Bármi, amit használnak

reggel 4
Jó reggelt, éljen a kecskefűz!

A 444 kalendáriumának második napján a magánrepülő politikai elitről volt szó.

Ez a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

TISZA

Jelentős Tisza-előnyt, de zárkózó Fideszt, és hárompárti parlamentet mért a 21 Kutatóközpont. Szűken, de előzi a Tisza a Fideszt, derül ki egy 4000 fő személyes megkérdezésén alapuló kutatásból – Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora szerint a vidéket vezetni képes csoport már valószínűleg eldöntötte, merre megy.

Fotó: Bankó Gábor/444

Választókerületekre lebontott pénzgyűjtő akciót indít majd a Tisza, hogy mindenki célirányosan támogathassa a saját körzetében induló jelölt kampányát: Magyar Péter Jánossomorján azt is elmondta, hogy nem lesznek óriásplakátjaik a kampányban.

  • Kármán András, a Tisza gazdaságpolitikusa az Indexen megjelent állítólagos tiszás adótervekről azt írta, se tartalmi, se formai hasonlóság nincs a valósággal.
  • „Ki az az aberrált idióta, aki macskaadót talált ki?!” – fakadt ki a nagy formában lévő Márki-Zay Péter.

BELFÖLD

A buszgarázstól a Karmelitáig követtük a hétfői eseményeket a fővárosban: a tét az volt, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat.

Fotó: Németh Dániel/444

Szijjártó Péter klubelnök munkaidőben, reggel 8:15-kor avatta fel Bozsik József szobrát, amikor a szurkolók nem tudtak elmenni: nem Bozsik múlt pénteki születésnapján avatták fel, nem is vasárnap, amikor az utolsó hazai meccsen több ezer szurkoló volt jelen.

A Völner–Schadl vesztegetési per idei utolsó tárgyalásán Völner Pál visszakapta ügyvédi jogosítványát: a volt fideszes államtitkár indítványát többek között önkormányzatok és egy református hitoktató is megtámogatta, mondván, pont Völnert szeretnék megbízni ügyvédi munkákkal.

GAZDASÁG

Olvasónk, András péntek este elvitte a gyerekét az ügyeletre, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés, és úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra: Takács Péter bazmegolva válaszolt, cikkünk megjelenése után elnézést kért a stílusáért.

Illusztráció: Kaufmann Balázs/444

Az ÉKM létrehozott egy bejelentőoldalt azoknak az alvállalkozóknak, akiknek tartoznak a közbeszerzések kivitelezői: több Mészáros-érdekeltséggel szemben várhatóak bejelentések leginkább a vasúti beruházások visszáságai miatt.

  • Hátulról 4. a magyar gazdaság Európában, a valóság rácáfolt Nagy Márton magyarázataira.
  • Idén a két ünnep között is fizetős lesz a parkolás Budapesten, mert a főváros szerint sok lakó panaszkodott, hogy nehezen tud parkolni az ünnepek alatt.
  • Nagy István büszkén bejelentette, hogy idén 5 milliárd forint jut szociális tűzifára – mint 2019 óta minden évben, amióta kb. duplájára drágult a tűzifa.

KÜLFÖLD

Teljes a káosz, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, nyilvánvalóan ellenérdekű felek az amerikai kormányon belül – erre világított rá az, ami a 28 pontos béketerv kiszivárgása óta történt az amerikai külpolitikában.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A 28 pontos béketerv a realitást tükrözi, az egyre súlyosabb helyzetben lévő Ukrajna csak rossz és rosszabb forgatókönyvek közül választhat – interjú korrupcióról, Zelenszkij jövőjéről és békekilátásokról Jarábik Balázs Ukrajna-szakértővel.

Az Európai Központi Bank nemet mondott arra, hogy védőhálót nyújtson az ukránoknak szánt „jóvátételi kölcsönhöz”.

Vlagyimir Putyin – mielőtt tárgyalt volna Steven Witkoff-fal és Jared Kushnerrel – Szijjártóra hivatkozva fenyegette meg Európát.

  • Trump kegyelme után elhagyta a börtönt a drogkereskedelem miatt tavaly 45 évre ítélt volt hondurasi elnök.
  • A Dell vezérigazgatója fejenként 250 dollárral támogat 25 millió amerikai gyereket, az adományokat a kormány által létrehozott Trump-számlákra utalják.
  • Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették az Európai Bizottság egykori alelnökét, akinek az Európai Ügyészség csapott le a diplomataképzőjére.
  • Tádzsikisztán katonai segítséget kért Oroszországtól az afgán támadások miatt.
  • Kizárják a szélsőjobboldali AfD-ből a férfit, aki Hitlerre emlékeztető beszédet tartott.
A kecskefűz nyerte a választást

Gyökeres változásokat ígért.

Czinkóczi Sándor
természet

444 kalendárium #2: Lefotóztuk a magánrepülőző elitet, újra és újra

A Maldív-szigetekről hazatérő Orbán Sára és a magánrepülőzős ügyektől hangos nyár után megint magánrepülővel utazó Orbán Viktor: Németh Dániel képei idén is megmutatták a rendszer valódi arcát.

444.hu
444

Jelentős Tisza-előnyt, de zárkózó Fideszt, és hárompárti parlamentet mért a 21 Kutatóközpont

A pártot választani tudók között egyéves csúcson van a kormánypárt, de egy „most vasárnapi” választást még így simán nyerne a Tisza, 108 képviselője lenne.

Haász János
belföld

Kormányváltó hangulat, hibahatáron mozgó Tisza-előny egy friss, nagymintás felmérés szerint

A biztos pártválasztók között hat százalékponttal vezet a Tisza, és az ellenzéki erő nagyobb eséllyel tudja növelni szavazótáborát, mint a Fidesz. Nagy az elégedetlenség az országban, a fideszesek egy része is valamilyen változást szeretne, derül ki egy friss kutatásból.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Az osztogatások sem segítik a Fideszt, a kormánypárt már csak a kisebb településeken vezet egy nagy kutatás szerint

Szűken, de előzi a Tisza a Fideszt, derül ki egy 4000 fő személyes megkérdezésén alapuló kutatásból. Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora beszélt a 444-nek friss kutatásuk hátteréről. Szerinte a vidéket vezetni képes csoport már valószínűleg eldöntötte, merre megy.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Választókerületekre lebontott pénzgyűjtő akciót indít majd a Tisza, hogy mindenki célirányosan támogathassa a saját körzetében induló jelölt kampányát

Magyar Péter Jánossomorján azt is elmondta, hogy nem lesznek óriásplakátjaik a kampányban.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Kármán András az Indexen megjelent állítólagos tiszás adótervekről: Se tartalmi, se formai hasonlóság a valósággal

A Tisza gazdaságpolitikusa Orbán Viktor „miniszterelnökhöz méltatlan” viselkedését is szóvá teszi az indexes „értesülésekről” írt posztjában.

Haász János
belföld

MZP: Ki az az aberrált idióta, aki macskaadót talált ki?!

„Ekkora hülyeséget! És a teljes Fidesz-média osztja ezt az idiotizmust. Borzasztó. Ez a hazudozásnak az iskolapéldája.” Márki-Zay Péter ezúttal a Hír TV-be ment el megvívni a papagájként próbálkozó propagandistákkal.

Szily László
POLITIKA
Videó

Karácsony: Azért vagyunk itt, mert a kormány meg akarja roppantani a gerincünket

Buszgarázstól a Karmelitáig követtük a hétfői eseményeket a fővárosban: a tét az volt, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely csak hárítja a felelősséget, míg a főpolgármester szerint „a kormány okozta a problémát és neki kell megoldania”.

Bokros Dorka, plankog, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
video

Szijjártó klubelnök munkaidőben, reggel 8:15-kor avatta fel Bozsik József szobrát, amikor a szurkolók nem tudtak elmenni

Nem Bozsik múlt pénteki születésnapján avatták fel, nem is vasárnap, amikor az utolsó hazai meccsen több ezer szurkoló volt jelen.

Szily László
sport

A Völner–Schadl vesztegetési per idei utolsó tárgyalásán Völner Pál visszakapta ügyvédi jogosítványát

A volt fideszes államtitkár indítványát a HVG szerint többek között önkormányzatok és egy református hitoktató is megtámogatta azt állítva, hogy éppen Völnert szeretnék megbízni ügyvédi munkákkal.

Haász János
belföld

A Mandiner főszerkesztő-helyettese támogató kommentelőket toboroz Cooky adópolitikai videója alá

Kacsoh Dániel a Digitális Polgári Körben kérte a többkulcsos adózásról hablatyoló rádiós melletti kiállást.

Herczeg Márk
idióta rekordok

Felújítást ígértek, lyukas tetőt hagytak maguk után a Kétfarkú Kutya Párt önkéntesei

A nehéz helyzetben lévő Zitának ígért házfelújítást az MKKP, de az előtt levonultak, hogy befejezték volna a tetőt. Az esős időszak előtt egy építési vállalkozó jóndulatból foltozta be a lyukasan hagyott tetőt. Zita így is örül a segítségnek, a jó szándékot nem vitatja. Az MKKP elismeri, hogy nem ment ment minden flottul, de azt mondják, megcsinálták a munkát, amit vállaltak.

Keller-Alánt Ákos
belföld

A hallgatók elérték, hogy a Képzőművészeti Egyetemen vizsgálják felül az erőszakos bűncselekményekre vonatkozó szabályozást

A hallgatók számára nyilvános lesz a jelentés arról is, hogy a vezetőség mindent megtett-e azután, hogy tudomást szerzett az egyetem kollégiumában történt nemi erőszak gyanújáról.

Benics Márk
belföld

Lázár János: Putyin engem nagyon jól ismer

A bizottsági meghallgatása után kérdeztük Lázárt, azért vitte-e magával Orbán Moszkvába, hogy bemutassa fontos nemzetközi partnereknek. Azt is elárulta, Mészáros cégekre is panaszkodtak az alvállalkozók, hogy nem fizették ki őket.

Windisch Judit
POLITIKA

Szijjártóék megtagadták a Venezuelával kötött megállapodások kiadását

Nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Takács Péter: „Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat”

Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.

Kaufmann Balázs
Egészségügy

Elnézést kért stílusáért a bazmegező Takács Péter

Üzenetei tartalmi részét viszont továbbra is vállalja az egészségügyi államtitkár.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Az ÉKM létrehozott egy bejelentőoldalt azoknak az alvállalkozóknak, akiknek tartoznak a közbeszerzések kivitelezői

Több Mészáros-érdekeltséggel szemben várhatóak bejelentések leginkább a vasúti beruházások visszáságai miatt.

Kaufmann Balázs
gazdaság

Hátulról 4. a magyar gazdaság Európában, a valóság rácáfolt Nagy Márton magyarázataira

Az uniós tagállami rangsorból világosan kiderül, mennyire nem állja meg a helyét Nagy Márton ismétlődő magyarázkodása. A magyar gazdaság az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtja, és nem a miniszter által megnevezett okok miatt.

Székely Sarolta
gazdaság

Idén a két ünnep között is fizetős lesz a parkolás Budapesten

A főváros szerint sok lakó panaszkodott, hogy nehezen tud parkolni az ünnepek alatt.

Haász János
belföld

Nagy István büszkén bejelentette, hogy idén 5 milliárd forint jut szociális tűzifára – mint 2019 óta minden évben

Csakhogy azóta nagyjából duplájára drágult a tűzifa.

Haász János
gazdaság

Vannak még felnőttek Trump szobájában, csak folyton ki akarják zavarni őket

Teljes a káosz, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, nyilvánvalóan ellenérdekű felek az amerikai kormányon belül – erre világított rá az, ami a 28 pontos béketerv kiszivárgása óta történt. Mi folyik az amerikai külpolitikában, és miért nem tűnik egységesnek?

Inkei Bence
külföld

Jarábik Balázs: „Zelenszkij eddigi koncentrált hatalmának vége”

A 28 pontos béketerv a realitást tükrözi, az egyre súlyosabb helyzetben lévő Ukrajna csak rossz és rosszabb forgatókönyvek közül választhat. Interjú korrupcióról, Zelenszkij jövőjéről és békekilátásokról Jarábik Balázs Ukrajna-szakértővel.

Kolozsi Ádám
külföld

Az Európai Központi Bank nemet mondott arra, hogy védőhálót nyújtson az ukránoknak szánt „jóvátételi kölcsönhöz”

Az EKB szerint a bizottsági javaslat egyenértékű a kormányok közvetlen finanszírozásával, amit tilt az uniós szerződés.

Haász János
külföld

Kedden találkozik Moszkvában Putyin és Witkoff

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, hogy az amerikai béketerven sokat csiszoltak, ezért optimisták a végeredményt illetően.

Szily László
külföld

Putyin Szijjártóra hivatkozva fenyegette meg Európát

Az orosz elnök azt mondta, Oroszország nem szándékozik háborúzni Európával, de készen áll rá.

Czinkóczi Sándor
háború

Trump kegyelme után elhagyta a börtönt a drogkereskedelem miatt 45 évre ítélt volt hondurasi elnök

A tavaly elítélt Juan Orlando Hernández hétfő este kapott kegyelmet az amerikai elnöktől.

Molnár Kristóf
külföld

A Dell vezérigazgatója fejenként 250 dollárral támogat 25 millió amerikai gyermeket

Az adományokat az amerikai kormány által létrehozott Trump-számlákra utalják.

Molnár Kristóf
külföld

Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették az Európai Bizottság korábbi alelnökét

Az Európai Ügyészség csapott le a diplomataképzőjére.

Czinkóczi Sándor
külföld

Tádzsikisztán katonai segítséget kér Oroszországtól az afgán támadások miatt

A határ őrzésénél vetnék be őket.

Czinkóczi Sándor
külföld

Kizárják a szélsőjobboldali AfD-ből a férfit, aki Hitlerre emlékeztető beszédet tartott

Senkinek sem egyértelmű, hogy virtigli náci beszédet vagy bizarr paródiát láttak-e.

Czinkóczi Sándor
képzavar