Dögcédulák és lefejezett hadseregek

Miközben más tiszás képviselőjelöltek a pártközpont engedélyére várnak, hogy fórumot tarthassanak, Ruszin-Szendi Romulusz már másodszor fórumozott Egyeken. Ott voltunk az eseményen, ahol szóba került Lázár János és a Pentagon piros szőnyege is. Tiszával kapcsolatos hír volt, hogy a párt ezer kistelepülésre viszi majd el Lázár János cigányozós mondatait, és hogy Magyar szerint az Indexnek a pártról és róla rosszakat nyilatkozó volt tiszás sértődésből eladta magát a hatalomnak. Tegnap Magyar bejelentette azt is, hogy tud egy videóról, és többek között ezért lemondja a találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával, míg az MRÖ elnöke szerint Magyar csak kifogást keresett, hogy kibújjon a találkozó alól.
Ott voltunk a fővárosi közgyűlésen, ahol nem túl meglepő módon budapesti ügyek csak nyomokban jelentek meg, és ahol megpróbálta megtrollkodni egymást a Fidesz és a Tisza, de nem sikerült nekik. Karácsony Gergely ellen pedig vádat emelt az ügyészség a Pride megszervezése miatt.
Írtunk szerdán arról, hogy a sárospataki polgármester, Farkas Szabolcs a fideszes jelölt ellen nyert, most mégis egy rakás fideszessel fotózkodott, felzúdulást keltve ezzel a városban. Összeszedtük emellett, hogy mit lehet tudni a kispártokról, melyek tervezik az indulást a választáson, és jártunk Magyarország legkisebb településén, ahol továbbra is a Fidesz tűnik a választás esélyesének.
Az Egyesült Államokban Trump új embert küldött Minnesotába, amitől a helyiek azt remélik, hogy enyhülhet némileg a feszültség a városban. Az első vizsgálatból kiderült, hogy két határőr is meglőtte Alex Prettit, Trump pedig ismét Iránt fenyegette, Rubio sem zárta ki egy megelőző csapás lehetőségét, és írtunk arról is, hogy diplomáciai források szerint Robert Fico teljesen kiakadt Trump mentális állapotát látván.
Kínában közben Hszi Csin-ping lefejezte a hadsereget, és nagy kérdés, hogy milyen következményei lehetnek még ennek. Az oroszok Moszkvába hívták tárgyalni Zenelszkijt, és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír volt, hogy az orosz támadások miatt halálra fagyott kijevi otthonában egy holokauszttúlélő. Putyin eközben a szíriai elnököt fogadta, és hír volt még, hogy
Kevés konkrétumot tudni azon kívül, hogy Csang Ju-hszia ellen vizsgálat indult, de az biztos, hogy Hszi mostanra a teljes katonai vezetést lefejezte. A következményeket egyelőre csak találgatni lehet.
18 pontban ítélte volna el a Fidesz a Tiszát a Fővárosi Közgyűlésben, de nem sikerült átvinnie, ahogy elbukott a tiszás javaslat is Radics Béla alapítványával kapcsolatban.
Egy csontfideszes városban a Fidesz ellen nyert, most csupa fideszessel fotózkodott Farkas Szabolcs.
Ezer kistelepülésre viszik el a miniszter rasszista szavait.
Magyar Péter szerint Csercsa Balázst megkínálták egy állással és cserébe visszamondatták vele a fideszes propagandahazugságokat.
A Tisza elnöke azt állítja, egy videóból kiderül, hogy a Fideszhez hű roma szervezet vezetői a lejáratására készültek.
Magyar Péter korábban azért mondta le a találkozót, mert szerinte egy videó bizonyítja, hogy propagandacélokra akarták felhasználni a találkozót.
Feszült, beszólogatós ülésen melegítenek a képviselők az áprilisi választásra.
Pénzbüntetést kaphat a főpolgármester.
Mit tudunk arról, hogy a Tiszán, a Fidesz-KDNP-n és a Mi Hazánkon kívül azok a kisebb pártok, amelyek az utóbbi választásokon még fel tudtak mutatni értelmezhető eredményt, mire készülnek most?
A Zalai megyei Iborfián 2006 óta minden választást nyert a Fidesz. Miután beszélgettünk a helyiekkel, valószínűnek tűnik, hogy áprilisban is a kormánypárt lesz itt a legnépszerűbb. A 13 választó között vb-harmadik virágkötőt és volt NB II-es focistát is találtunk.
Távozása előtt még hozzá tette: „Szíveskedjenek akkor továbbra is politizálni nyugodtan.” A Tisza-adatszivárgás miatt alakult ki vita a testületben.
Egy kórházi dolgozó szerint a jelenlegi gyakorlat már nem pusztán kapacitásbeli vagy szervezési probléma, hanem közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét.
Aminek az az oka, hogy már sem az egyetemi felvételinél, sem a diplomához nem követelmény.
Alex Pretti lelövése után átszervezték a nagyszabású minnesotai bevándorlási műveletet: a gyűlölt Greg Bovino helyét Tom Homan vette át, aki fanatikus trumpista ugyan, mégis megfontoltabban nyúlhat a könnygázhoz. A Fehér Ház is változtatott a kommunikációján, Trump átnyúlt a minisztere felett.
Elkészült a Belbiztonsági Minisztérium előzetes jelentése.
Hogy leüljenek Irán nukleáris programjáról tárgyalni.
Erről csak akkor lehet szó, ha amerikaiak vagy más szövetségesek biztonságát veszélyeztetné a rezsim. Szerdán szenátusi meghallgatáson válaszolt kérdésekre Marco Rubio, három órán át.
Több forrás szerint a szlovák miniszterelnök a „veszélyes” szóval írta le, hogy milyen benyomást tett rá az amerikai elnök.
Azt állítják, garantálnák a biztonságát.
Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energiahálózatot, ami miatt áramkimaradások vannak, és sok lakásban nincs fűtés sem, miközben mínusz 20 fok körüli extrém hidegek vannak.
Putyin és al-Sharaa több mint egy évtizeden át ellentétes oldalon álltak a polgárháborúban.
Szerdán hat ország miniszterei tárgyalnak a lehetséges gyorsabb döntéshozatalról és külön projektekről, melyekben nem venne részt minden uniós tagállam. A cél az, hogy Európa gyorsabban, egységesebben reagáljon a gazdasági és geopolitikai kihívásokra.
Frankfurtban és Berlinben is volt házkutatás, a bank részvényei zuhanni kezdtek.
A kisebbségi kormány megalakulása meglehetősen ritka.
Áprilistól június végéig lehet jelentkezni az egyéves, megújítható tartózkodási engedélyért.
Trump Amerikájával szemben Kína stabil, megbízható partnernek állítja be magát, és ez a stratégia egyelőre működni látszik.
A férfi a bíróságon azt állította, hogy saját maga akarta elfogyasztani a drogot.
A bíró szerint a volt first lady „személyes haszonszerzés eszközeként használta fel pozícióját”.