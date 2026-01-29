Dögcédulák és lefejezett hadseregek

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan cikkeinkkel, minthogy

Az élet itthon

Forrás: Egyekért Tisza Sziget

Miközben más tiszás képviselőjelöltek a pártközpont engedélyére várnak, hogy fórumot tarthassanak, Ruszin-Szendi Romulusz már másodszor fórumozott Egyeken. Ott voltunk az eseményen, ahol szóba került Lázár János és a Pentagon piros szőnyege is. Tiszával kapcsolatos hír volt, hogy a párt ezer kistelepülésre viszi majd el Lázár János cigányozós mondatait, és hogy Magyar szerint az Indexnek a pártról és róla rosszakat nyilatkozó volt tiszás sértődésből eladta magát a hatalomnak. Tegnap Magyar bejelentette azt is, hogy tud egy videóról, és többek között ezért lemondja a találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával, míg az MRÖ elnöke szerint Magyar csak kifogást keresett, hogy kibújjon a találkozó alól.

Ott voltunk a fővárosi közgyűlésen, ahol nem túl meglepő módon budapesti ügyek csak nyomokban jelentek meg, és ahol megpróbálta megtrollkodni egymást a Fidesz és a Tisza, de nem sikerült nekik. Karácsony Gergely ellen pedig vádat emelt az ügyészség a Pride megszervezése miatt.

Írtunk szerdán arról, hogy a sárospataki polgármester, Farkas Szabolcs a fideszes jelölt ellen nyert, most mégis egy rakás fideszessel fotózkodott, felzúdulást keltve ezzel a városban. Összeszedtük emellett, hogy mit lehet tudni a kispártokról, melyek tervezik az indulást a választáson, és jártunk Magyarország legkisebb településén, ahol továbbra is a Fidesz tűnik a választás esélyesének.

Emellett hír volt még, hogy

Az élet a világban

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az Egyesült Államokban Trump új embert küldött Minnesotába, amitől a helyiek azt remélik, hogy enyhülhet némileg a feszültség a városban. Az első vizsgálatból kiderült, hogy két határőr is meglőtte Alex Prettit, Trump pedig ismét Iránt fenyegette, Rubio sem zárta ki egy megelőző csapás lehetőségét, és írtunk arról is, hogy diplomáciai források szerint Robert Fico teljesen kiakadt Trump mentális állapotát látván.

Kínában közben Hszi Csin-ping lefejezte a hadsereget, és nagy kérdés, hogy milyen következményei lehetnek még ennek. Az oroszok Moszkvába hívták tárgyalni Zenelszkijt, és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír volt, hogy az orosz támadások miatt halálra fagyott kijevi otthonában egy holokauszttúlélő. Putyin eközben a szíriai elnököt fogadta, és hír volt még, hogy

Kapcsolódó cikkek

Ruszin-Szendi Romulusz: Három dögcédula van a nyakamban, én lennék az utolsó, aki háborúzni akarna

Miközben más tiszás képviselőjelöltek a pártközpont engedélyére várnak, hogy fórumot tarthassanak, Ruszin-Szendi Romulusz már másodszor fórumozott Egyeken. Szóba került Lázár János és a Pentagon piros szőnyege is.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Kire nézve lehet veszélyes, hogy Hszi Csin-ping megszabadult a legmagasabb rangú tábornokától?

Kevés konkrétumot tudni azon kívül, hogy Csang Ju-hszia ellen vizsgálat indult, de az biztos, hogy Hszi mostanra a teljes katonai vezetést lefejezte. A következményeket egyelőre csak találgatni lehet.

Inkei Bence
külföld

Megpróbálta megtrollkodni egymást a Fidesz és a Tisza, de nem sikerült

18 pontban ítélte volna el a Fidesz a Tiszát a Fővárosi Közgyűlésben, de nem sikerült átvinnie, ahogy elbukott a tiszás javaslat is Radics Béla alapítványával kapcsolatban.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Egy fénykép borzolja a kedélyeket Hegyalján

Egy csontfideszes városban a Fidesz ellen nyert, most csupa fideszessel fotózkodott Farkas Szabolcs.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Magyar Péter hangosbemondókon fogja lejátszani Lázár cigányozós mondatait országszerte

Ezer kistelepülésre viszik el a miniszter rasszista szavait.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Magyar Péter szerint a kiugrott tiszás sértődésből eladta magát a korrupt, aljas hatalomnak

Magyar Péter szerint Csercsa Balázst megkínálták egy állással és cserébe visszamondatták vele a fideszes propagandahazugságokat.

Székely Sarolta
POLITIKA

Magyar Péter egy rejtélyes videó miatt lemondja a találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával

A Tisza elnöke azt állítja, egy videóból kiderül, hogy a Fideszhez hű roma szervezet vezetői a lejáratására készültek.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

A Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke szerint Magyar Péter csak kifogást keresett, hogy kibújjon a találkozó alól

Magyar Péter korábban azért mondta le a találkozót, mert szerinte egy videó bizonyítja, hogy propagandacélokra akarták felhasználni a találkozót.

Fődi Kitti
POLITIKA

Mindenről (is) szól a Fővárosi Közgyűlés, de fővárosi ügyek csak nyomokban jelennek meg

Feszült, beszólogatós ülésen melegítenek a képviselők az áprilisi választásra.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Pride megszervezése miatt

Pénzbüntetést kaphat a főpolgármester.

Kaufmann Balázs
belföld

Mi van a kispártokkal: melyik indul, melyik nem?

Mit tudunk arról, hogy a Tiszán, a Fidesz-KDNP-n és a Mi Hazánkon kívül azok a kisebb pártok, amelyek az utóbbi választásokon még fel tudtak mutatni értelmezhető eredményt, mire készülnek most?

Herczeg Márk
választás

Lefőtt a kávé Iborfián – az ország legkisebb településén idén is nyerhet a Fidesz

A Zalai megyei Iborfián 2006 óta minden választást nyert a Fidesz. Miután beszélgettünk a helyiekkel, valószínűnek tűnik, hogy áprilisban is a kormánypárt lesz itt a legnépszerűbb. A 13 választó között vb-harmadik virágkötőt és volt NB II-es focistát is találtunk.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
belföld

„Távoztam az ülésről. A viszontlátásra” – feldúltan hagyta ott az Országos Bírói Tanács ülését Varga Zs. András

Távozása előtt még hozzá tette: „Szíveskedjenek akkor továbbra is politizálni nyugodtan.” A Tisza-adatszivárgás miatt alakult ki vita a testületben.

Kaufmann Balázs
belföld

Sötét és hideg a Bajcsy kórház egyik belgyógyászati osztálya, a betegeket más osztályokon helyezik el

Egy kórházi dolgozó szerint a jelenlegi gyakorlat már nem pusztán kapacitásbeli vagy szervezési probléma, hanem közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét.

Mészáros Juli
Egészségügy

2019-hez képest több mint a felére csökkent a nyelvvizsgázók száma

Aminek az az oka, hogy már sem az egyetemi felvételinél, sem a diplomához nem követelmény.

Fődi Kitti
oktatás

A minnesotaiak reménye abban van, hogy a kitoloncolási szakértő „határcár” kinevezése enyhítheti a feszültséget

Alex Pretti lelövése után átszervezték a nagyszabású minnesotai bevándorlási műveletet: a gyűlölt Greg Bovino helyét Tom Homan vette át, aki fanatikus trumpista ugyan, mégis megfontoltabban nyúlhat a könnygázhoz. A Fehér Ház is változtatott a kommunikációján, Trump átnyúlt a minisztere felett.

Benics Márk
külföld

Két határőr ügynök is meglőtte Alex Prettit

Elkészült a Belbiztonsági Minisztérium előzetes jelentése.

Kaufmann Balázs
külföld

Trump megüzente Iránnak, hogy „fogy az idő”

Hogy leüljenek Irán nukleáris programjáról tárgyalni.

Fődi Kitti
külföld

Az amerikai külügyminiszter nem zárta ki egy megelőző csapás lehetőségét Iránban

Erről csak akkor lehet szó, ha amerikaiak vagy más szövetségesek biztonságát veszélyeztetné a rezsim. Szerdán szenátusi meghallgatáson válaszolt kérdésekre Marco Rubio, három órán át.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Robert Ficót traumatizálta Trump mentális állapota

Több forrás szerint a szlovák miniszterelnök a „veszélyes” szóval írta le, hogy milyen benyomást tett rá az amerikai elnök.

Székely Sarolta
külföld

Moszkvába hívják tárgyalni Zelenszkijt az oroszok

Azt állítják, garantálnák a biztonságát.

Fődi Kitti
háború

Holokauszttúlélő fagyott halálra kijevi otthonában

Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energiahálózatot, ami miatt áramkimaradások vannak, és sok lakásban nincs fűtés sem, miközben mínusz 20 fok körüli extrém hidegek vannak.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Szíria elnöke Moszkvában tárgyal Putyinnal Oroszország katonai jelenlétének fenntartásáról

Putyin és al-Sharaa több mint egy évtizeden át ellentétes oldalon álltak a polgárháborúban.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Kétsebességes EU-t sürget hat tagállam Németország és Franciaország vezetésével

Szerdán hat ország miniszterei tárgyalnak a lehetséges gyorsabb döntéshozatalról és külön projektekről, melyekben nem venne részt minden uniós tagállam. A cél az, hogy Európa gyorsabban, egységesebben reagáljon a gazdasági és geopolitikai kihívásokra.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Razzia volt a Deutsche Banknál egy Roman Abramovicshoz kötődő pénzmosási ügy miatt

Frankfurtban és Berlinben is volt házkutatás, a bank részvényei zuhanni kezdtek.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Három holland párt kisebbségi koalíciós megállapodást kötött

A kisebbségi kormány megalakulása meglehetősen ritka.

Fődi Kitti
külföld

Spanyolország 500 ezer illegális bevándorlónak adna tartózkodási engedélyt

Áprilistól június végéig lehet jelentkezni az egyéves, megújítható tartózkodási engedélyért.

Székely Sarolta
külföld

Háromnapos kínai látogatásra indult a brit miniszterelnök

Trump Amerikájával szemben Kína stabil, megbízható partnernek állítja be magát, és ez a stratégia egyelőre működni látszik.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Elítélték a volt francia szenátort, aki bedrogozta a politikustársát, hogy megerőszakolhassa

A férfi a bíróságon azt állította, hogy saját maga akarta elfogyasztani a drogot.

Fődi Kitti
nők elleni erőszak

Vesztegetés miatt 20 hónap börtönt kapott Dél-Korea volt first ladyje

A bíró szerint a volt first lady „személyes haszonszerzés eszközeként használta fel pozícióját”.

Székely Sarolta
külföld