A felnőttcumi és a magyar de Gaulle

Jó reggelt, változékony időre felkészülni! Itt a 444 napindító hírlevele, benne minden fontosabb hétvégi cikkünkkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Hadházy Ákos független képviselő Orbán Ráhel újabb földvásárlásáról, és arról írt, hogy lúzer nemzet lennénk, ha kormányváltás után otthagynánk a lopott vagyonokat azoknál, akik ellopták őket. A Lastovo szigetén nyaraló Orbán Viktor szerint azonban a hajókról, a kastélyokról és a luxusról csak hazudozni szoktak az emberek, aztán mindig le is buknak. Magyar Péterről napok óta azt szajkózza a kormánymédia, hogy a kormányváltás után adót akar majd emelni, úgyhogy Magyar most teli gőzzel tagad. Sőt, csökkentésről és az ötmilliárd forintos vagyonokra kivetendő vagyonadóról beszél.
A kormánylapok szívesen hasonlítják Orbánt Charles de Gaulle-hoz, az francia Ötödik Köztársaság alapítójához. Vannak hasonlóságok is, például a jobboldal egybeterelése, a családpolitika vagy a hatalom koncentrációja terén, de az 50 évesen politikussá lett de Gaulle ugyanolyan szerény anyagi körülmények között távozott a politikából, ahogy érkezett, és még csak francia Mészáros Lőrinceket sem hagyott maga után.
Hír volt még itthon, hogy
Az Axios azt írta, a Fehér Ház magas rangú tisztviselői szerint egyes európai vezetők nyilvánosan támogatják Trump erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására, miközben a színfalak mögött az alaszkai csúcstalálkozó óta elért (kevéske) haladás visszafordításán dolgoznak. Trump nyilvánosan arról beszélt egy interjúban, hogy kétségei vannak, hogy létrejön-e Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közvetlen találkozója, de ő maga azon dolgozik, hogy ez összejöjjön. Közben vörös szőnyeggel fogadták a kínai regionális biztonsági csúcstalálkozón Putyint és Narendra Modi indiai miniszterelnököt.
Megint kormányválság van Franciaországban. A miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet?
Nehéz a szórakoztatóiparról olyan sorozatot csinálni, ami egyszerre ad pontos képet az iparág helyzetéről, és közben a közönség is élvezni tudja. Seth Rogennek sikerült, a The Studio vicces, ráadásul rengeteg híres rendező és színész csinál hülyét magából a kedvéért.
Szórtál ma már szárított virágszirmot valamire, miközben szólt a Mom Jeans rádió, és azon gondolkodtál, eleget tojtak-e a selyemtyúkjaid és a kolibrik a kertben? NEM? Nézd meg Meghan Markle életmódműsorának második évadát, és szégyelld magad!
„Aki épp szenved, az nem tud nevetni saját magán.” A meddőségi harcnak és az anyaság első évének is van uniformizáló jellege, nagyon hasonló dolgokat tudnak átélni a nők – mondja Mécs Anna, aki regényt írt erről.
Lehet egy város idilli, paradicsomi? A galíciai Pontevedrában 1999-ben visszaadták az utcákat a gyalogosoknak. Az eredmény egyfajta urbánus paradicsom lett, ahol spanyol mércével is vidám és kényelmes az élet. A leginkább a Santiagóba vezető egykori zarándokútról, a caminóról ismert Galíciánál nem nagyon van jobb hely, ha az ember szereti használni a lábait.
A brazilok épp az online tartalmak gyerekekre gyakorolt hatásáról vitatkoztak, mikor berobbant a Kínából az egész világot elárasztó felnőttcumitrend. Bahreinben már politikusok szólalnak fel a cumizó felnőttek ellen, miközben az emberek stresszoldást, cigiről való leszokást vagy épp könnyebb alvást várnak az eszköztől.
Itt a BP Underground dokumentumfilm-sorozat záró epizódja, amely a negyedik rész folytatásaként szintén a rock szubkultúráját boncolgatja, hogy megérthessük, 2020 után milyen hatása van ennek a zenének.
Végtelen háború: milyen most Ukrajna, miért nehéz tűzszünetet kötni, és mi vár az országra, ha eljön a béke? A 444 új kiadványának (itt kapható) bemutatóján három szerzőnk, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt gyerekekről.
Borízű hang #235: Cigivel a kézben, himnuszt dúdolva vadkempingezni a Playa de Borizun. Barna bőrű visszatérés a kempingből, ökörchuletón, finn marha a tányéron, fejlődő horvát rizottók. Sulyok Tamás, Orbán Rózsaszín Párducként tönkretesz mindent, de a végén győz. Le a fizetős benzinkúti vécékkel! Szabad szarást!
A hét elején még sokat fog sütni a nap, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni a hét közben.
De hogy fog gazdálkodni sok ezer kilométerről? Távirányítású traktorral?, teszi fel a kérdést az ellenzéki politikus az éppen Amerikába költözött Orbán Ráhelről.
A győzelmi terv megírása után biztos édes a pihenés.
Csak egy sima nyárvégi vasárnap Orbán-levéllel és libsi álhíreket lelegelő zebrákkal, 20 milliárdos uradalmi birtokot emlegető Magyar-visszavágással.
A vagyonadó alapját a közeli hozzátartozókkal együtt kell kiszámolni, így a gyerekek nevére íratott lakások is az adóalap részei lesznek majd, hasonlóan a jachtokhoz, magánrepülőkhöz, festményekhez, és sportkocsikhoz.
Mindezt a tömegben, szelfizőkkel körbevéve a Szegedi Ifjúsági Napokon. A dal végén az idei nyár valódi slágere is felcsendült.
Ez most nem az önmarcangolás ideje, üzente meg a jobboldalnak a miniszter, aki gazdasági helyzetértékelésének végére oda futott ki, hogy Európa jövőjét is eldöntheti a jövő évi magyar választás.
Orbánt szívesen hasonlítják Charles de Gaulle-hoz, az francia Ötödik Köztársaság alapítójához. Vannak hasonlóságok is, de az 50 évesen politikussá lett de Gaulle ugyanolyan szerény anyagi körülmények között távozott a politikából, ahogy érkezett.
A 83. percben lőtte, a kapusnak esélye sem volt hozzáérni. Ez az idény eddigi legmesszebbről szerzett gólja.
Ezekre a vásárlásokra eddig különböző mértékű „kényelmi díjat” raktak a közvetítők.
A választásokon nem indulnak ugyan, de addig is felhangosítanák a Fidesz bűneit, és bemutatnák, hogyan hazudnak 16 éve a propagandisták, ígéri Rózsa, aki Zugló polgármestere is.
Egy, csak egy békepárti kormány van talpon Európában. Támogatjuk Trump békeerőfeszítéseit, Ukrajna nem jöhet az EU-ba, nem kaphat az Európai Békekeretből pénzt a hadserege, és nem lehet szankció olyan energiacégek ellen, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásában.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója óta kevés kézzelfogható előrelépés történt, Fehér Házi tisztviselők szerint pedig a felelősség ezért nem Trumpot, és még csak nem is Putyint, hanem az európai szövetségeseket terheli.
Az amerikai elnök szerint viszont a Trump-Putyin-Zelenszkij háromoldalú tárgyalás „biztosan megvalósul”.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet eddigi legnagyobb csúcstalálkozóját rendezték Tiencsinben.
Eközben orosz közlések szerint hat frontszakasz közül négyen előretörtek a fegyveres erőik, a Kreml pedig úgy véli, Európa akadályozza Trump ukrajnai béketörekvéseit.
„Ha hagyják, hogy ez a döntés érvényben maradjon, az szó szerint elpusztítaná az Amerikai Egyesült Államokat” – írta a döntésről az elnök.
Megint kormányválság van Franciaországban. A miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet?
Nehéz a szórakoztatóiparról olyan sorozatot csinálni, ami egyszerre ad pontos képet az iparág helyzetéről, és közben a közönség is élvezni tudja. Seth Rogennek sikerült, a The Studio vicces, ráadásul rengeteg híres rendező és színész csinál hülyét magából a kedvéért.
Szórtál ma már szárított virágszirmot valamire, miközben szólt a Mom Jeans rádió, és azon gondolkodtál, eleget tojtak-e a selyemtyúkjaid és a kolibrik a kertben? NEM? Nézd meg Meghan Markle életmódműsorának második évadát, és szégyelld magad!
A meddőségi harcnak és az anyaság első évének is van uniformizáló jellege, nagyon hasonló dolgokat tudnak átélni a nők – mondja Mécs Anna, aki regényt írt erről.
A galíciai Pontevedrában 1999-ben visszaadták az utcákat a gyalogosoknak. Az eredmény egyfajta urbánus paradicsom lett, ahol spanyol mércével is vidám és kényelmes az élet. A leginkább a Santiagóba vezető egykori zarándokútról, a caminóról ismert Galíciánál nem nagyon van jobb hely, ha az ember szereti használni a lábait.
A világ épp rácsodálkozik a Kínából érkező trendre: felnőtt emberek nyugtatják magukat felnőtt méretű cumikkal. Kinek áll ez érdekében?
A Jeti Mozi Exkluzív bemutatja a Koltay Anna és Turán Eszter által készített BP Underground dokumentumfilm-sorozat záró epizódját. A negyedik rész folytatásaként itt is a rock szubkultúráját boncolgatjuk, hogy megértsük, 2020 után milyen hatása van ennek a zenének.
A 444 új kiadványának bemutatóján három szerzőnk, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt gyerekekről.
Barna bőrű visszatérés a kempingből, ökörchuletón, finn marha a tányéron, fejlődő horvát rizottók. Sulyok Tamás, Orbán Rózsaszín Párducként tönkretesz mindent, de a végén győz. Le a fizetős benzinkúti vécékkel! Szabad szarást!