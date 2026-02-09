Semjén felajzott kakassal, Kiszel Tünde dedikált naptárral

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, amibe összegyűjtöttük a legfontosabb hétvégi híreket és cikkeket. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Orbán Viktor Szombathelyen folytatta a háborúellenes turnét, ahol egy hányattatott sorsú sportkomplexum színpadáról azonosította Ukrajnát ellenségként.
A Tisza Párt a szakértőit felsorakoztatva mutatta be új programját, amiben van minden az osztogatástól az elszámoltatásig – összegyűjtöttük, mik a lényeges ígéretek a 240 oldalas anyagból.
A Párbeszéd bejelentette, hogy nem indul a választáson. Tömegesen iratkoznak le a választók a német nemzetiségi névjegyzékről, ezzel veszélybe került a parlamenti mandátum. Bejött a balmazújvárosi időközi a Fidesznek, 28 szavazat előnnyel nyert a kormánypárti jelölt. A rendőrség elfogta a Tisza aktivistáit szurkálással fenyegető férfit.
A melegek csak 1997 óta vonulnak végig Budapesten a vicces ruháikban, a vadászok viszont már 32 éve emelik magasba a Fehován különleges szexuális kisebbségük olajzöld-barna-keki csíkos zászlaját.
Felkészült riporterünk 68 percet állt sorban Kiszel Tünde naptáráért, és ennél többet egy hideg-sötét téli csütörtök estéből nem is nagyon tudott volna kihozni – talán nem is lett volna érdemes.
A brit miniszterelnök kabinetfőnökét is magával rántotta az Epstein-botrány, ahogy a francia kultúrpápa is belebukott az ügybe. Clintonék nyilvános vallomást akarnak tenni az Epstein-ügyben, mert attól tartanak, hogy a zárt tárgyalás kirakatperhez vezetne.
Zelenszkij szerint az amerikaiak nyár elejéig akarják lezárni a háborút. Donald Trump vámokkal fenyegette meg az Iránnal kereskedő országokat. Az iráni külügy jelezte, hogy Amerikai támadás esetén csapást mérnek az Egyesült Államok térségbeli bázisaira. India engedett Trump nyomásának az orosz olaj kapcsán, cserébe az amerikaiak csökkentik az extrém magas vámokat. Egy másfél éves kislányt is őrizetbe vettek Trump fegyveresei, majdnem meghalt a fogságban.
Az ügyészség másodfokon is börtönt kér Le Penre, nagyon kevés esélye maradt, hogy a bíróság neki adjon igazat. Furcsa módon ezt a párt szavazói nem biztos, hogy ezt annyira bánnák. Jordan Bardella ugyan hivatalosan csak B terv, de nagyobb a támogatottsága, mint Le Pennek. Bár sokan Le Pen bábjának tartják, bizonyos témákról, például Putyinról és Trumpról eléggé mást mond, mint a főnöke.
A Csendes barát nyerte a Filmszemlét. Kritikusunk trilógiának látja Enyedi Ildikó utolsó három filmjét, és szépnek mindegyiket. A film főszereplője egy közel kétszáz éves páfrányfenyő, mellékszereplője pedig három különböző kor három – a fához hasonlóan magányos – szülöttje.
„Bele van csontosodva a társadalomba, hogy feltétel nélkül bízni kell a fölöttünk állókban” – Máshogy bántják egymást a nők? Mitől vonzók az elnyomó rendszerek? Miért magányos a rendező? Bagossy Júliával beszélgettünk.
Borízű hang #256 [Hosszú változat]: Bulvár Kund Epstein szigetén, Rodriguez apuka az orosházi üveggyárban, popperek és csövesek az iskolában.
A miniszterelnök a szombathelyi DPK-színpadról azt üzente a fiataloknak, hogy a kamulázadás nem ér semmit, a kormány ellen lázadni nem nagy dolog, lázadjanak Brüsszel ellen.
A kevesebbet keresők adóját csökkentené a Tisza, az alacsony nyugdíjakat emelnék. Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását elutasítják, ahogy a migránskvótát is. A déli határkerítés is marad, az euró bevezetését viszont előkészítenék.
A Tisza megszüntetné a végrehajtói maffiát, kivizsgálná a botrányos ügyeket – mint amilyen Hatvanpuszta –, csökkentené a keveset keresők adóját és sokat adna a kisnyugdíjasoknak. Az Orbán-kormány több intézkedéséhez nem nyúlna, több területen viszont jelentős átalakításokat hozna egy Tisza-kormány.
Az autokrácia lebontásához több kell és más kell, írják.
Eddig a Fidesz járt jól azzal, hogy szavazhatott a parlamentben a németek képviselője.
A 2024-es választást 4 szavazattal elbukó Nagy Zoltán révén kormánypárti többség lesz a képviselő-testületben.
„Csakis az Orbán Viktor!” - mondta T. Márk Dávid, majd fenyegetőzni kezdett, a védekezése szerint rossz napja volt. Őrizetbe vették.
Csütörtök kora délelőtt van, munkanap, de a Hungexpo „A” csarnokában nyüzsögnek a legrégebbi magyarországi pride résztvevői. A melegek csak 1997 óta vonulnak végig Budapesten a vicces ruháikban, a vadászok viszont már 32 éve emelik magasba a Fehován különleges szexuális kisebbségük olajzöld-barna-keki csíkos zászlaját. Tarts velünk a szezon legszórakoztatóbb fegyver-, horgász- vadászkiállítására!
Csütörtök este dedikáltatni mentem. És nem csak én.
A boszniai szerb belügyminiszter a TEK vezetőjével közösen vágta el a szalagot az átadón.
Az énekesnő a Hotel Lentulaiban beszélt arról, hogy ő egész egyszerűen alkalmatlan a drogozásra, ezért a zeneiparból is kiesett. Nehezményezte, hogy csak akkor hívnák fesztiválokra, ha már kiderült: vesznek rá jegyet.
Szerintük a hatályos szabályozás lehetőséget ad akár jogkövető, a hatóságokkal együttműködő helyek ellehetetlenítésére is. Párbeszédet szeretnének a döntéshozókkal.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma nagyon súlyos látleletet adott a felsőoktatásról. A diplomaszerzés lehetőségéből kiszoruló szegények és a neki nem szimpatikus egyetemeket, például az ELTE-t kivéreztető kormány is szerepel a listában.
Morgan McSweeney volt az Epsteinnel ápolt szoros kapcsolatába belebukott Peter Mandelson legfontosabb pártfogója a Munkáspártban. Egy elemzőintézet 80%-os esélyt lát arra, hogy Keir Starmer kormányfőt is elsodorja a botrány.
Jack Lang építtette a Louvre üvegpiramását és a Bastille Operát, de a háttérben évtizedes barátság fűzte Epsteinhez. Egy szocialista miniszter és a francia kulturális elit vesszőfutása.
Kirakatpertől tartanak.
Az Abu-Dzabiban folytatott háromoldalú tárgyalások érdemi eredmény nélkül értek véget.
Alá is írta az erről szóló rendeletet.
„Nem a szomszédos országokat támadnánk meg, hanem az ott állomásozó amerikai bázisokat. Nagy különbség van a kettő között” – mondta az iráni külügyminiszter.
Fokozatosan beszüntetik az orosz olaj importját, inkább amerikai energiát vesznek a jövőben.
A 18 hónapos Amaliát is a deportáló különítményesek zsuppolták be, az őrizetben rosszul lett, de még a kórházban kapott gyógyszereit is elvették.
Az ügyészség másodfokon is börtönt kér Le Penre, nagyon kevés esélye maradt, hogy a bíróság neki adjon igazat. Jordan Bardella ugyan hivatalosan csak B terv, de nagyobb a támogatottsága, mint Le Pennek. Bár sokan Le Pen bábjának tartják, bizonyos témákról, például Putyinról és Trumpról eléggé mást mond, mint a főnöke.
De a legjobb vágás és legjobb operatőri munka díját is Enyedi Ildikó filmje vitte.
A Csendes baráttal együtt trilógiának látom Enyedi Ildikó utolsó három filmjét, és szépnek mindegyiket. Úton a szarvasoktól a tengeren át a fákig és tovább.
Máshogy bántják egymást a nők? Mitől vonzók az elnyomó rendszerek? Miért magányos a rendező? Bagossy Júliával beszélgettünk.
Lázár János tudatosan hülye? Rogán bezzeg föltalálja magát. Hiába szórta a pénzt Orbán, sehol sem vagyunk: Epstein-sziget magyarok nélkül. Musk, a legnagyobb lúzer. Waze és a kátyúk. A legfeleslegesebb magyar rockzenekar.