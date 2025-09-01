A felnőttcumi és a magyar de Gaulle

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt, változékony időre felkészülni! Itt a 444 napindító hírlevele, benne minden fontosabb hétvégi cikkünkkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Hadházy Ákos független képviselő Orbán Ráhel újabb földvásárlásáról, és arról írt, hogy lúzer nemzet lennénk, ha kormányváltás után otthagynánk a lopott vagyonokat azoknál, akik ellopták őket. A Lastovo szigetén nyaraló Orbán Viktor szerint azonban a hajókról, a kastélyokról és a luxusról csak hazudozni szoktak az emberek, aztán mindig le is buknak. Magyar Péterről napok óta azt szajkózza a kormánymédia, hogy a kormányváltás után adót akar majd emelni, úgyhogy Magyar most teli gőzzel tagad. Sőt, csökkentésről és az ötmilliárd forintos vagyonokra kivetendő vagyonadóról beszél.

A kormánylapok szívesen hasonlítják Orbánt Charles de Gaulle-hoz, az francia Ötödik Köztársaság alapítójához. Vannak hasonlóságok is, például a jobboldal egybeterelése, a családpolitika vagy a hatalom koncentrációja terén, de az 50 évesen politikussá lett de Gaulle ugyanolyan szerény anyagi körülmények között távozott a politikából, ahogy érkezett, és még csak francia Mészáros Lőrinceket sem hagyott maga után.

Grafika: Botos Tamás

Hír volt még itthon, hogy

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Külföld

Az Axios azt írta, a Fehér Ház magas rangú tisztviselői szerint egyes európai vezetők nyilvánosan támogatják Trump erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására, miközben a színfalak mögött az alaszkai csúcstalálkozó óta elért (kevéske) haladás visszafordításán dolgoznak. Trump nyilvánosan arról beszélt egy interjúban, hogy kétségei vannak, hogy létrejön-e Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közvetlen találkozója, de ő maga azon dolgozik, hogy ez összejöjjön. Közben vörös szőnyeggel fogadták a kínai regionális biztonsági csúcstalálkozón Putyint és Narendra Modi indiai miniszterelnököt.

Fotó: MANDEL NGAN, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Megint kormányválság van Franciaországban. A miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet?

Fotó: MANON CRUZ/AFP

Kult

Nehéz a szórakoztatóiparról olyan sorozatot csinálni, ami egyszerre ad pontos képet az iparág helyzetéről, és közben a közönség is élvezni tudja. Seth Rogennek sikerült, a The Studio vicces, ráadásul rengeteg híres rendező és színész csinál hülyét magából a kedvéért.

Fotó: Apple TV+

Szórtál ma már szárított virágszirmot valamire, miközben szólt a Mom Jeans rádió, és azon gondolkodtál, eleget tojtak-e a selyemtyúkjaid és a kolibrik a kertben? NEM? Nézd meg Meghan Markle életmódműsorának második évadát, és szégyelld magad!

Fotó: YouTube

„Aki épp szenved, az nem tud nevetni saját magán.” A meddőségi harcnak és az anyaság első évének is van uniformizáló jellege, nagyon hasonló dolgokat tudnak átélni a nők – mondja Mécs Anna, aki regényt írt erről.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Lehet egy város idilli, paradicsomi? A galíciai Pontevedrában 1999-ben visszaadták az utcákat a gyalogosoknak. Az eredmény egyfajta urbánus paradicsom lett, ahol spanyol mércével is vidám és kényelmes az élet. A leginkább a Santiagóba vezető egykori zarándokútról, a caminóról ismert Galíciánál nem nagyon van jobb hely, ha az ember szereti használni a lábait.

Pontevedra mindennapjai

A brazilok épp az online tartalmak gyerekekre gyakorolt hatásáról vitatkoztak, mikor berobbant a Kínából az egész világot elárasztó felnőttcumitrend. Bahreinben már politikusok szólalnak fel a cumizó felnőttek ellen, miközben az emberek stresszoldást, cigiről való leszokást vagy épp könnyebb alvást várnak az eszköztől.

Jeti Mozi

Itt a BP Underground dokumentumfilm-sorozat záró epizódja, amely a negyedik rész folytatásaként szintén a rock szubkultúráját boncolgatja, hogy megérthessük, 2020 után milyen hatása van ennek a zenének.

Podcast

Végtelen háború: milyen most Ukrajna, miért nehéz tűzszünetet kötni, és mi vár az országra, ha eljön a béke? A 444 új kiadványának (itt kapható) bemutatóján három szerzőnk, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt gyerekekről.

Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetése a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban 2025. augusztus 27-én.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Borízű hang #235: Cigivel a kézben, himnuszt dúdolva vadkempingezni a Playa de Borizun. Barna bőrű visszatérés a kempingből, ökörchuletón, finn marha a tányéron, fejlődő horvát rizottók. Sulyok Tamás, Orbán Rózsaszín Párducként tönkretesz mindent, de a végén győz. Le a fizetős benzinkúti vécékkel! Szabad szarást!

orosz-ukrán háború reggel 4 borízű hang Mécs Anna felnőttcumi kormányválság Emmanuel Macron szalay-bobrovniczky kristóf Egyesült Államok oroszország Rogán Antal bindzsisztán franciaország orosz-ukrán háború foci Donald Trump Volodimir Zelenszkij majka magyar péter Tisza Párt Rózsa András hírlevél Szijjártó Péter hadházy ákos spanyolország orbán viktor charles de gaulle Szoboszlai Dominik reggel 4 cumi vlagyimir putyin Seth Rogen
Kapcsolódó cikkek

Változékony időjárással jön az iskolakezdés

A hét elején még sokat fog sütni a nap, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni a hét közben.

Jelinek Anna
időjárás

Orbán Ráhel újabb földvásárlásáról ír Hadházy Ákos, szerinte lúzer nemzet lennénk, ha kormányváltás után a lopott vagyonokat otthagynánk a „nemzeti nagytőkéseknél”

De hogy fog gazdálkodni sok ezer kilométerről? Távirányítású traktorral?, teszi fel a kérdést az ellenzéki politikus az éppen Amerikába költözött Orbán Ráhelről.

Rovó Attila
POLITIKA

Lastovo szigetén szpottolták Orbán Viktort a kedvenc nyaralós ingjében

A győzelmi terv megírása után biztos édes a pihenés.

Takács Lili
belföld

Orbán szerint az ellenfelei hajókról, kastélyokról, sosem volt luxusról hazudoznak, de mindig lebuknak, Magyar Péter szerint a két Orbán mindenkit hülyének néz

Csak egy sima nyárvégi vasárnap Orbán-levéllel és libsi álhíreket lelegelő zebrákkal, 20 milliárdos uradalmi birtokot emlegető Magyar-visszavágással.

Rovó Attila
POLITIKA

Magyar Péter vagyonadót vezetne be az ötmilliárd forint feletti vagyonokra

A vagyonadó alapját a közeli hozzátartozókkal együtt kell kiszámolni, így a gyerekek nevére íratott lakások is az adóalap részei lesznek majd, hasonlóan a jachtokhoz, magánrepülőkhöz, festményekhez, és sportkocsikhoz.

Takács Lili
POLITIKA

Magyar Péter Bindzsisztánra bulizott Majka koncertjén

Mindezt a tömegben, szelfizőkkel körbevéve a Szegedi Ifjúsági Napokon. A dal végén az idei nyár valódi slágere is felcsendült.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Rogán: Közös erővel kell meggyőzni az embereket, hogy a veszély, ami leselkedik rájuk, valós

Ez most nem az önmarcangolás ideje, üzente meg a jobboldalnak a miniszter, aki gazdasági helyzetértékelésének végére oda futott ki, hogy Európa jövőjét is eldöntheti a jövő évi magyar választás.

Horváth Bence
POLITIKA

A magyar de Gaulle legendája

Orbánt szívesen hasonlítják Charles de Gaulle-hoz, az francia Ötödik Köztársaság alapítójához. Vannak hasonlóságok is, de az 50 évesen politikussá lett de Gaulle ugyanolyan szerény anyagi körülmények között távozott a politikából, ahogy érkezett.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Szoboszlai 30 méteres, bődületes szabadrúgásgóljával nyert a Liverpool az Arsenal ellen

A 83. percben lőtte, a kapusnak esélye sem volt hozzáérni. Ez az idény eddigi legmesszebbről szerzett gólja.

Rovó Attila
sport

Hétfőtől nem terhelik plusz díjak, ha online veszünk autópálya-matricát

Ezekre a vásárlásokra eddig különböző mértékű „kényelmi díjat” raktak a közvetítők.

Kaufmann Balázs
közlekedés

Rózsa András a Momentum új elnöke

A választásokon nem indulnak ugyan, de addig is felhangosítanák a Fidesz bűneit, és bemutatnák, hogyan hazudnak 16 éve a propagandisták, ígéri Rózsa, aki Zugló polgármestere is.

Rovó Attila
POLITIKA

Versenyt patáliázik Szijjártó Péter és Szalay-Bobrovniczky Kristóf a koppenhágai informális tanácsülés után

Egy, csak egy békepárti kormány van talpon Európában. Támogatjuk Trump békeerőfeszítéseit, Ukrajna nem jöhet az EU-ba, nem kaphat az Európai Békekeretből pénzt a hadserege, és nem lehet szankció olyan energiacégek ellen, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásában.

Takács Lili
POLITIKA

Axios: a Fehér Ház magas rangú tisztviselői szerint egyes európai vezetők a háttérben szabotálják az ukrajnai békét

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója óta kevés kézzelfogható előrelépés történt, Fehér Házi tisztviselők szerint pedig a felelősség ezért nem Trumpot, és még csak nem is Putyint, hanem az európai szövetségeseket terheli.

Takács Lili
külföld

Trump bizonytalan abban, hogy létrejön-e a Putyin-Zelenszkij találkozó

Az amerikai elnök szerint viszont a Trump-Putyin-Zelenszkij háromoldalú tárgyalás „biztosan megvalósul”.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Putyin és Modi megérkezett Kínába, formálódik az Amerika-ellenes koalíció

A Sanghaji Együttműködési Szervezet eddigi legnagyobb csúcstalálkozóját rendezték Tiencsinben.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Zelenszkij: Új, Oroszország belső területeit célzó csapások is tervben vannak

Eközben orosz közlések szerint hat frontszakasz közül négyen előretörtek a fegyveres erőik, a Kreml pedig úgy véli, Európa akadályozza Trump ukrajnai béketörekvéseit.

Jelinek Anna
külföld

Másodfokon is jogellenesnek mondta ki Trump vámjait a bíróság Amerikában

„Ha hagyják, hogy ez a döntés érvényben maradjon, az szó szerint elpusztítaná az Amerikai Egyesült Államokat” – írta a döntésről az elnök.

Kaufmann Balázs
külföld

Harmadszorra kell kimásznia Macronnak a veremből, amit ő maga ásott

Megint kormányválság van Franciaországban. A miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet?

Inkei Bence
külföld

Senkiháziak kezében van a filmszakma

Nehéz a szórakoztatóiparról olyan sorozatot csinálni, ami egyszerre ad pontos képet az iparág helyzetéről, és közben a közönség is élvezni tudja. Seth Rogennek sikerült, a The Studio vicces, ráadásul rengeteg híres rendező és színész csinál hülyét magából a kedvéért.

Inkei Bence
FILM

Marie Antoinette a kivégzése után is mosolyogva szórja ránk a virágszirmokat

Szórtál ma már szárított virágszirmot valamire, miközben szólt a Mom Jeans rádió, és azon gondolkodtál, eleget tojtak-e a selyemtyúkjaid és a kolibrik a kertben? NEM? Nézd meg Meghan Markle életmódműsorának második évadát, és szégyelld magad!

Mészáros Juli
ÉLET

„Aki épp szenved, az nem tud nevetni saját magán”

A meddőségi harcnak és az anyaság első évének is van uniformizáló jellege, nagyon hasonló dolgokat tudnak átélni a nők – mondja Mécs Anna, aki regényt írt erről.

Gócza Anita
könyv

Egy hét az autómentes városban

A galíciai Pontevedrában 1999-ben visszaadták az utcákat a gyalogosoknak. Az eredmény egyfajta urbánus paradicsom lett, ahol spanyol mércével is vidám és kényelmes az élet. A leginkább a Santiagóba vezető egykori zarándokútról, a caminóról ismert Galíciánál nem nagyon van jobb hely, ha az ember szereti használni a lábait.

Bede Márton
utazás

Stresszes vagy? Fáradt? Dobnád a cigit? Próbáld ki bátran a felnőttcumit!

A világ épp rácsodálkozik a Kínából érkező trendre: felnőtt emberek nyugtatják magukat felnőtt méretű cumikkal. Kinek áll ez érdekében?

Diószegi-Horváth Nóra
életmód

BP Underground: Rockzenében is lehet újat mutatni

A Jeti Mozi Exkluzív bemutatja a Koltay Anna és Turán Eszter által készített BP Underground dokumentumfilm-sorozat záró epizódját. A negyedik rész folytatásaként itt is a rock szubkultúráját boncolgatjuk, hogy megértsük, 2020 után milyen hatása van ennek a zenének.

444.hu
video

Végtelen háború: milyen most Ukrajna, miért nehéz tűzszünetet kötni, és mi vár az országra, ha eljön a béke?

A 444 új kiadványának bemutatóján három szerzőnk, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt gyerekekről.

Takács Lili, Kolozsi Ádám, Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás, Herczeg Márk
podcast

Borízű hang #235: Cigivel a kézben, himnuszt dúdolva vadkempingezni a Playa de Borizun

Barna bőrű visszatérés a kempingből, ökörchuletón, finn marha a tányéron, fejlődő horvát rizottók. Sulyok Tamás, Orbán Rózsaszín Párducként tönkretesz mindent, de a végén győz. Le a fizetős benzinkúti vécékkel! Szabad szarást!

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast