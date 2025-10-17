Putyin Pesten

Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Donald Trumpnak sikerült elérnie, hogy India leállítsa az orosz olaj vásárlását, majd bejelentette, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz–ukrán háború lezárásáról. Hamarosan kiderül, Trump mekkorát dobhat a Tomahawkokkal.
Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel közösen tartottunk élő podcastfelvételt, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól, az európai társadalmak mentális felkészültségéről, orosz-kínai egyesülés utáni disztópikus regényekről, csilliókba kerülő rakétákról, és a 65 feletti férfiak háború iránti rajongásáról.
A MNB feljelentést tett a saját székháza fényűző felújítása miatt: a felújítást közbeszerzés nélkül, 100 milliárd forintért a volt jegybankelnök fiának barátja, Somlai Bálint végezte, aki az MNB elleni vizsgálat napjaiban gyorsan elajándékozta luxusingatlanjait.
Egy 28 éves nő elindult Ózdról 3 millió forinttal, és egy év alatt összehozott 4 milliárdnyi adótartozást: sokáig egészen szürreális címen volt bejegyezve a NAV adóslistáján szereplő cég, ami vélhetően a tízmilliárdokat elsíboló gázmaffia része lehetett.
Elindult a kampány 2 millió szavazóért, a Fidesz és a Tisza is ráfordult a nyugdíjasokra: Orbán megint „gőzerővel dolgozik” a 14. havi nyugdíjon, ezt már 2006-ban megígérték, a kampányban most újra előszedték az ötletet.
Vádat emeltek a volt bátonyterenyei polgármester ellen, aki falubusszal vitte ki a sleppjét Leverkusenbe a Fradi-meccsre: a fideszes Nagy-Majdon József szerint senkinek semmi köze ahhoz, hogy kiket milyen pénzből hová visz – az ügyészség máshogy gondolja.
Magyar Péter bejelentette, párhuzamos szavazatszámlálással készül a Tisza a választásra: a nyírbátori fórumán azt üzente Lázár Jánosnak, október 23-ára tegye ingyenessé a MÁV és a Volán járatait.
A jövő héten az Európai Parlament is tárgyal a botrányos brüsszeli magyar kémhálózatról, egy EP-képviselő bizottsággal vizsgáltatná ki az ügyet, mondván: az uniós intézményekkel szemben elkövetett kémkedés súlyosan veszélyezteti az EU integritását.
Már ugyanannyi az AI által generált tartalom a neten, mint az ember által létrehozott, legalábbis ez derült ki egy óriási adatelemzésből, miközben egyre nehezebb megkülönböztetni a kettőt, hiszen az emberek is használnak mesterséges intelligenciát.
3000 brit perli a Johnson & Johnsont, mert a vád szerint a híres babahintőporuk rákkeltő azbesztet tartalmazott: az USA-ban már többmilliárd dollárt ítéltek meg a károsultaknak, de a gyógyszeripari óriás tagadja a vádakat és fellebbez.
Hajdú Péternek mégsem kell kötbért fizetnie, médiatörténeti per sem lesz abból, hogy érti vagy sem egy társasjáték szabályait, ugyanis megegyeztek Az Árulók gyártócégével és az RTL-lel. A játékot egyébként Torghelle Sándor nyerte meg.
A miniszterelnök sorra vette a szomszédos országokkal való kapcsolatainkat, majd somolyogva „jövendőbeli szomszédokra” utalt. Putyintól kérdezte meg, hogy mit lépnének az orosz vagyonok elvételére, az ő reakciójuktól teszi függővé a magyar álláspontot.
A Dunakeszi Járműjavító Kft. és a Ganz-Mavag felszámolását is elrendelték, komoly veszélyben van a magyar vagongyártás.
Így már lehetett is pénzt gyűjteni a Digitális Polgári Körök első találkozójára.
A Gyermekvédelmi Digitális Polgári Kör vezetője hozzá sem szólt a vitához, amely arról szólt, hogy csak szavazatokat akar szerezni ezzel Jámbor. Aki nem is indul jövőre.
Ruszin-Szendi szerint ez ócska lejáratókampány.
Egy győri rendezvényen jelentette be, hogy Varga „továbbra is elkötelezett”, de a közéletbe egyelőre nem akar visszatérni.
A katolikus gyermekvédelem helyzetéről kiadott éves jelentésében a pápai bizottság külön kiemelte egy magyar szervezet munkáját.
A színésznő 79 éves volt.
A volt válogatott focista ártatlanként tolta végig a taktikai-pszichológiai-bűnügyi játékrealityt, kicsinálta Hajdú Pétert és Veiszer Alindát is.
Szintén zenész!
Ákos filmjét reklámozták egy másik Ákossal.
Óriási divat lett a kötés és a horgolás, de miért is olyan jó ez nekünk? Lelassít? Kikapcsol? Tornáztatja az agyat? A jó hír, hogy mindet egyszerre, kivéve, ha valakit bosszant, hogy elszámolja a sorokat. Kremmer Sárival beszélgettünk az őszi-téli kuckózós divathobbikról.