Trump ma tárgyal Zelenszkijjel és európai vezetőkkel.
A szuverenista Magyarország egyedüli tagállamként nem írta alá az EU-s nyilatkozatot arról, hogy az ukrán nép szabadon dönthet a jövőjéről: 27-ből 26-an álltak ki amellett, hogy a békéről nem lehet dönteni Ukrajna nélkül – Szijjártó az oroszokkal egyeztetett, Magyarország pedig kimaradt.
Észak-koreaiak ezreit dolgoztatják rabszolgaként Oroszországban: mivel az ország súlyos munkaerőhiánnyal küzd az Ukrajna elleni háború miatt, Moszkva egyre inkább Phenjanra támaszkodik.
Kubatov Gábor végleg eldöntötte, hogy pártcsapatot csinál a Fradiból: az FTC aktív sportolóit és a klub alkalmazottait avatta a Fradi Digitális Polgári Kör tagjává. A klub amúgy továbbjutott, egy azeri csapattal játszik majd a Bajnokok Ligája főtáblájáért.
A 40 fok fölötti maximumokkal támadó hőhullám már a második az idei nyáron, várhatóan az augusztus 15-i hétvégéig tart, és északabbra is elér.
Komolyabb vihart kavart a hegyvidéki ügyekről szóló cikkünk. Úgy érezzük, érdemes beszélnünk erről olvasóinknak, olyan formában, ahogy nem szoktunk.
