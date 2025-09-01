A felnőttcumi és a magyar de Gaulle

Jó reggelt, változékony időre felkészülni! Itt a 444 napindító hírlevele, benne minden fontosabb hétvégi cikkünkkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Hadházy Ákos független képviselő Orbán Ráhel újabb földvásárlásáról, és arról írt, hogy lúzer nemzet lennénk, ha kormányváltás után otthagynánk a lopott vagyonokat azoknál, akik ellopták őket. A Lastovo szigetén nyaraló Orbán Viktor szerint azonban a hajókról, a kastélyokról és a luxusról csak hazudozni szoktak az emberek, aztán mindig le is buknak. Magyar Péterről napok óta azt szajkózza a kormánymédia, hogy a kormányváltás után adót akar majd emelni, úgyhogy Magyar most teli gőzzel tagad. Sőt, csökkentésről és az ötmilliárd forintos vagyonokra kivetendő vagyonadóról beszél.

Magyar Nagy Ervinnel közösen elnézett Majka szegedi fellépésére, csápolt a bindzsisztános számra, ami után a Mocskos Fidesz is felzúgott.

Rogán Antal a Tranziton vázolta fel Európa végnapjait, és hogy mennyivel jobb lenne a magyar gazdaságnak, ha az EU nem akarna bevonódni a háborúba.

A kormánylapok szívesen hasonlítják Orbánt Charles de Gaulle-hoz, az francia Ötödik Köztársaság alapítójához. Vannak hasonlóságok is, például a jobboldal egybeterelése, a családpolitika vagy a hatalom koncentrációja terén, de az 50 évesen politikussá lett de Gaulle ugyanolyan szerény anyagi körülmények között távozott a politikából, ahogy érkezett, és még csak francia Mészáros Lőrinceket sem hagyott maga után.

Grafika: Botos Tamás

Hír volt még itthon, hogy

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Külföld

Az Axios azt írta, a Fehér Ház magas rangú tisztviselői szerint egyes európai vezetők nyilvánosan támogatják Trump erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására, miközben a színfalak mögött az alaszkai csúcstalálkozó óta elért (kevéske) haladás visszafordításán dolgoznak. Trump nyilvánosan arról beszélt egy interjúban, hogy kétségei vannak, hogy létrejön-e Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közvetlen találkozója, de ő maga azon dolgozik, hogy ez összejöjjön. Közben vörös szőnyeggel fogadták a kínai regionális biztonsági csúcstalálkozón Putyint és Narendra Modi indiai miniszterelnököt.

Fotó: MANDEL NGAN, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Megint kormányválság van Franciaországban. A miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet?

Fotó: MANON CRUZ/AFP

Kult

Nehéz a szórakoztatóiparról olyan sorozatot csinálni, ami egyszerre ad pontos képet az iparág helyzetéről, és közben a közönség is élvezni tudja. Seth Rogennek sikerült, a The Studio vicces, ráadásul rengeteg híres rendező és színész csinál hülyét magából a kedvéért.

Fotó: Apple TV+

Szórtál ma már szárított virágszirmot valamire, miközben szólt a Mom Jeans rádió, és azon gondolkodtál, eleget tojtak-e a selyemtyúkjaid és a kolibrik a kertben? NEM? Nézd meg Meghan Markle életmódműsorának második évadát, és szégyelld magad!

Fotó: YouTube

„Aki épp szenved, az nem tud nevetni saját magán.” A meddőségi harcnak és az anyaság első évének is van uniformizáló jellege, nagyon hasonló dolgokat tudnak átélni a nők – mondja Mécs Anna, aki regényt írt erről.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Lehet egy város idilli, paradicsomi? A galíciai Pontevedrában 1999-ben visszaadták az utcákat a gyalogosoknak. Az eredmény egyfajta urbánus paradicsom lett, ahol spanyol mércével is vidám és kényelmes az élet. A leginkább a Santiagóba vezető egykori zarándokútról, a caminóról ismert Galíciánál nem nagyon van jobb hely, ha az ember szereti használni a lábait.

Pontevedra mindennapjai

A brazilok épp az online tartalmak gyerekekre gyakorolt hatásáról vitatkoztak, mikor berobbant a Kínából az egész világot elárasztó felnőttcumitrend. Bahreinben már politikusok szólalnak fel a cumizó felnőttek ellen, miközben az emberek stresszoldást, cigiről való leszokást vagy épp könnyebb alvást várnak az eszköztől.

Jeti Mozi

Itt a BP Underground dokumentumfilm-sorozat záró epizódja, amely a negyedik rész folytatásaként szintén a rock szubkultúráját boncolgatja, hogy megérthessük, 2020 után milyen hatása van ennek a zenének.

Podcast

Végtelen háború: milyen most Ukrajna, miért nehéz tűzszünetet kötni, és mi vár az országra, ha eljön a béke? A 444 új kiadványának (itt kapható) bemutatóján három szerzőnk, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt gyerekekről.

Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetése a Végtelen háború bemutatóján a Három Hollóban 2025. augusztus 27-én. Fotó: Kristóf Balázs/444

Borízű hang #235: Cigivel a kézben, himnuszt dúdolva vadkempingezni a Playa de Borizun. Barna bőrű visszatérés a kempingből, ökörchuletón, finn marha a tányéron, fejlődő horvát rizottók. Sulyok Tamás, Orbán Rózsaszín Párducként tönkretesz mindent, de a végén győz. Le a fizetős benzinkúti vécékkel! Szabad szarást!