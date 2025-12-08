Párhuzamos valóságok

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne többek között:

Az élet itthon

Fotó: Bankó Gábor/444

Ha téli hétvége, akkor ugyanabba a vidéki városba megy Orbán Viktor és Magyar Péter. Ezúttal Kecskemétre, ahova a Fidesz ismét egy zárt sportcsarnokot választott, és előhúzták Csiszár Jenőt, aki annyira alákérdezte Orbánt, hogy arra még a miniszterelnök is megjegyzést tett. A Tisza vezetője pedig szokás szerint szabadtéren beszélt, pár ezer ember előtt. A két eseményről helyszíni riporttal is jelentkeztünk, illetve egy videóval, amiben a jelenlévőket kérdeztük arról, hogy mit tesznek akkor, ha pártjuk elveszíti a '26-os választásokat. És kitértünk arra, hogy egy gyors teszttel összehasonlítható, hogyan számol be ugyanarról a felpaprikázott beszélgetésről Magyar Péter és a közmédia.

Fotó: Bankó Gábor/444

Bemutattuk azt is, hogyan mosódik össze a kormány és a párt a külügyminisztériumban: Menczer Tamás ugyanis a Fidesz kommunikációs igazgatója, de nem a pártirodából üzenget, hanem egy kormányzati épületből, és fizetést is a Külügyminisztériumtól kap, a párttól nem. Ha már külügy: Szijjártóval kapcsolatos hír volt, hogy elmondta, büszke a Lavrovtól kapott kitüntetésre, és hogy ismét Gáspár Evelin kérdezhette a minisztert.

Írtunk a hétvégén arról, hogy kiknek ítélt meg támogatást Rogán minisztériuma, és hír volt még itthonról, hogy

Valamint bemutattuk azt az esetet, amikor arra ért be az apa az úszóedzésre, hogy a tanmedence mellett fekszik a hároméves fia, és kiderült, hogy újra kellett éleszteni.

Világ

Macbeth a kijevi Ivan Franko színházban
Fotó: Julia Weber

Színházfesztiválon jártunk Kijevben: Ukrajna ugyanis nem csak katonailag védekezik az orosz agresszió ellen, hanem kulturálisan is, ez pedig a színházban is kézzelfoghatóvá vált. A háborúval kapcsolatos hír volt, hogy Trump ukrajnai különmegbízottja szerint „nagyon közel van” a békemegállapodás, ám miközben Zelenszkij telefonon tárgyalt az amerikaiakkal, masszív támadás ért egy közép-ukrajnai várost, és riasztani kellett a lengyel légierőt is Nyugat-Ukrajna bombázása miatt, míg a cseh elnök arról beszélt, le kell lőni az Európa légterébe behatoló orosz drónokat vagy repülőgépeket.

Beszédes volt az is, hogy a Kreml teljesen odavan az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításaiért, míg Elon Musk már az EU feloszlatását javasolja. Közben több mint harminc országra terjesztette ki a beutazási korlátozásokat a Trump-kormány, és megírtuk, hogy Amerika visszakéri Libanontól a Bejrútra ledobott, de fel nem robbant bombát.

És hír volt még, hogy

Jó dolgok

Fotó: CLAUDIO BRESCIANI/AFP

Krasznahorkai László ünnepi beszédet mondott Stockholmban, megnéztük a P. Diddyről szóló true crime sorozatot és bemutattuk a Drifter folytatását, a Ricsit.

Beszélgetések

Grafika: Kiss Bence / 444

A 444-nél megjelent A kínai konyha kultúrtörténete című könyv bemutatóján Vida Kata gasztroblogger beszélgetett Keve Márton kreatív séffel és Bede Mártonnal, többek közt arról, hogyan változott Budapesten a kínai gasztronómiai felhozatal, és mik a legizgalmasabb helyek most. És kijött az új Borízű is, szokás szerint egyelőre csak a hosszú, előfizetőknek elérhető verzió.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
