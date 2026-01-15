Nem saját saját vélemények

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan cikkekkel, minthogy:
Az ongai Molnár Zsoltnak szerda reggel jelent meg egy cikke az Indexen, amiben Magyar Péter testvérét támadta, volt tiszás aktivistaként. De amikor megkerestük, hogy utánakérdezzünk a dolgoknak, sajtótörténeti erősségű választ kaptunk, amit azóta sem értünk teljesen.
Szerdán jelent meg a Medián új kutatása, 51:39-es Tisza-előnyt mértek, a DK-t pedig egyszázalékra, ami miatt a párt alelnöke, Molnár Csaba Menczer Tamás stílusában esett neki Hann Endrének, mire a Medián vezetője a levelezésüket bemutatva mutatta meg, hogyan akart a DK számukra kedvező eredményű kutatást megrendelni.
Összeszedtük, hogy az utóbbi időben hogyan vált a kormány több, Szőlő utcáról szóló állítása is tarthatatlanná, és Szőlő utcai fejlemény volt, hogy kiderült, már nyáron a rendőrségnél voltak az intézményen belüli bántalmazásról készült videók, de a hatóságok nem találták „az eljárás szempontjából relevánsnak”, valamint hogy három hónappal meghosszabbították az ügy négy gyanúsítottjának letartóztatását.
És hír volt még itthonról, hogy
Írtunk arról, hogy egyelőre nem a szabadságért életüket adó iráni tüntetők állnak nyerésre, és hír volt, hogy felfegyverzett kurd szeparatista csoportok próbálták meg átlépni az iraki-iráni határt, valamint hogy Trump visszavett Iránnal kapcsolatban, szerinte a fenyegetései miatt leálltak a kivégzések és gyilkosságok.
Trump közben szokott stílusában reagált arra, hogy a grönlandi miniszterelnök Dániát választotta, míg Dánia még több katonát küld a szigetre. A Lakmusz megnézte, mi is volt a bűne azoknak a dezinformáció ellen küzdő európaiaknak, akiket a Trump-kormány cenzúrát kiáltva tiltott ki az Egyesült Államokból, és írtunk arról is, hogy
A magyar kormány csak korrupt nacionalista politikusokkal szolidáris, a menekültügy botrányos és van egy vallási fundamentalista háttere is - mondta interjúnkban Radosław Sikorski. Ha manipulálják az áprilisi választásokat, az EU bekeményít.
A viszonylag népszerű, karizmatikus forradalmárok első generációjának kihalása vagy eltakarítása után gyakran a technokrata, cinikus, maffiaszerű és még brutálisabb másodvonal kerül az ország élére. Iránban ez a Forradalmi Gárda lehetne.
A teljes népességben először érte el az ellenzéki párt támogatottsága a 40 százalékot.
Ha fejre áll az RTL, akkor sem tud olyan szórakoztató trash realityt kitalálni, mint amit a Gyurcsány utáni Gyurcsány-párt produkál.
Nem volt ilyen aspektus, ezért kutatás sem – állítja a Medián vezetője.
Nincs kiskorú érintett. Azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek. Sorra dőlnek meg ezek az állítások.
Megerősítették, hogy náluk voltak a videók, de szerintük az azokon látható esetleges bűncselekmények már elévültek.
A bíróság úgy ítélte meg, hogy szabadlábra kerülésük esetén mind a négyüknél fennáll a lehetősége annak, hogy nehezítenék vagy meghiúsítanák a bizonyítást.
Karrierváltás.
Több mint egy éve nem volt arra példa, hogy az építőipar teljesítménye két egymást követő hónapban csökkenjen havi szinten.
Hadházy Ákos szerint a kilométerenként 4 milliárdba kerülő vasutat egy olyan gyárhoz építik, ami „már alig-alig működik, ahol elbocsátják az embereket”.
A Telex úgy tudja, hogy nem töltik be a fluktuáció és a nyugdíjazás miatt megüresedő munkaköröket, illetve meg is szűnnek bizonyos feladatok.
Van ez így, na.
Iránban jelentős kurd kisebbség él, a hetek óta tartó tüntetéshullám miatt pedig épp gyenge pillanatait éli a rezsim.
Az amerikai elnök szerint már nem ölik a tüntetőket - ez pedig lehetőséget ad számára, hogy mégse avatkozzon be katonailag.
„Ha választanunk kell az Egyesült Államok és Dánia között, akkor Dániát választjuk” – Jens-Frederik Nielsennek ezek a szavai verték ki a biztosítékot az amerikai elnöknél.
Éppen azon a napon jelentették ezt be, amikor a dán külügyminiszter Washingtonba utazott a sziget jövőjéről tárgyalni.
Az öt kitiltott személyt összeköti a nagy techcégek működését szabályozó uniós rendelet, ami miatt decemberben az Európai Bizottság megbüntette Elon Musk platformját. Ez alapján úgy tűnik, Trumpnak leginkább az európai digitális szabályozással van baja.
Összesen 75 ország van a külügyminisztérium listáján.
A Legyőzhetetlenség vonatai, tűzhelyen melegített téglák, tanulás fejlámpával – mindennapok a télbe és háborúba dermedt ukrán fővárosban.
Egy jelentés szerint Robert Golob visszaélt a hatalmával.
Nem hajlandóak részt venni az eljárásban.
Nem ez az első alkalom, hogy beviszik a rendőrök.
Európában is koncerteznek majd.