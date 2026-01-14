Vadkacsamesék

reggel 4
Óvatos reggelt kívánok az ón miatt, ami egy időre leállította ferihegyi repteret is! Ez a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb cikkeivel.

De először a legfontosabb: már hivatalos, hogy április 12-én lesz a választás.

BELFÖLD

Az Emmi 2013-ban információkat kért be Juhász Péter Pállal kapcsolatban. Az ügyben most már 15 kiskorú sértettről tudni.

Fotó: Kiss Bence

Peter Pellegrini kiakadt azon, hogy Magyar Péter felvidékezett, a Tisza Párt elnöke erre kétszer leírta a szlovák államfőnek címzett levélben is.

  • Várhelyi Olivér tagadja, hogy bármit is tudott volna az irodájából működtetett kémhálózatról.
  • Szabadon engedtek egy magyar foglyot Venezuelában.
  • Az év sztorija: három hatóság összefogásával próbálták kimenteni a Ráckevei-Duna jegébe fagyott kacsát, aztán jött az elképesztő fordulat.
  • Ne csodálkozzon, aki Tarr Béla-kamuhirdetésbe fut!

GAZDASÁG

Tavaly gyorsult az infláció 2024-hez képest, decemberben közel 20 százalékkal nőttek a gázárak: az év egészében 4,4 százalékkal nőttek az árak az előző évi 3,7 százalék után – kilőtt az üdülések ára, tovább tartott a gyógyszerdrágulás és tovább lassult az élelmiszerek árának emelkedése.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Abból a vagyonból akarja a kormány kártalanítani a gazdákat, amit majd lefoglalnak Kósa Lajos rokonának agrárcégénél: Nagy István bejelentése szerint minden érintett kis- és középvállalkozást a követelés teljes összegével fogja kártalanítani a kormány. A MOSZ úgy tudja, hogy a bedőlt Bászna Gabona több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek.

Az arabok akár el is happolhatják a Mol elől a szerb olajvállalat orosz tulajdonrészét, a szerb elnök szerint napokon belül kiderül, ki veszi át az oroszok helyét a NIS-ben.

  • A részben állami MBH Bank is besegít Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea pezsgőfürdős apartmanprojektjébe.
  • Levert falak fogadták a gödöllői rendelőbe terhesgondozásra érkező kismamát.
  • Napi 3,8 millióba került Sulyok Tamás szállása a párizsi olimpián.

KÜLFÖLD

Újabb támadás indult Jerome Powell, a Fed elnöke ellen, amiről Trump azt állítja, hogy nem is tudott róla: republikánus képviselők is hevesen tiltakoztak az eljárás miatt, esélyesen ezért sem kísérte az ügyet nagyobb piaci felfordulás, de egyáltalán nem biztos, hogy ez így is fog maradni.

Trump és Powell a felújítás alatt álló Fed-székházban 2025 nyarán
Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Már az iráni rezsim is elismerte, hogy ezrével haltak meg emberek a tüntetéshullámban. Trump hatalomátvételre buzdította az iráni tüntetőket, azt állítva, hogy úton van a segítség.

Grönland „semmilyen körülmények között” nem fogadja el, hogy megszerezze az USA. A nap folyamán tárgyalni fog a Fehér Házban a grönlandi és a dán külügyminiszter Rubióval és Vance alelnökkel.

Az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt csörtézik Németország és Franciaország:
Emmanuel Macron azt szeretné, ha Ukrajna a hitelből nem vásárolna amerikai fegyvereket. (Közben az ukránok Rosztovot, az oroszok Kijevet támadták.)

És végül itt egy érdekes cikk a Zorgról.

Kapcsolódó cikkek

Órákon keresztül esett az ónos eső Magyarországon, több területre első és másodfokú riasztásokat kellett kiadni

Ott lesz igazán „trükkös a helyzet”, ahol a friss hóra esik az ónos eső.

Windisch Judit
időjárás

Újraindult a forgalom Ferihegyen

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt volt zárva pár órán át a reptér.

Windisch Judit
közlekedés

Április 12-ére kiírta a választásokat Sulyok Tamás köztársasági elnök

Nincs meglepetés, kormánypárti szereplők már egy éve erről a dátumról beszélnek. A kampány hivatalosan február 21-én indulhat.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

A Balog Zoltán vezette minisztérium 2013-ban információkat kért be Juhász Péter Pállal kapcsolatban

A HVG birtokába jutott irat szerint három gyermekvédelmi vezető arról számolt be, Juhász több kiskorú lánnyal is gyanús kapcsolatot tart fenn. Azt nem tudni, mi történt a tájékoztatás után.

Windisch Judit
POLITIKA

15 kiskorú sértettje van eddig a Szőlő utcai botránynak

A kiskorú áldozatok ellen szexuális bűncselekményeket is elkövettek a gyanú szerint.

Windisch Judit
POLITIKA

Pellegrini kiakadt azon, hogy Magyar felvidékezett, erre kétszer leírta a neki címzett levélben is

Magyar Péter a btk-módosítás miatt írt levelet Robert Ficónak, és sajnálja, hogy a valódi problémákra nem kapott választ.

Windisch Judit
POLITIKA

Várhelyi Olivér tagadja, hogy bármit is tudott volna az irodájából működtetett kémhálózatról

Információk szerint 2012 és 2018 között diplomatáknak álcázott magyar hírszerző tisztek próbáltak meg beszivárogni az EU intézményeibe.

Székely Sarolta
POLITIKA

Szijjártó Péter: Szabadon engedtek egy magyar foglyot Venezuelában

Összesen három magyar volt a venezuelai börtönökben politikai fogolyként.

Székely Sarolta
külföld

Az év sztorija: három hatóság összefogásával próbálták kimenteni a Ráckevei-Duna jegébe fagyott kacsát, aztán jött az elképesztő fordulat

„A természetes kiválasztódás párti énemet hamar legyűrte az antropomorfizáló, ezért egy aprócska vodkásüveget gurítottam a kacsa felé, tesztelendő az életfunkcióit.”

Szily László
ÁLLAT

660 milliós vagyont hagyott a gyerekeire Tarr Béla egy Facebookon futó kamu reklám szerint

Filmrendező kollégáira pedig egy szaros veteránautó-gyűjteményt. Az AI-humor viszont határozottan fejlődik. A netes csalóknak mindegy, ki a főszereplő, csak híres legyen.

Szily László
INTERNET

Tavaly gyorsult az infláció 2024-hez képest, decemberben közel 20 százalékkal nőttek a gázárak

Az év egészében 4,4 százalékkal nőttek az árak az előző évi 3,7 százalék után. Kilőtt az üdülések ára, tovább tartott a gyógyszerdrágulás és tovább lassult az élelmiszerek árának emelkedése.

Haász János
gazdaság

Abból a vagyonból akarja a kormány kártalanítani a gazdákat, amit majd lefoglalnak Kósa Lajos rokonának agrárcégénél

Nagy István bejelentése szerint minden érintett kkv-t a követelés teljes összegével fogja kártalanítani a kormány.

Székely Sarolta
gazdaság

A MOSZ úgy tudja, hogy a bedőlt Bászna Gabona több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek

Egyben arra kérik a döntéshozókat, hogy a 2022-es, ehhez hasonló sémára épülő Keleti Agrár Kft.-ügy érintettjeit is kártalanítsák.

Szily László
gazdaság

Az arabok akár el is happolhatják a Mol elől a szerb olajvállalat orosz tulajdonrészét

A szerb elnök szerint pár napon belül kiderül, ki veszi át az oroszok helyét a NIS-ben.

Székely Sarolta
külföld

A részben állami MBH Bank is besegít Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea pezsgőfürdős apartmanprojektjébe

Közel 3 milliárd forintból épül meg a 20 férőhelyes wellness apartmanház.

Székely Sarolta
gazdaság

Levert falak fogadták a gödöllői SZTK-ba érkező kismamát

Az SZTK-t üzemeltető Semmelweis Egyetem azt írta, a felújításnak hamarosan vége, és azért fogadják ilyen környezetben a betegeket, hogy ne kelljen Budapestre menniük ambuláns ellátásra.

Windisch Judit
Egészségügy

Napi 3,8 millióba került Sulyok Tamás szállása a párizsi olimpián

Bár csak három napot volt kint, 228 millió forintért a teljes olimpiára lefoglaltak 15 szobát a magyar küldöttségnek.

Kolozsi Ádám
belföld

Visszafogott riadalommal figyelik a piacok, ahogy Trump kormánya bűnügyi eljárással fenyegeti a Fed elnökét

Újabb támadás indult Jerome Powell ellen, amiről Trump azt állítja, hogy nem is tudott róla. Republikánus képviselők is hevesen tiltakoztak az eljárás miatt, esélyesen ezért sem kísérte az ügyet nagyobb piaci felfordulás, de egyáltalán nem biztos, hogy ez így is fog maradni.

Horváth Bence
külföld

Már az iráni rezsim is elismerte, hogy ezrével haltak meg emberek a tüntetéshullámban

Jogvédők szerint a hivatalosan elismert 2000-nél is több a halott, és 10 ezer feletti a letartóztatottak száma.

Kolozsi Ádám
külföld

Trump hatalomátvételre buzdítja az iráni tüntetőket, azt állítja, hogy úton van a segítség

Külső beavatkozásra utalt és a demonstrációk folytatását kérte az amerikai elnök.

Kolozsi Ádám
külföld

Grönland „semmilyen körülmények között” nem fogadja el, hogy megszerezze Amerika

Visszaüzent a kormány Trumpnak.

Windisch Judit
külföld

Szerdán tárgyal a Fehér Házban a grönlandi és a dán külügyminiszter Rubióval és Vance alelnökkel

A téma a Trump fejében élő invázió.

Szily László
külföld

Az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt csörtézik Németország és Franciaország

Emmanuel Macron azt szeretné, ha Ukrajna a hitelből nem vásárolna amerikai fegyvereket.

Székely Sarolta
külföld

Az ukránok Rosztovot, az oroszok Kijevet támadták az éjjel

Az ukránok egy orosz dróngyárat támadtak, Kijevben viszont vészhelyzeti áramszünetet kellett bevezetni.

Székely Sarolta
külföld

Venezuela után Kuba lehet a következő dominó – ha egyáltalán van, aki meglökje

A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de olyan nehéz helyzetben még nem volt, mint amilyenbe Nicolás Maduro elrablása után került. Csak az a gond, hogy a szigetországban gyakorlatilag nem maradtak tettre kész fiatalok, aki bedönthetnék a rendszert.

Bede Márton
külföld

Az Antikrisztus ellen harcol titkosszolgálati eszközökkel Putyin hírszerzése

Új szinten a KGB teológiája: a Sátán szolgájának és brit ügynöknek bélyegezték a konstantinápolyi pátriákát.

Kolozsi Ádám
külföld

Halálbüntetést kért az ügyészség az elfuserált puccsal próbálkozó dél-koreai elnökre

Jun Szogjol hadiállapotot hirdetett és letartóztatta az ellenzéki vezetőket, de a kísérlete kudarcba fulladt. Kivégezhetik a kalandba belebukó volt elnököt.

Kolozsi Ádám
külföld

Már a franciáknál is több a halál, mint a születés

A II. világháború óta először van természetes fogyás, csak a migráció miatt nem csökkent a népesség.

Kolozsi Ádám
külföld

Az Európai Bizottság is kiakadt Elon Musk Grokján

Felszólították az X-et, hogy gyorsan változtasson a kiskorúakról is pornográf tartalmakat előállítani képes eszközön, különben megbüntetik.

Windisch Judit
TECH

Tömeggyilkosság a tengeren

A Zorg fedélzetén olyan szörnyűségek történtek, amelyek még a rabszolgakereskedelemből élő Brit Birodalmat is megrengették. Némi jutalék reményében öltek a vízbe beteget, nőt, csecsemőt.

Urfi Péter
könyv