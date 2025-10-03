Penész és drónfail

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:
Többféle hírlevelünk is akad, itt lehet rájuk feliratkozni.
Ott voltunk Lázár János vásárosnaményi fórumán, ahol a fideszes politikust is meglepte, hogy konfliktus nélkül megúszta az egészet. Riportunk itt olvasható, és külön is beszámoltunk arról, hogy Lázár arra utalt, akár a pedofilok fizikai kasztrálása is jöhet, valamint hogy egy volt rendőr felvetésére egy perc néma csenddel emlékeztek Szabó Zsolt volt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányra.
Csütörtök reggel a politikus Juhász Péterhez vonult ki az ügyészség, pedig még egy nappal korábban adott interjújában sem tudta elképzelni, hogy házkutatást tarthatnak nála egy interjú miatt. Délután elmondta azt is, hogy a „Zsolt bácsis” videó miatt hallgatják majd ki tanúként pénteken, és lefoglalták a telefonjait. A történtek miatt elmarad a hétvégére tervezett Megbékélésmenet, helyette tüntetni fognak Juhász mellett a Kossuth téren, mert a főszervező Puzsér Róbert szerint politikai leszámolás zajlik Juhász ellen.
Tegnap jelent meg a cikkünk arról, hogy az OSZK főigazgatója, Rózsa Dávid korábban Demeter Szilárd strómanjának számított, ám amikor meg akarta védeni az intézményét, óriási ordibálás lett belőle. Már akkor írtunk arról, hogy a NER-en belül sem nézi mindenki jó szemmel Demeter tevékenységét, délutánra pedig L. Simon László ment neki az íróból lett kultúrpolitikusnak. És ha már L. Simon, megírtuk azt is, hogy minden idők egyik legdrágább magyar filmjéből vágták ki pénzhiány miatt a fideszes politikust.
Hír volt még, hogy pár hónap alatt 650 milliószor játszották le a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által mesterséges intelligenciával készített lejárató videóit, a Lakmusz pedig arról írt, hogy a Megafon tulajdonosa vette meg Apáti Bencétől a százmilliókért hirdető szervezetet. Beszámoltunk arról, hogy Mészáros állhatta a fedezetet Orbán Győző egyik hatvanpusztai beruházásánál, hogy előkerült egy újabb egymilliárdos szerződés, amit nem a vasútra, hanem a MÁV renoméjának megmentésére költenek, valamint hogy miután 44,5 milliárdot kaptak a kormánytól a kampuszra, eljátszották a pénzt, most egyszerűen újra kérnek a kecskeméti képviselők.
És megírtuk, hogy a magyar külüggyel bizniszelő anyja ellen vallott Bence Horvath, akit katonai rádiók Oroszországba csempészése miatt börtönre ítéltek Amerikában, valamint elolvastunk egy egészen bizarr publicisztikát a Magyar Nemzetből.
A koppenhágai informális EU-csúcs egyik központi témája az Unió keleti határára felhúzandó drónfal volt. Ez a ritka kezdeményezések egyike, amit a magyar kormány sem próbál elgáncsolni, rengeteg pénzből épülhetne ki az EU eddigi legjelentősebb biztonsági projektje, de a nagy tagállamok kevésbé lelkesek iránta.
Péntek-szombat választanak Csehországban, ahol a legnagyobb kérdés az, hogy marad-e az ország az eddigi nyugodt, komolyabb kilengésektől mentes fejlődési pályán, vagy kiszámíthatatlanabb korszak elé néz.
Miközben Orbán Viktor épp aláírásgyűjtést akar indítani „Brüsszel háborús tervei ellen”, az ukrán szószóló a magyar parlamentben arról beszélt, hogy olyan, mintha egyes politikusok elfelejtették volna, hogy ki az agresszor, és ki az áldozat. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír volt, hogy Trump washingtoni források szerint úgy döntött, olyan segítséget kap Ukrajna, amivel távoli energetikai létesítményeket is támadhat, valamint hogy órákig nem volt áram a csernobili atomerőműnél, és hogy a Ryanair vezetője nem érti, miért nem lövik le a beszálló orosz drónokat.
Az Egyesült Államokban még mindig tart a kormányzati leállás, Trump a demokrata vezetésű államokon áll bosszút éppen, és megírtuk azt is, hogy együtt röhögtek a világtérképet nem ismerő Trumpon az európai vezetők. És hír volt még, hogy
Valamint foglalkoztunk azzal is, hogy a világ leghíresebb standuposai kritikák kereszttüzébe kerültek, mert a szaúdi rezsim bűnei ellenére vállalták a fellépést a Rijádi Humorfesztiválon.
Október 1-jétől drasztikusan csökkentették a Rudas Gyógyfürdőben a női nap idősávját. Kinek jó ez? A nőknek biztosan nem: a szűkülő női terekről szólt a Tyúkól eheti epizódja.
Lázár Jánost is meglepte, hogy konfliktus nélkül megúszta a vásárosnaményi fórumát. A helyi politikusok mindent megtettek, hogy egyetlen kritikus kérdésre se kelljen válaszolnia. A vasút és az egészségügy problémái azonban a barátságos hangulat ellenére is szóba kerültek.
Bence Horvath két és fél év letöltendőt kapott. Közzétett vallomásából újabb magyar szálakra derült fény a magyar–orosz–amerikai bűnügyben.
A koppenhágai informális EU-csúcs egyik központi témája az Unió keleti határára felhúzandó drónfal volt. Ez a ritka kezdeményezések egyike, amit a magyar kormány sem próbál elgáncsolni. Rengeteg pénzből épülhetne ki az EU eddigi legjelentősebb biztonsági projektje, de a nagy tagállamok kevésbé lelkesek iránta.
A cseh választások tétje, hogy marad-e az ország az eddigi nyugodt, komolyabb kilengésektől mentes fejlődési pályán, vagy kiszámíthatatlanabb korszak elé néz. Milyen veszélyekkel járhat Andrej Babiš visszatérése, miben bízhatnak a kormánypártok, és miért baj, hogy elegáns a miniszterelnök?
Lázár János arról beszélt, vagy benyújt egy saját javaslatot, vagy megszavazza a Jobbikét.
Ezt egy volt rendőr kérte, Lázár János pedig csavart rajta egyet.
Bizonyítékokat foglalnak le nála és tanúként tervezik kihallgatni a javítóintézet vezetőjét érintő ügyben.
Nem érti, hogy a hatóságok előbb miért nem annak mennek utána, hogy ki az a Zsolt bácsi.
Az volt a válasz, hogy „mindkét ügyben magas rangú politikusok lehetnek érintettek”.
Puzsér szerint a Juhászt ért fenyegetéssel a hatalom azt üzeni, a megtorlásnak bárki lehet a következő célpontja.
Rózsa Dávid korábban Demeter strómanjának számított, ám amikor meg akarta védeni az intézményét, óriási ordibálás lett belőle. Szétzüllesztett kulturális intézményrendszer és NER-en belüli konfliktusok a háttérben.
Demeter a magyar múzeumok igazgatóira fogta, hogy nem működik az általa kitalált rendszer, ami teljesen megfosztotta az igazgatókat a döntési jogaiktól. Azt írta, kritikán aluli állapotban vett át a múzeumokat, mire a Nemzeti volt vezetője, L. Simon visszaszólt neki.
Rengeteg állami támogatás, csúszás a kifizetésekkel, Kevin Spacey neve és a NER kedvenc producere is feltűnik az 1242 – A Nyugat kapujában című tatárjárásos mozifilm környékén, aminek a bemutatását eredetileg két évvel korábbra tervezték.
Segítségül: Összesen 634 millió forintot költöttek a hirdetésükre.
Kovács Istváné lett a NEM mögötti cég teljes üzletrésze, ezzel párhuzamosan a szervezet telephelyet létesített a Megafon óbudai irodájában.
Egyik cége állta a fedezetet a beruházásban, aminek aztán egy másik cége volt a kivitelezője.
Tapasztalt kezekbe kerül a feladat: Balásy Gyula cégei mondhatják el, miért is jó a vasúttársaság.
Nem szégyenlősek a kecskemétiek, Hankó Balázs kultuszminiszter viszont igazi úriember.
„Figyelem Karácsony Gergely mozgását, és van ebben valami szörnyű, valami félelmetes. „Ő lesz a meghalt, majd feltámadott Bobby Ewing." A kormánylap publicisztikájában megtörténik a Feltámadás.
Orbán javasolni fogja a Fidesznek, hogy indítsanak aláírásgyűjtést a „Brüsszel háborús tervei ellen”.
Rövid, de hatásos beszédet mondott Grexa Liliána a Fidesz padsorai mögül.
Egyelőre újabb hírszerzési információkat adnak át, de lehet, hogy cirkálórakétákat is kap majd Kijev. Trump nem sokkal később arról posztolt, nem kizárt, hogy Ukrajna visszaszerzi az elfoglalt területeit.
Zelenszkij szerint az oroszok tudatosan veszélyeztették a leszerelt atomerőmű biztonsági berendezéseinek áramellátását.
Michael O'Leary szerint ha a légi közlekedést akadályozó sztrájkoló franciákkal sem tud megbirkózni az EU, Oroszországtól sem fogja tudni megvédeni magát.
Milliárdokat veszthetnek az államok, ráadásul napokon belül százezreket küldhetnek ideiglenes szabadságra, ha a demokratáknak és a republikánusoknak nem sikerül megegyezni a költségvetésről.
Nem kellett volna azzal büszkélkednie, hogy ő zárta le a háborút Albánia és Azerbajdzsán között.
Az elkövetőt, aki öt embert sebesített meg, lelőtték.
A tüntetőknek nem tetszik, hogy a marokkói kormány stadionokat épít ahelyett, hogy az egészségügyre és az oktatásra költene.
Gérard Miller ügyében ötvennél több nő állt a nyilvánosság elé.
A pápa szerint Isten fel fogja tenni a kérdést, hogy gondoskodtunk-e a világról, amelyet mindenki számára teremtett.
Dave Chappelle, Kevin Hart, Pete Davidson, Jack Whitehall – csak néhány név, akiket meghívtak az első Rijádi Humorfesztiválra. A világ legnagyobb humoristái kritikák kereszttüzébe kerültek, mert a szaúdi rezsim bűnei ellenére vállalták a fellépést. Rengeteg pénzért.
Október 1-jétől drasztikusan csökkentették a Rudas Gyógyfürdőben a női nap idősávját. Kinek jó ez? A nőknek biztosan nem.