A bubek éve: percemberek a Tiganciuc fivérektől Konyakon át Kapu Tiboron keresztül Gyurcsány Ferencig

sztár
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Időtlen idők óta gyűjtjük az év percembereit, akiket az adott évben valamiért – gyakran önhibájukon kívül – felkapott a média, és bár felbukkanásukkor sejthető, hogy hamar elfelejtjük, kik is voltak, a nevük később olykor mégis – nagy meglepetésre – eszünkbe juthat a legindokolatlanabb módokon. (Néha az is előfordul, hogy tévedünk: néhányan megkapaszkodnak, vagy később visszatérnek.) Idén is figyeltük azokat, akiknek a többségét valószínűleg már nem sokáig fogjuk figyelni.

Tiganciuc Calin és Tiganciuc Serghei

A testvérpár egyik tagja volt az, aki egy Audival belehajtott egy vétlen kocsiba, és megsérült egy család. Később nem volt világos, melyik fivér követte el a balesetet, az embercsempészt azóta is körözik.

Tiganciuc Serghei ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki
Fotó: police.hu

Biró Ferenc Pál

Emlékszik még valaki a korrupcióüldözésre létrehozott Integritás Hatóság elnökére, akit korrupcióval gyanúsítanak? Egyelőre a helyén marad.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság vezetője
Fotó: Németh Dániel/444

Koós Pál

Ő volt rövid ideig a MOME élére a közakarattal szemben kinevezett rektor, akit elsöpört a hallgatók forradalma. Böszörményi-Nagy Gergely főfőnök és állampárti entrepreneur erre meg is sértődött.

Koós Pál, a MOME rektora távozik a rendkívüli szenátusi ülésről, ahol megbukott a saját maga ellen kért bizalmatlansági szavazáson.
Fotó: MOME FRONT

Gál Sándor

Februárban váratlan hangulatú sajtótájékoztatót tartott a BRFK: Gál Sándor rendőr alezredes arról beszélt, hogy semmiképp sem a meggyilkolt japán nő barátai és a Patent által is emlegetett „gyanús körülmények” miatt néztek mégis utána a volt férjnek, hanem az „intuíció” és „a rutin meg az évek” miatt.

Ruttkay Zsófia

A forgatókönyvíró a Hunyadi-sorozat díszbemutatóján ment fel a színpadra a FUCK NER feliratú pólóban.

Ruttkay a fogadáson
Fotó: Ruttkay Zsófia fotója

Patzek Endre és Csizi Péter

A fideszes Bánki Erik egy korábban rejtegetett német cégének, a Zeta Services GmbH-nak az ügyvezetője az a Patzek Endre volt, akit a perben III. rendű vádlottként már korábban elítéltek pénzmosás miatt, és aki annak a thaiföldi székhelyű Taki Company Ltd nevű gazdasági társaságnak a képviselője volt, amely számlájára a IV. rendű vádlott 550 000 eurót utalt, és aki – mint arra a Pécsi Ítélőtábla végzése rámutat – a nyomozati iratok szerint ebben az időszakban 52 480 900 forintot utalt át a Zeta számlájára. Csizi Péter pedig bíróságon vallotta, hogy nem emlékszik, milyen koncertre ment Hollandiába Bánki Erikkel.

Vészabó Noémi és Dézsy Zoltán

Vészabó Noémi az a festő, aki sokak megrökönyödésére Munkácsy-díjat kapott, majd az exférje, Dézsy Zoltán négy napra lefoglalta a tüntetések akkori helyszínét, az Erzsébet hidat.

Hankó Balázs és Vészabó Noémi
Forrás: Hankó Balázs/Facebook

Cz. József

Ő volt az, aki hóhérért kiáltott a tiszás aktivistákkal szemben. Két év felfüggesztettet kapott, később újra felbukkant egy tiszás és egy DPK-s rendezvényen is.

Fotó: Magyar Péter Hivatalos/Youtube

Kollár Kinga

Tiszás EP-képviselő és a fővárosi közgyűlés tagja, akinek egy mondatát félremagyarázva állította Orbán viktor, hogy az őszödi beszéd óta nem hallott ilyen durvát. (Azóta már Tarr Zoltán egyik mondatát félremagyarázva kampányolnak még ordasabb hazugsággal.)

Fotó: Németh Dániel/444

Gergely Éva

Róla azért volt szó rövid ideig, mert Tisza önkéntese lett, pedig a miniszterelnök volt szövegírójának felesége korábban Orbán egykori színpadi énekesnője volt.

Laponyi Zsolt

Ő volt az az őrmester, aki kifogásolta Rétvári Bence posztját, de a BRFK szerint ő követett el fegyelmi vétséget.

Rák Sándorné

A véletlenül zsidózó fideszes, aki lemondani kényszerült.

Tseber Roland

Rövid ideig vele próbálták összeukránozni a Tisza Pártot.

Fotó: Kaufmann Balázs/444

Gaal Gergely

A kiugrott KDNP-s.

Balázsi Zoltán

A nyugdíjas alezredes, aki kifejtette a véleményét, erre betámadta a Honvédelmi Minisztérium.

Kecskeméti László

A fideszes méltatlanná vált önkormányzati képviselői tisztségére, miután az ajtófélfát, a konnektorokat és a konyhabútort is magával vitte az illegálisan használt önkormányzati lakásból, amit potom összegért bérelt.


Forrás: Kecskeméti László/Facebook

Dr. Szabó Botond Zsolt

A Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa, aki végigkampányolta a 2024-es önkormányzati választást Szentkirályi Alexandra mellett, majd egy videón megkötözve kuksolt egy csomagtartóban.

Osztofi Gergő Milán

A 18 éves MSZP-s, aki nyílt levelet írt Magyar Péternek.

Fotó: Osztofi Gergő/Facebook

Félegyházi Krisztián

A focista, aki véletlenül az ellenfél csapatában játszott le egy meccset.

Herceg Zoltán

A mezőtúri vállalkozó, aki leköpte a Tisza Párt aktivistáját Abádszalókon.

Seres Péter

A mocsárosi területbitorló.

Konyak

A rocker, aki Gyulán szotyolával dobta meg Magyar Pétert.

Forrás: Magyar Péter/Facebook

Takács Károly

Oroszlány fideszes polgármestere, aki a tanévnyitón azt mondta: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”

Móna Márk

Meglökte Ruszin-Szendi Romulusz, amire a Mandiner dolgozója cikket írt, hogy: „Én csak kérdezek, Ruszin-Szendi Úr! Ne lőjön, nem akarok meghalni!”

Káncz Csaba

A „geopolitikai szakértő”, aki a „Zsolti bácsi”-ügyben megvádolta Rogánt és Semjént.

Káncz Csaba a Kétfarkú Kutya Párt rendezvényén (2023)
Fotó: Kétfarkú Kutya Párt/Youtube

Junghausz Rajmund

A fideszes képviselő, akit felháborított Semjén Zsolt.

Fotó: Junghausz Rajmund

Németh Dávid

A K&H Bank vezető elemzője, akire rászállt a kormánymédia.

Ercsi Dániel

A 22 éves Ercsi Dániel volt az, aki Magyar Péter jánoshalmai fórumán elárulta, hogy kirúgták a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkárságáról, miután kiderült, hogy szerepelt a kiszivárogtatott tiszás listán.

Forrás: Magyar Péter/Youtube

Kapu Tibor

Kormánypárti űrhajós.

Forrás: Facebook/HUNOR

Gyurcsány Ferenc

Elment, és a jelek szerint megháborodott.

Gyurcsány Ferenc beszélget Rónai Egonnal az ATV stúdiójában 2025. november 25-én.
Fotó: ATV Magyarország/Youtube

Szántó Georgina

Sulyok Tamás egykori kommunikációs igazgatója tavasszal azzal került a hírekbe, hogy miután össze-vissza kommunikált, „Telex selejt” címzéssel tett közzé indulatos Facebook-bejegyzést, azt egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrálva. SZeptemberben távozott is, és az év végén kiakadt a kiábrándult sulyokos.

Bubek

Őt a pestiek nagyon jól ismerik.

Futottak még – a névtelen hősök, a külföldi percnagyágyúk, és az év percállatai és -tárgyai:

sztár 15 perc hírnév nem híres híres emberek percember
Kapcsolódó cikkek

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki az audis ámokfutó ellen

DNS-vizsgálat igazolta, hogy nem az embercsempészésért kiutasított moldáv férfi, hanem annak testvére okozta a január 5-i balesetet.

Székely Sarolta
bűnügy

Továbbra sem lépett az Állami Számvevőszék az Integritás Hatóság bűncselekményekkel gyanúsított elnökével szemben

Lassan egy hónapja kért tájékoztatást Windisch László Biró Ferenc ügyében az ügyészségtől. Az ÁSZ mai válasza arra utal, hogy ezt még nem kaphatta meg.

Kaufmann Balázs
belföld

Az ÁSZ elnöke nem kezdeményezi az Integritás Hatóság elnökének leváltását

Windisch László nem találta kellően súlyosnak Biró Ferenc Pál ügyészség által feltételezett visszaéléseit.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Ilyen az, amikor a jobboldal játszik: Böszörményi-Nagy Gergely és a Mindenség algoritmus

Istenfélő szépségkultuszról, állati eredetű határvédelemről és a középkor erényeiről áradozik a MOME és a Brain Bar vezetője az MCC „sikerkönyvében”. A magyar állam szilícium-völgyi startuppere füveskönyvet írt a helyes testtartásról.

Herczeg Márk
könyv

Böszörményi-Nagy Gergely nem ment el a nyilvános tárgyalásra, ezért MOME-sok vörös festékkel fújták le az egyetem falát

A tüntetéseket szervező MOME Front arra kérte a kuratóriumi elnököt, hogy köteleződjön el az egyetemi autonómia alapértékei mellett, és ellenjegyezze a 624 aktív hallgató, 61 oktató és 548 volt hallgató által aláírt három követelést, de Böszörményi-Nagy ebbe nem ment bele.

Herczeg Márk
oktatás

Ahelyett, hogy elnézést kért volna, a rendőrség hátba veregette magát, amiért mégis nyomozni kezdtek az V. kerületi lakástűz után megtalált japán nő ügyében

Egészen váratlan hangulatú sajtótájákoztatót tartott a BRFK, Gál Sándor rendőr alezredes szerint semmiképp sem a meghalt nő barátai és a Patent által is emlegetett „gyanús körülmények” miatt néztek mégis utána a volt férjnek, hanem az „intuíció”, illetve persze „a rutin meg az évek” miatt.

Mészáros Juli
bűnügy

Ruttkay Zsófia: „Ha ennyire buta a rendszer, ennyire bután kell kommunikálni”

A forgatókönyvíró a Hunyadi-sorozat díszbemutatóján ment fel a színpadra a FUCK NER feliratú pólóban. A 444-nek arról beszélt, rövid és egyértelmű üzenetet akart megfogalmazni, amit nem lehet félremagyarázni.

Windisch Judit
POLITIKA

300 000 forintra bírságolta a bíró a fideszes Bánki Eriket a túlárazott pécsi buszbeszerzés tárgyalásán

Bánkinak ma lett volna a tanúkihallgatása, de másodszor is megpróbálta kimenteni magát. A mostani, Kocsis Máté által aláírt igazolást nem fogadta el a bíró.

Haász János
belföld

A politikus, aki bíróságon vallotta, hogy nem emlékszik, milyen koncertre ment Hollandiába Bánki Erikkel

Csizi Péter nemrég még kamerák kereszttüzében hadakozott Magyar Péterrel helyettes államtitkárként. Pár hete lemondott, most pedig a bíróságon hallgatták ki Pécs történetének egyik legnagyobb korrupciós ügyében.

Kaufmann Balázs
belföld

Vészabót 2018 óta minden évben felterjesztették Munkácsy-díjra

Mégis meddig kellett volna várnia?

Mészáros Juli
MŰVÉSZET

Vészabó Noémi exférje négy napra lefoglalta az Erzsébet hidat

Keddtől szombatig minden nap 18 és 19 óra között gyülekezhet Dézsy Zoltán. A híd járdáján.

Székely Sarolta
belföld

Bayerék tüntetésére kilátogatott az a férfi is, aki akasztással fenyegette a Tisza aktivistáit Kelenföldön

Több videót is készített az eseményen.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Győrben megpróbált bejutni a DPK-s gyűlésre, aztán a tiszás rendezvényről ki kellett vezetni a férfit, aki tavasszal fél év felfüggesztettet kapott, mert őrjöngve támadt tiszás önkéntesekre

Azt nyilatkozta, nem bánt meg semmit a tavasszal történteket illetően, továbbra is akasztaná a hazaárulókat. Úgy tudjuk, végül nem engedték be a fideszes helyszínre.

Rovó Attila
POLITIKA

A budapesti Fidesz etikai kódexet vetne be Kollár Kinga megfékezésére

Apró problémák vannak ugyan a javaslattal, de számít ez?

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Semminek nincs már semmi valóságalapja a fideszes kampányuniverzumban

Már az áldokumentumon lévő kamu szignók alapján a Tiszához sehogy sem kötődő figurákról állítják, hogy elismertek valamit, amit nem ismertek el.

Herczeg Márk
vélemény

A Tisza önkéntese lett Orbán egykori színpadi énekesnője, a miniszterelnök volt szövegírójának felesége

Gergely Éva annyira imádta a Fideszt, hogy ingyen énekelt a kampányszínpadon, a férje, Doncsev András több szerepben is szolgálta a Pártot. Aztán jött a habonyizmus.

Szily László
POLITIKA

A BRFK szerint fegyelmi vétséget követett el Laponyi Zsolt őrmester, aki kifogásolta Rétvári Bence posztját

Egyéb szankció nem érte Laponyit. Rétvári Bence levette a róla készült képet, de még bocsánatot is kell kérnie, különben beperlik.

Windisch Judit
belföld

Folytatódik a Rák Sándorné-saga: nem határolódott el a zsidózó posztot megosztó képviselőtől az az önkormányzati bizottság, amelynek korábban elnöke volt

Az ülésen Rákné nem vett részt.

Haász János
belföld

Tisza Párt: Ruszin-Szendi Romulusz nem találkozott Tseber Rolanddal

Magyar Péter szerint „a fideszes elvtársak megint öngólt lőttek”, hiszen ha a hazai szolgálatok tényleg tudtak arról, hogy Tseber Roland ukrán kém, akkor arról értesíteniük kellett volna őt, mint EP-képviselőt, mielőtt találkozik vele.

Herczeg Márk
POLITIKA

Feljelentette Semjént a KDNP-ből kiugrott Gaal Gergely

A volt országgyűlési képviselő aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértéssel vádolja a KDNP elnökét.

Inkei Bence
belföld

A Honvédelmi Minisztérium hivatalos Facebook-oldalán egy nyugdíjas alezredes állítólagos függőségeiről írnak, csak mert kifejezte a politikai véleményét

Az érintett is reagált: „micsoda dolog az, hogy egy 14 éve nyugdíjba vonult, függőségekkel küzdő alezredes egy posztja nagyobbat fut a neten, mint két szakasznyi krumplihuszár egyheti görcsölése összesen”.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Az ajtófélfát, a konnektorokat és a konyhabútort is magával vitte az illegálisan használt önkormányzati lakásból a fideszes képviselő

Kecskeméti László kiutaltatott magának egy önkormányzati lakást, amiből akkor sem költözött ki, amikor a bíróság kötelezte erre. Amikor végül 5 év után megtette, teljesen kibelezte az ingatlant: minden mozdíthatót magával vitt.

Székely Sarolta
belföld

Ismerje meg Dr. Szabót, akit Szentkirályi Alexandra megkötözött és betett a csomagtartójába

Közszolgálati egyetemről az MCC-be, onnan a Kabinetirodára, aztán pedig a csomagtartóba vezetett dr. Szabó útja.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Amikor azt hiszed, hogy ez volt a magyar foci legviccesebb sztorija, megszólal a két agysebész edző

Poirot sem tudná kideríteni, hogyan eshetett meg, hogy szegény Félegyházi Krisztián tévedésből az ellenfél csapatában játszott. De mi talán igen! Nyomozzunk együtt!

Szily László
sport

Hétpróbás mezőtúri vállalkozó köpte le a Tisza Párt aktivistáját Abádszalókon

Nemrég kapott 300 milliós uniós támogatást kukoricatárolóra a tiszásokat köpködő mezőtúri vállalkozóhoz köthető munkaerő-kölcsönző cég. De Herceg Zoltánnak haditechnikai tevékenységre is van engedélye, tíz éve pedig súlyos adótartozásokkal döntötte be Mezőtúr legnevesebb szállodáját.

Kaufmann Balázs
belföld

A tettes szerint nem sört, hanem 20 deka szotyolát dobott Magyar Péter felé Gyulán

A férfi, akit szerda este már beazonosítottunk, kommentben jelentkezett, hogy tisztázza a tényeket.

Inkei Bence
belföld

Az oroszlányi általános iskola igazgatója sajnálja a polgármester mohamedezését, aki viszont beleállt az ügybe

Akinek tetszik a Mohamed név, az keressen „egy migrációs országot” – vélekedik Takács Károly.

Bábel Vilmos
belföld

A Magyar Nemzetben hivatkozási alap a Semjént és Rogánt megvádoló Káncz Csaba

A volt hévízi polgármesterről szóló szeptemberi posztját szedték elő az egyik tiszás jelölt miatt.

Windisch Judit
POLITIKA

Semjén felhívta a fideszes képviselőt, aki nyíltan bírálta őt a gyermekotthonok világával szembeni érzéketlensége miatt

Junghausz Rajmund maga is gyerekotthonban nevelkedett, ezért is döbbent meg Semjén mondatain.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A közmédia nettó hírhamisítással igyekszik a Tisza ellen fordítani egy banki elemző szavait, akire Orbán is rászállt

Abból a kijelentésből, hogy bárki nyer, költségvetési kiigazítás kell, az lett, hogy megszorítások lesznek, ha nyer a Tisza. Aztán Orbán Viktor is rárepült Németh Dávid szavaira, csak teljesen másra futott ki az okfejtése. Így most egyszerre három narratíva is fut a fideszes univerzumban az ügyről.

Haász János
gazdaság

„Savanyú a szőlő” – kommentálta a Külügy a kirúgott Tisza-listás férfi ügyét

Ercsi Dániel arról is beszélt, olyan feladatokat is el kellett végeznie az államtitkárságon, amik inkább pártpolitikai jellegűek.

plankog
POLITIKA

Gyurcsány Ferenc író állítja: „Isten önkényesen és kegyetlenül viselkedett Jóbbal”

Dobrev Klára DK-elnök volt férje közzétett egy szép idézetet a megjelenés előtt álló új könyvéből.

Gazda Albert
irodalom

Sulyok kommunikációs igazgatója poloskás képpel posztolt arról, hogy összevissza hazudozott a „Telex selejt”

A lap a köztársasági elnök véleményét kérdezte. Kaptak egy választ, megírták. Szántó Georgina erre a Facebookon hazugozott.

Herczeg Márk
képzavar

„Engem idén a köztársasági elnök gyakorlatilag tönkretett” – állítja Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatója

„Neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?” – mondta Szántó Georgina fb-kommentjei szerint az államfő, amikor a „féktelen pénzköltést” kérték rajta számon.

Bódog Bálint
belföld

A kormány tagjai csúnyán cserben hagyták a bubek Orbánt

Egy pesti kormánytag szerint legfeljebb vidékiek gondolhatják, hogy így beszélnek a pestiek.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Elbontották a Halászbástyánál lévő kordont

Böröcz László I. kerületi polgármester utasítására. A polgármester azt mondta, a visszajelzések alapján a kordon nem a jó megoldás, ők pedig olyat szeretnének, amivel az emberek döntő többsége egyetért.

Benics Márk, Diószegi-Horváth Nóra
belföld

A Sándor-palota kijavította a „STILIZÁLT” térképet, amin Koszovót Szerbia részeként ábrázolták

Sulyok Tamás köztársasági elnök a schengeni övezet bővülését köszöntötte a térképpel.

Benics Márk
DIPLOMÁCIAI BAKI

Majka beperli a hódmezővásárhelyi cukrászdát a Bindzsisztán szelet miatt

„Komolyan gondolja bárki, hogy rövidtávú haszonlesőként a rólam készített fényképet bármire felteheti???”

Herczeg Márk
gasztronómia

A rákosdubaji arab beruházó egy „közelgő bejelentést” ígért Rákosrendezőről

Az Eagle Hills Group ezt válaszolta a Telex kérdésére: mit terveznek azután, hogy a főváros élt az elővásárlási jogával.

Haász János
belföld

Nem él elővásárlási jogával a Stockton, Budapesté lehet Rákosrendező

A Budapest Közművek Zrt. lépett be vevőként az adásvételi szerződésbe.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

„Picit húztam az időt, hogy bent tudjak maradni” – Zsolt elmesélte, hogyan hekkelte meg az M1 élő adását a szivárványos-orbános pólójában

Nem egy előre megtervezett akció volt, Zsolt a véletlen szerencsének tartja, hogy ez így összejött.

Windisch Judit
belföld

Trump szerint a Signal-csetbe véletlenül bevett Jeffrey Goldberg újságíró egy „szemét”

Az európaiak pedig élősködők.

Molnár Kristóf
külföld

ORFK az Elf Bar-os rendőrről: Nem történt jogsértés

A rendőrség szerint saját használatra bárki vásárolhat ilyet külföldön, ám több korábbi NAV-os és police.hu-s tájékoztatás arról szól, hogy ezeket nem lehet legálisan hazahozni és használni. Maradtak kérdéseink.

Jelinek Anna
belföld

Menczer Tamás szerint a tolmács nem hallotta jól, amit Putyin mondott

De lehet, hogy rossz napja volt.

Fődi Kitti
POLITIKA

Hackerek betörtek az érettségi adatbázisba, több 100 ezer adatot loptak el az Oktatási Hivataltól

A BM közölte, hogy „a zsarolás minden formáját elutasítja, nem bocsátkozik tárgyalásokba”.

Herczeg Márk
bűnügy

Sörétes puskával lőtték le a Hortobágy egéről Mónikát, a bolgár kerecsensólymot

Még mindig jobban járt mint Borisz, a kiskörei páva, akit 2020-ban megettek a helyi közmunkások.

Bábel Vilmos
ÁLLAT