Szivárog az adat

reggel 4
TISZA

Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt: azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs, az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egészpályás letámadásban van. Magyar Péter azt ígérte, mindenkit megvédenek, akit bármilyen retorzió vagy fenyegetés ér az adatszivárgás miatt.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza vezérének már hatszor akkorát kellett volna buknia másfél év alatt, mint amekkorát Gyurcsány bukott az őszödi beszéd nyilvánosságra hozatalával – ha hihetünk az első, Magyar Péterről megjelent fideszes könyvnek.

ORBÁN

Orbán Viktor évek óta hivatalos szövetséges nélkül ül az Európai Tanácsban, de ha Andrej Babiš visszatér a testületbe, már nem lesz egyedül: Orbán bízik benne, hogy európai párttársa a legkényesebb ügyekben is mellé áll majd, és bár ez még egyáltalán nem biztos, Orbán mozgástere jelentősen nőhet.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

A két évtizede Orbán mellett dolgozó Nagy János egyórás interjút adott egy kormánybarát Youtube-csatornának: elmondta, milyen főnöknek ismerte meg Orbánt, milyen mélyen volt a 2006-os választás után a jobboldali közösség, és beszélt Magyar Péterről is.

  • Orbán szerint ami az EU-ban rossz, az a Türk Tanácsban nincs.

BELFÖLD

Lázár János a siklósi fóruma után azt mondta, hogy társadalmi mozgalmat kellett volna szervezni a Pride ellen.

A Meta „politikai tartalomnak” minősítette és letiltotta a hirdetést, amiben Karácsony Gergely az új CAF-villamosokról számolt be, ezzel szemben Bohár Dániel ismeretterjesztőnek álcázott propagandavideóval cselezte ki a Facebook tiltását.

  • Varju László hátrafordított sapkában lépett színpadra a párt jelöltbemutatóján.
  • Rétvári Bence már ott tart, hogy Juhász Péter Pált Demszky Gábor nevezte ki.
  • Csak három olyan választókerület van Magyarországon, ahol 2006 óta minden egyes alkalommal más-más politikus nyer.
  • Vádat emeltek a bácsszőlősi polgármester ellen, aki beköltözött az EU-s pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba, és az őt számon kérő Hadházy Ákosnak azt mondta: „Bazdmeg, valahol laknom kell!”

GAZDASÁG

Nagy Márton szerint az elmúlt években a lakosság „jól érezte magát, volt pénze és tudott vásárolni”. A konferencián Vida József azt mondta, azt kérné Orbántól, hogy beszélgessen el a felcsúti focistákkal. „Legalább azt tudja, hogy Szlovákia van” – mondta Hernádi Zsolt az amerikai elnökről, majd egyértelművé tette: a MOL-nak kell az orosz olaj.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója beszédet mond a Petőfi-díj a közép-európai népek szabadságáért kitüntetés átadási ünnepségén a MOL Campusban 2024. november 29-én.
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Napi 600 autónak építik a kétszer kétsávos Duna-hidat 300 milliárdért, a G7 a megvalósíthatósági tanulmány alapján azt írja, a mohácsi híd kirívó példája a drága és indokolatlan építkezéseknek.

Hoppál Péter elbüszkélkedett egy nagyszabású pécsi építkezéssel, csak elfelejtett pár fontos dolgot megemlíteni: hogyan kerülhet a város helyett az MCC-hez a Pécs egyik legszebb terén álló épület, amit ráadásul állami pénzből Mészáros Lőrincék újítanak fel?

  • A kormány több ponton módosítaná az Otthon Start feltételeit.
  • Érettségit, erkölcsi bizonyítványt és betelepülési hozzájárulást is kér egy nógrádi falu a beköltözőktől.

KÜLFÖLD

Szibéria mélyén, több mint 2000 km-re a határról csaptak le az ukrán drónok Putyin születésnapján.

  • Mérgező gázfelhő szabadult fel a bajorországi Aschaffenburg felett, a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon és zárjanak be mindent.
  • Ha nem lesz felhős az idő, nemsokára olyan üstököst lehet látni, amilyet 1350 éve senki.

KULTÚRA

Hajdú Péter szabályt szegett Az Árulókban, kötbért fizettetnek vele: kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta az RTL realityjében maradt játékosoknak, hogy ki a gyilkos. A producer szerint nem teljesen érti a játékszabályokat Hajdú, aki most perrel fenyegetőzik.

Fotó: RTL

Ez nem művészet, undorító, túlfeldolgozott virslit készítetek emberi életekből – közölte a néhai Robin Williams lánya az apjáról készült AI-videókról.

Kapcsolódó cikkek

Különös tiszás adatszivárgásból építi a Fidesz az újabb ukránozós kampányát

Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.

Keller-Alánt Ákos, Windisch Judit
POLITIKA

Orbán Viktor: Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány

A gőzerővel tolt ukránozásra Magyar oroszozással vág vissza.

Windisch Judit
POLITIKA

Magyar megígérte, hogy mindenkit megvédenek, akit bármilyen retorzió vagy fenyegetés ér az adatszivárgás miatt

„Három hete azt mondták, hogy az applikációt Amerikában fejlesztették, most Ukrajnánál tartunk, de jön már az MI6, jön Brüsszel, jön Soros Gyuri bácsi.”

Botos Tamás
POLITIKA

A Lipótmezőről szalajtották, most Orbán tökeit szorongatja

A Tisza vezérének már hatszor akkorát kellett volna buknia másfél év alatt, mint amekkorát Gyurcsány bukott az őszödi beszéd nyilvánosságra hozatalával – ha hihetünk az első, Magyar Péterről megjelent fideszes könyvnek.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát sem függesztette fel az Európai Parlament

A képviselők jóváhagyták az EP jogi bizottságának szeptemberi döntését, ami egyik politikus esetében sem támogatta a mentelmi jog kiadását.

Benics Márk
POLITIKA

Babiš visszatérése megszüntetheti Orbán európai elszigeteltségét

A magyar miniszterelnök évek óta hivatalos szövetséges nélkül ül az Európai Tanácsban. Viszont ha Andrej Babiš visszatér a testületbe, már nem lesz egyedül. Orbán bízik benne, hogy európai párttársa a legkényesebb ügyekben is mellé áll majd. Bár ez még egyáltalán nem biztos, Orbán mozgástere mindenképpen jelentősen nőhet.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbán Viktor titkárának feltették a kérdést, hogy mi a helyzet Orbán állítólagos grazi kezeléseivel

A két évtizede Orbán Viktor mellett dolgozó Nagy János egyórás interjút adott egy kormánybarát Youtube-csatornának, elmondta, milyen főnöknek ismerte meg Orbánt, milyen mélyen volt a 2006-os választások után a jobboldali közösség, és beszélt Magyar Péterről is.

Rovó Attila
POLITIKA

Orbán: Ami az Európai Unióban rossz, az a Türk Tanácsban nincs

„Van viszont itt a Türk Tanácsban több jó dolog, ami nálunk hiányzik” – mondta a miniszterelnök.

Botos Tamás
POLITIKA

Lázár János: Társadalmi mozgalmat kellett volna szervezni a Pride ellen

A miniszter egyáltalán nem bánta meg, hogy az öngyilkosságról a gyengeséggel összefüggésben beszélt. A pécsi Pride után azt mondja, társadalmi nyomást kellett volna gyakorolni a rendezvénnyel szemben, az pedig megkérdőjelezhető, hogy a kormány kellő bölcsességgel járt-e el.

Molnár Kristóf, Kristóf Balázs
video

Letiltotta Karácsony Gergely hirdetését a Meta

„Politikai tartalomnak” minősítették a hirdetést, amiben a főpolgármester az új CAF-villamosokról számolt be.

Windisch Judit
POLITIKA

„Történt már veled ilyen?” Bohár Dániel ismeretterjesztőnek álcázott propagandavideóval cselezte ki a Facebook tiltását

Mondjuk nem kellett volna ilyen óvatosnak lennie, mert aztán három sima propagandavideóját is meg tudta hirdetni.

Rovó Attila
POLITIKA

Új DK, új sztiló: Varju László hátrafordított sapkában lépett színpadra a párt jelöltbemutatóján

„How do you do, fellow Gyurcsány-árvák?”

Benics Márk
DIVAT

Rétvári Bence már ott tart, hogy Juhász Péter Pált Demszky Gábor nevezte ki

Sokáig tartott, mire megtalálta a kormány ezt az érvet a felelősséghárításra.

Windisch Judit
POLITIKA

Csak három olyan választókerület van Magyarországon, ahol 2006 óta minden egyes alkalommal más-más politikus nyer

Ráadásul nagy az esélye annak, hogy 2026-ban sem szakad meg a szokatlan sorozat ezen a három helyen.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Vádat emeltek a bácsszőlősi polgármester ellen, aki beköltözött az EU-s pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba

Az őt számon kérő Hadházy Ákosnak annyit mondott, „bazdmeg, valahol laknom kell.”

Windisch Judit
POLITIKA

Nagy Márton szerint az elmúlt években a lakosság „jól érezte magát, volt pénze és tudott vásárolni”

A miniszter emellett elgondolkodott azon egy keddi előadásában, hogy Magyarország az Európai Unió nélkül sikeres tud-e lenni gazdaságilag.

Haász János
gazdaság

Mészáros Lőrinc egyik bizalmi embere azt kérné Orbántól, hogy beszélgessen el a felcsúti focistákkal

Ha csak egy kérése lehetne Vida Józsefnek.

Haász János
ÉLET

„Legalább azt tudja, hogy Szlovákia van” – mondta Hernádi Zsolt az amerikai elnökről, majd egyértelművé tette: a MOL-nak kell az orosz olaj

Hiszen „a Barátság vezetéket megszoktuk, erre épült a gazdaság”.

Haász János
gazdaság

Napi 600 autónak építik a kétszer kétsávos Duna-hidat 300 milliárdért

A G7 a megvalósíthatósági tanulmány alapján azt írja, a mohácsi híd kirívó példája a drága és indokolatlan építkezéseknek.

Windisch Judit
belföld

Hoppál Péter elbüszkélkedett egy nagyszabású pécsi építkezéssel, csak elfelejtett pár fontos dolgot megemlíteni

Hogyan kerülhet a város helyett az MCC-hez a Pécs egyik legszebb terén álló épület, amit ráadásul állami pénzből Mészáros Lőrincék újítanak fel?

Haszán Zoltán
POLITIKA

Több ponton módosítaná a kormány az Otthon Start feltételeit

Az eddigi tapasztalatok alapján könnyítenek a feltételeken.

Windisch Judit
gazdaság

Érettségit, erkölcsi bizonyítványt és betelepülési hozzájárulást is kér egy nógrádi falu a beköltözőktől

Vizsláson hozhatták meg az eddigi legszigorúbb rendeletet a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján. Azt is megszabják, egy ingatlanba mennyien költözhetnek be.

Windisch Judit
belföld

Szibéria mélyén, több mint 2000 kilométerre a határról csaptak le az ukrán drónok Putyin születésnapján

Tyumeny városának nagy olajfinomítóját érhette találat. Olyan messze van a határtól, hogy vagy a közelből támadhattak becsempészett fegyverekkel, vagy Kazahsztánból, ami közel van és igen ritkán lakott.

Szily László
külföld

Mérgező gázfelhő szabadult fel a bajorországi Aschaffenburg felett

A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon és zárjanak be mindent.

Botos Tamás
külföld

Ha nem lesz felhős az idő, nemsokára olyan üstököst láthatsz nyugat felé nézve, amilyet 1350 éve senki

A Lemmon október második felében, majd november elején lehet megfigyelhető szabad szemmel, ha szerencsénk van.

Szily László
TUDOMÁNY

Hajdú Péter szabályt szegett Az Árulókban, kötbért fizettetnek vele

Kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta az RTL realityjében bentmaradt játékosoknak, hogy ki a gyilkos.

Mészáros Juli
tévé

Az Árulók producere szerint nem teljesen érti a játékszabályokat Hajdú Péter, aki most perrel fenyegetőzik

Miután megszegte a szabályokat az RTL realityjében, Hajdúval kötbért fizettetnének, mire a tévés azt üzente: Tali a bíróságon.

Mészáros Juli
tévé

Robin Williams lánya az apjáról készült AI-videókról: Ez nem művészet, undorító, túlfeldolgozott virslit készítetek emberi életekből

„Ha van benned egy csepp emberség, hagyd abba. Ne tedd ezt vele, velem, és senki mással sem. Ez ostobaság, idő- és energiapazarlás, és hidd el, ő sem ezt akarná” – írta Zelda Williams.

Benics Márk
TECH