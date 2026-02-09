Semjén felajzott kakassal, Kiszel Tünde dedikált naptárral

reggel 4
Belföld

Orbán Viktor Szombathelyen folytatta a háborúellenes turnét, ahol egy hányattatott sorsú sportkomplexum színpadáról azonosította Ukrajnát ellenségként.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

A Tisza Párt a szakértőit felsorakoztatva mutatta be új programját, amiben van minden az osztogatástól az elszámoltatásig – összegyűjtöttük, mik a lényeges ígéretek a 240 oldalas anyagból.

Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája

A Párbeszéd bejelentette, hogy nem indul a választáson. Tömegesen iratkoznak le a választók a német nemzetiségi névjegyzékről, ezzel veszélybe került a parlamenti mandátum. Bejött a balmazújvárosi időközi a Fidesznek, 28 szavazat előnnyel nyert a kormánypárti jelölt. A rendőrség elfogta a Tisza aktivistáit szurkálással fenyegető férfit.

Fotó: Párbeszéd

A melegek csak 1997 óta vonulnak végig Budapesten a vicces ruháikban, a vadászok viszont már 32 éve emelik magasba a Fehován különleges szexuális kisebbségük olajzöld-barna-keki csíkos zászlaját.

Fotó: Bankó Gábor/444

Felkészült riporterünk 68 percet állt sorban Kiszel Tünde naptáráért, és ennél többet egy hideg-sötét téli csütörtök estéből nem is nagyon tudott volna kihozni – talán nem is lett volna érdemes.

Fotó: Németh Dániel/444

Külföld

A brit miniszterelnök kabinetfőnökét is magával rántotta az Epstein-botrány, ahogy a francia kultúrpápa is belebukott az ügybe. Clintonék nyilvános vallomást akarnak tenni az Epstein-ügyben, mert attól tartanak, hogy a zárt tárgyalás kirakatperhez vezetne.

Jack Lang és Jeffrey Epstein
Fotó: BERTRAND GUAY, HANDOUT/AFP

Zelenszkij szerint az amerikaiak nyár elejéig akarják lezárni a háborút. Donald Trump vámokkal fenyegette meg az Iránnal kereskedő országokat. Az iráni külügy jelezte, hogy Amerikai támadás esetén csapást mérnek az Egyesült Államok térségbeli bázisaira. India engedett Trump nyomásának az orosz olaj kapcsán, cserébe az amerikaiak csökkentik az extrém magas vámokat. Egy másfél éves kislányt is őrizetbe vettek Trump fegyveresei, majdnem meghalt a fogságban.

Fotó: Elora Mukherjee

Az ügyészség másodfokon is börtönt kér Le Penre, nagyon kevés esélye maradt, hogy a bíróság neki adjon igazat. Furcsa módon ezt a párt szavazói nem biztos, hogy ezt annyira bánnák. Jordan Bardella ugyan hivatalosan csak B terv, de nagyobb a támogatottsága, mint Le Pennek. Bár sokan Le Pen bábjának tartják, bizonyos témákról, például Putyinról és Trumpról eléggé mást mond, mint a főnöke.

Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Kultúra

A Csendes barát nyerte a Filmszemlét. Kritikusunk trilógiának látja Enyedi Ildikó utolsó három filmjét, és szépnek mindegyiket. A film főszereplője egy közel kétszáz éves páfrányfenyő, mellékszereplője pedig három különböző kor három – a fához hasonlóan magányos – szülöttje.

Forrás: Mozinet

„Bele van csontosodva a társadalomba, hogy feltétel nélkül bízni kell a fölöttünk állókban” – Máshogy bántják egymást a nők? Mitől vonzók az elnyomó rendszerek? Miért magányos a rendező? Bagossy Júliával beszélgettünk.

Fotó: Németh Dániel/444

Podcast

Borízű hang #256 [Hosszú változat]: Bulvár Kund Epstein szigetén, Rodriguez apuka az orosházi üveggyárban, popperek és csövesek az iskolában.

Grafika: Kiss Bence
reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
