Tűz a finomítóban, békecsúcs távolodóban

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az igen hosszú, tavaszias hétvége előtti utolsó munkanapon. Szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:
Hétfőről keddre virradó éjszaka lángok csaptak fel a MOL százhalombattai finomítójában, a tüzet kedd napközben csak sikerült eloltani. Ugyan a kormánypárti nyilvánosságban hamar terjedni kezdtek a célozgatások, a MOL sajtótájékoztatón közölte, hogy „külső körülmény nem merült fel”, és megírtuk azt is, hogy kedden sokan emlegették a Lukoil romániai olajfinomítójában történt robbanást, de az egy sokkal kisebb baleset volt. Elemzők szerint komoly regionális és politikai hatásai is lehetnek a százhalombattai balesetnek, és a legnagyobb bajban nem a magyar fogyasztók, hanem Szerbia kerülhet.
Épp kedden jelent meg cikkünk arról, hogy az internet hazai felületeit letaroló AI-val letaroló Fidesz debilként kezeli a választókat, aznap, amikor egyszerre jelent meg a megyei lapok Facebook-oldalán a Magyar Pétert láncos kutyaként ábrázoló kép. Kiderült az is, hogy nettó 300 millióból kampányol a határvédelem mellett az Alapjogokért Központ, miközben szívhez szóló imázsfilmben győzködi a nézőt Mészáros Lőrinc cégcsoportja, hogy ilyen önzetlen és segítőkész cég nincs még egy az univerzumban.
A Lakmusz megnézte, hányan csatlakoztak eddig a Digitális Polgári Körökhöz, és hogyan áll az országos hálózat építése a Fidesznél, és hír volt még, hogy
Kedd délután derült ki, hogy a közeljövőben nem találkozik Trump és Putyin, se Budapesten, se máshol. Hogy megakadtak az előkészületek, annak voltak már előjelei, például keddi fejlemény volt, hogy kiderült, elmarad Rubio és Lavrov találkozója is. Hogy mi nehezíthette a tárgyalásokat, azt jól illusztrálja az a két hír, hogy miközben az európai vezetők közös állásfoglalásban szorgalmazták, hogy állítsák le az orosz–ukrán háborút a frontvonalak mentén, Lavrov szerint az azonnali tűzszünet azt eredményezné, hogy Ukrajna területének nagy része „náci ellenőrzés” alatt maradna.
Azt, hogy nem lesz a közeljövőben találkozó, a Fehér Ház erősítette meg, ennek ellenére a kormánymédia szerint igenis lesz, csak „információs hadviselés zajlik”, míg Szijjártó szerint tucatnyi álhír és nyilatkozat lesz arról a budapesti békecsúcs előtt, hogy nem is lesz békecsúcs.
Amikor még úgy volt, hogy lesz budapesti csúcstalálkozó, a lengyel külügyminiszter megüzente, ha Putyin berepülne a légterünkbe, nem tudják garantálni, hogy nem adják át a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Hír volt még, hogy brit rakétákkal támadott egy orosz vegyi üzemet Ukrajna, és hogy már feladták az orosz titkosügynökök a távirányítású bombákat Bukarestben, amikor a román és lengyel titkosszolgálat lecsapott a szabotázsakcióra. Valamint újra elérhető lett Trump közösségi médiás felülete, így látható lett, ahogy királyként szart önt az ellene tüntetők fejére.
A Louvre-beli rablással kapcsolatban is derültek ki új részletek: például hogy 34 milliárd forintot érnek az elrabolt ékszerek, és hogy a Louvres nevű faluban megvertek egy fickót és elrabolták a kosaras emelőjét, amit aztán a múzeum kirablásakor használtak. És hír volt, hogy
Régen láttunk utoljára emlékezetes HBO-minisorozatot. Annak idején az Easttowni rejtélyek ilyen volt, most pedig az alkotója új sorozattal jelentkezett, ezúttal Mark Ruffalóval a főszerepben. A megbízás hangvétele ismerős lehet, de sok mindenben különbözik is.
Aki kint felejtette a muskátlit, annak nem kell bevinnie mégsem. Akinek nincs muskátlija, annak pláne mindegy.
Komoly regionális és politikai hatásai is lehetnek a MOL hétfői balesetének. Ha a desztillációs torony is sérült, hosszú hónapokra bezuhanhat a magyar termelés.
Olcsó poénok és egybites üzenetek végtelen mennyiségű erőforrásból, amikkel teleszemetelik az életünket. De kinek szólnak ezek a kamuvideók?
Ez a választópolgárok 0,7 százaléka. A zebrás és a drogellenes DPK-k mellett elindult egy országos hálózat kiépítése is – mutatjuk, hol a legaktívabbak a csoporttagok, akiknek a fő feladatot jelenleg az október 23-i mozgósítás adja.
Egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki, a tűzoltók mellett a katasztrófavédelem mobil laborját is riasztották a helyszínre. Személyi sérülés nem történt.
Pulay Krisztián cáfolta, hogy robbanás lett volna a MOL százhalombattai finomítónál.
A slankított Orbán Viktor is kötelező elem volt mindenhol, de a háttér kicsit változott, az ukrán zászló például nem mindenkinek jutott eszébe.
A közbeszerzést Balásy Gyula cége nyerte.
Egy Fehér Házi forrás szerint.
A CNN forrásai szerint a hétfői telefonbeszélgetés után elhalasztották a külügyminiszteri találkozót.
A kemény hangvételű dokumentumot a britek publikálták.
Az orosz külügyminiszter Lengyelországot terrorizmusra való nyitottsággal vádolta meg.
A magyar külügyminiszter mindezt azután mondta, hogy a Fehér Ház megerősítette: a közeljövőben nem lesz Trump-Putyin találkozó.
Radosław Sikorski szerint az orosz elnök másik útvonalat választ majd, ha tényleg Budapestre repül.
Oroszország pedig Kijevet támadta az éjjel, két ember meghalt.
Egy ukrán tulajdonú csomagkézbesítő céget akartak támadni, de leleplezték őket, mielőtt robbanthattak volna.
Már 100 nyomozó nyomoz.
60 nyomozót állítottak az ügyre. Már a rabláshoz használt darut is rabolták. Attól tartanak, hogy inkább beolvasztják az ékszereket, de akar ellenpélda. Folytatódik a hajsza a francia koronaékszerek után.
A 72 éves Juraj Cintula hiába állította, hogy nem akarta megölni a szlovák miniszterelnököt.
Öt évet kapott, de továbbra is az ártatlanságát hangoztatja.
Takaicsi lesz az első női miniszterelnök a távol-keleti szigetországban.
Váratlan fordulatot vett egy hétfő éjszakai igazoltatás Németországban.
