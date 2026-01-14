Vadkacsamesék

Óvatos reggelt kívánok az ón miatt, ami egy időre leállította ferihegyi repteret is! Ez a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb cikkeivel.

De először a legfontosabb: már hivatalos, hogy április 12-én lesz a választás.

BELFÖLD

Az Emmi 2013-ban információkat kért be Juhász Péter Pállal kapcsolatban. Az ügyben most már 15 kiskorú sértettről tudni.

Fotó: Kiss Bence

Peter Pellegrini kiakadt azon, hogy Magyar Péter felvidékezett, a Tisza Párt elnöke erre kétszer leírta a szlovák államfőnek címzett levélben is.

Várhelyi Olivér tagadja, hogy bármit is tudott volna az irodájából működtetett kémhálózatról.

Szabadon engedtek egy magyar foglyot Venezuelában.

Az év sztorija: három hatóság összefogásával próbálták kimenteni a Ráckevei-Duna jegébe fagyott kacsát, aztán jött az elképesztő fordulat.

Ne csodálkozzon, aki Tarr Béla-kamuhirdetésbe fut!

GAZDASÁG

Tavaly gyorsult az infláció 2024-hez képest, decemberben közel 20 százalékkal nőttek a gázárak: az év egészében 4,4 százalékkal nőttek az árak az előző évi 3,7 százalék után – kilőtt az üdülések ára, tovább tartott a gyógyszerdrágulás és tovább lassult az élelmiszerek árának emelkedése.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Abból a vagyonból akarja a kormány kártalanítani a gazdákat, amit majd lefoglalnak Kósa Lajos rokonának agrárcégénél: Nagy István bejelentése szerint minden érintett kis- és középvállalkozást a követelés teljes összegével fogja kártalanítani a kormány. A MOSZ úgy tudja, hogy a bedőlt Bászna Gabona több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek.

Az arabok akár el is happolhatják a Mol elől a szerb olajvállalat orosz tulajdonrészét, a szerb elnök szerint napokon belül kiderül, ki veszi át az oroszok helyét a NIS-ben.

A részben állami MBH Bank is besegít Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea pezsgőfürdős apartmanprojektjébe.

Levert falak fogadták a gödöllői rendelőbe terhesgondozásra érkező kismamát.

Napi 3,8 millióba került Sulyok Tamás szállása a párizsi olimpián.

KÜLFÖLD

Újabb támadás indult Jerome Powell, a Fed elnöke ellen, amiről Trump azt állítja, hogy nem is tudott róla: republikánus képviselők is hevesen tiltakoztak az eljárás miatt, esélyesen ezért sem kísérte az ügyet nagyobb piaci felfordulás, de egyáltalán nem biztos, hogy ez így is fog maradni.

Trump és Powell a felújítás alatt álló Fed-székházban 2025 nyarán Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Már az iráni rezsim is elismerte, hogy ezrével haltak meg emberek a tüntetéshullámban. Trump hatalomátvételre buzdította az iráni tüntetőket, azt állítva, hogy úton van a segítség.

Grönland „semmilyen körülmények között” nem fogadja el, hogy megszerezze az USA. A nap folyamán tárgyalni fog a Fehér Házban a grönlandi és a dán külügyminiszter Rubióval és Vance alelnökkel.

Az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt csörtézik Németország és Franciaország:

Emmanuel Macron azt szeretné, ha Ukrajna a hitelből nem vásárolna amerikai fegyvereket. (Közben az ukránok Rosztovot, az oroszok Kijevet támadták.)