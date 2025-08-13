Fapados végrehajtás

reggel 4
Jó reggelt kívánok az alig elviselhető európai forróságban! Ez újra a reggeli hírlevél (és nem az egyetlen), benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel. De előtte egy szolgálati közlemény:

Amikor hibázunk, azt magunktól tesszük.

ORBÁN

Orbán Viktor lesüllyedt Nógrádi György szintjére: a miniszterelnök médiaturnéjának következő állomása a Patrióta, újra – ezúttal a hírhedt fideszes elemzővel ültették össze, és így minden korábbinál jobban kiderült, milyen sok a közös bennük.

Fotó: Benko Vivien Cher/Gerhardt Máté oldala

BELFÖLD

Végrehajtást indítottunk a Külügyminisztérium ellen, mert a jogerős ítélet ellenére sem adják ki, hogy kiket hívtak meg Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira: első fok, másodfok, Kúria, mindenhol nyertünk – Szijjártó Péter minisztériuma mégsem teljesíti, amire az ítélet kötelezi őket.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Takács Péter már nem tagadja, hogy szerelők mentek be egy szülésre a fehérvári kórházban, igaz, már a Szent György kórház is elismerte, hogy az üzemeltetésért felelős szakemberek bemehettek a kismamákhoz.

Kiemelt beruházásokká nyilváníthatják az Otthon Start program keretében épülő lakótelepeket: megjelent a rendelet, a szabályozástól a kormány azt várja, hogy már ősszel több ezer új lakás építése induljon el.

Fogalmazást kell írnia a nyilvános kivégzéseket tervező győri diáknak, az eljárást felfüggesztették: év elején az FBI hívta fel a TEK figyelmét a kamaszra, aki muszlimokat, feketéket és LMBTQ-embereket akart megölni, de most már állítólag nem akar.

Török Gábor politikai analfabétának nevezte Sulyok Tamást: a politikai hűség demonstrálása úgy is mehetne, hogy „nem csinál nyilvánosan hülyét magából a nemzet egységéért felelős köztársasági elnök”.

  • Magyar Péter egy lengyel lapinterjúban azt mondta, hogy az Orbán család egy tagja állt a kegyelmi ügy mögött.
  • Kerítésépítő Romulusz és Magyarország első svéd típusú pártja: kiolvastuk a Tisza újságjának első számát.
  • Az Ellenpont nevű új lap vezetője lett az Origo egykori főszerkesztője, Gábor László.
  • Kínai munkások tiltakoztak a szegedi BYD-gyárnál, az építkezés főbejáratát is blokkolták.

HÁBORÚ

11 kilométeresnél mélyebb orosz áttörés Pokrovszk felett: megtalálhatták a donbaszi ukrán védelem gyenge pontját, gyors előrehaladás látszik az eddigi állóháborúban. A frontvonal befagyasztását elfogadhatja Volodimir Zelenszkij, de szilárd biztonsági garanciákat akar cserébe: Ukrán kézen lévő területekről azonban Trump javaslata ellenére sem akar lemondani. Trump ma tárgyal Zelenszkijjel és európai vezetőkkel.

Fotó: VLADIMIR SMIRNOV/AFP

A szuverenista Magyarország egyedüli tagállamként nem írta alá az EU-s nyilatkozatot arról, hogy az ukrán nép szabadon dönthet a jövőjéről: 27-ből 26-an álltak ki amellett, hogy a békéről nem lehet dönteni Ukrajna nélkül – Szijjártó az oroszokkal egyeztetett, Magyarország pedig kimaradt.

Észak-koreaiak ezreit dolgoztatják rabszolgaként Oroszországban: mivel az ország súlyos munkaerőhiánnyal küzd az Ukrajna elleni háború miatt, Moszkva egyre inkább Phenjanra támaszkodik.

  • Zelenszkij engedné külföldre utazni a hadköteles fiatalokat.

KULTÚRA

Kubatov Gábor végleg eldöntötte, hogy pártcsapatot csinál a Fradiból: az FTC aktív sportolóit és a klub alkalmazottait avatta a Fradi Digitális Polgári Kör tagjává. A klub amúgy továbbjutott, egy azeri csapattal játszik majd a Bajnokok Ligája főtáblájáért.

Fotó: Kubatov Gábor/Facebook
  • Zúgott a „Fuck Orbán” a Szigeten, miután a kitiltott Kneecap üzent a fesztivál közönségének.
  • A Soproni Sörnapok szervezője szerint spórolásból mondták le a Punnany Massif fellépését.
  • Új szabadstrand nyílt Budapesten.
