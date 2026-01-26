Uniós ábrándok, háborús játékok

reggel 4
Belföld

A Tisza és a Fidesz ezen a hétvégén is megküzdött a nyilvánosságért, kezdjük az előbbivel. Magyar Péter külügyi szakértőt mutatott be, Orbán Anita egykori fideszes exdiplomata a párt elhalófélben lévő atlantista szárnyából, aki nemzetközi nagyvállalatoknál is dolgozott vezetői pozíciókban. Bemutatkozójában a hintapolitika végét, a szövetségi rendszereinkkel való együttműködést ígérte. A Fidesz szerint az általa korábban alkalmazott Orbán Anita egy globalista ügynök, de Magyar Péter szerint Szijjártó Péter még 2020-ban is NATO főtitkár-helyettest akart csinálni belőle.

Magyar Péter és Orbán Anita
Forrás: Orbán Anita/Facebook

A fideszesek ismét háborúellenes gyűléssel töltötték a hétvégéjüket, ezúttal Kaposváron, ahol a Fideszhez lojális Szita Károly 1994 óta polgármester, Gelencsér Attila 2010 óta képviselő – a Tisza pedig egy függetlenként egy egyszer már leszerepelt jelölttel indul. Az eseményen Lázár János bocsánatot kért a korábbi cigányozásért, Orbán Viktor pedig hosszasan sztorizott a kaposvári élményeiről, pálinkapárbajairól és arról, hogy Donald Trump mennyi mindent el tudott érni a világpolitikában, például Grönlanddal is azt csinál, amit akar.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Már a bíróság is kimondta a diszkriminációt: podcastünkben a Pázmányról kirúgott docens és a felmondó pszichológus mesélik el, mi történik, ha berág rájuk a jó politikai hátszelű vezetés a kormánynak nem tetsző kutatások miatt.

Zsila Ágnes pszichológus és Bognár Bulcsu szociológus, a Pázmányról LMBTQ-témák kutatása után eljárás alá vont, illetve elbocsátott oktatók.
Fotó: Kiss Bence

Hír volt még, hogy

Külföld

Véget értek az abu-dzabiban tartott orosz-ukrán-amerikai tárgyalások, ahol az oroszok szerint „senki nem csapta be az ajtót”, Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy kész aláírni az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáiról szóló dokumentumot. Kijevet és Harkivot támadták az oroszok a háromoldalú tárgyalások második napján.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Szövetségi ügynökök lőttek le egy férfit Minneapolisban, mert elvileg fegyver volt nála, amit azonban a szemtanúk tagadnak. A Trump-adminisztráció belső terroristának nevezte a 37 éves, sürgősségi osztályon dolgozó ápolót, az amerikai határőrség parancsnoka szerint pedig az áldozatok valójában az Alex Prettit lelövő határőrök.

Fotó: ARTHUR MAIORELLA/Anadolu via AFP

Bár a Fidesz rendszeresen riogat az egyesült Európa jövőképével, az egyelőre még csak ábránd – igaz, sokak ábrándja. A közös európai cselekvés, a vétók megkerülése az olyan válságok idején válnak egyre megkerülhetetlenebbé, mint a koronavírus, a háború vagy Donald Trump politikája.

Fotó: LORENZO DI COLA/NurPhoto via AFP

Mi történne, ha orosz támadás indulna Nagy-Britannia ellen? Ki dönt és mit dönt? Hogy lehet ellencsapást mérni az oroszokra, ha minden kalkuláció szerint egy héten belül kifogy Nagy-Britannia a szükséges eszközökből? Segítenek-e a barátok? Ezeket a kérdéseket teszi fel a Sky News nagyszabású podcastsorozata, a The Wargame, amiben egykori miniszterek és katonai vezetők részvételével szimulálják a háború első fázisát.

The Wargame
Fotó: Sky News/Youtube

Hír volt még, hogy

Podcast

Borízű hang #254: Az ideális jégeralsó, a tökéletes pattanástapasz és az online szerelem nyomában. Vietnamiak a pult mögött. El a kezekkel a cigányzenétől!

Doksi

A Jeti Mozi bemutatja Kovács Kristóf Malaccal teljes című dokumentumfilmjét: a rendkívüli kitartású Balogh Lajosnak nem jött össze a képviselőség, ezért csapatot szervez, hogy az Ormánságból indulva eljussanak egy nemzetközi böllérversenyre.

Sport

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA
