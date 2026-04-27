Orbán Viktor távozása, Magyar Péter névrokona

Orbán Viktor úgy döntött, nem veszi fel a mandátumát, a parlamenten kívül akarja újraszervezni a nemzeti oldalt. Magyar Péter erre a Fidesz Gyurcsány Ferencének nevezte Orbánt. De nemcsak a leköszönő miniszterelnök távozik a parlamentből: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós sem ülnek be, ahogy Kósa Lajos és Bánki Erik sem élnek a lehetőséggel.
Semjén Zsolt utódja a miniszterelnök-helyettesi székben Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminisztere lesz. Magyar Péter fogadta a Fidesznek kampányoló vajdasági pártelnököt, a jövő héten pedig Brüsszelbe megy, hogy Ursula von der Leyennel tárgyaljon. Magyar állítja, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával. Hadházy: Orbán mentelmi jogának kiadását sem kell megvárni, pár nappal előbb lehet előzetesbe tenni.
Összeszedtük a NER 16 évének legsúlyosabb idézeteit: Saját lábon állás, negatív növekedés, kicsi barátom és zsírra por. Valahol lakni kell, de mi az, hogy korrupció? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének sava-borsa 33 emlékezetes mondásban.
Az osztrák határig mentünk, hogy találkozzunk Magyar Péterrel, akiről közel ezer ember hitte azt, hogy ő az igazi. Az Ausztriában szobafestőként dolgozó férfi bujkál a sajtó elől. A választókerületében élők közül sokan szeretnék, ha a szavazást a kamu jelölt nélkül megismételnék.
Megtrollkodta a 444-et a MÁV, mielőtt közölte volna, hogy nem adja ki a Budapest–Belgrád vasútvonal ellenőrzési dokumentumait. Azt tanácsolták, hogy kérjük ki a papírokat, amiket aztán nem adtak oda. A Budapest–Belgrád gigaprojektről van szó, amelyhez Orbán Viktor apja szállította a követ. A szerb közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az utasforgalom megindítása kizárólag a magyar félen múlik.
Szavazz a választás eredményéről a NER legeslegutolsó Nemzeti Konzultációján! Ezt még csináljuk meg gyorsan, mielőtt megjönnek az utasítások a Brüsszelből.
Hír volt még:
Donald és Melania Trumpot szombat este evakuálták a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt hangos lövések szakították meg. Az európai vezetők – köztük a leköszönő Orbán – mind elítélték az erőszakot. A gyanúsítottról annyit tudni egyelőre, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzet, részmunkaidőben tanárként és játékfejlesztőként dolgozott. Az amerikai vezetés szerint a lövöldöző a Trump-kormányzat tisztségviselői vehette célba, hétfőn szövetségi tisztviselő elleni gyilkossági kísérlet miatt emelnek ellene vádat.
Ha az iráni háború nyárig elhúzódik, minden gazdasági előrejelzést újra kell gondolni. Az iráni háború miatt fellépő kerozinhiány mindenkit érinteni fog, Európát különösen. A globális energiaárak most a geopolitikai tényezők miatt változnak, de minél tovább húzódik a konfliktus, annál nagyobb az esélye annak, hogy a tényleges hiány is bekövetkezik. Interjú Petras Katinasszal, a RUSI energiapolitikai kutatójával.
Hajszálrepedések a putyini rezsim belsejében: egyre kiterjedtebb Oroszországban az internet korlátozása, ami miatt már nagyvállalkozók és kormányzati tisztviselők is zúgolódnak. Az Ukrajna elleni háború megindítása óta előszor mutatkoznak jelei annak, hogy a rezsimen belül felütötte a fejét a megosztottság.
Richard Linklater Nouvelle Vague – Az új hullám című filmje gyönyörű tisztelgés a Kifulladásig alkotói előtt.
Nyomd meg a gombot – Magyarország megőrül és lefényképezteti magát. Százéves családi képek férfiak nélkül, békepárti katonák, biedermeier zsánerparasztok: az I. világháború környékének Magyarországa soha nem látott módon jelenik meg a Néprajzi Múzeum zseniális kiállításán.
Pozitív gondolatok imposztorszindrómásoknak – a világ szeme előtt az Isten Háta Mögött. Visszatért a legjobb magyar metálzenekar, és jobb volt, mint valaha.
Borízű hang #267: Lusztrálgatás a rehabilin. Az első élő Orbán után. Rengeteg kérdés, izgatott hangulat. A kínai néni véleménye Magyar Péterről. Puzsér napszemüvegbotránya – Winkler megpróbálja megbuktatni az új rendszert. Az autósok terhei elviselhetetlenek. Hány embert kell lecsukni?
A saját énünkbe zártságtól való szenvedés körüljárása a legtöbb esetben tragikomikus – Krusovszky Dénes a Nem rossz könyvekben.
Az első élő Orbán után. Rengeteg kérdés, izgatott hangulat. A kínai néni véleménye Magyar Péterről. Puzsér napszemüvegbotránya – Winkler megpróbálja megbuktatni az új rendszert. Az autósok terhei elviselhetetlenek. Hány embert kell lecsukni?
Egyre kiterjedtebb Oroszországban az internet korlátozása, ami miatt már nagyvállalkozók és kormányzati tisztviselők is zúgolódnak. Az Ukrajna elleni háború megindítása óta előszor mutatkoznak jelei annak, hogy a rezsimen belül felütötte a fejét a megosztottság.
A leendő miniszterelnök reagált arra, hogy a leköszönő miniszterelnök nem veszi fel a mandátumát.
A nemrég droggal elkapott T. Danny lesz az egyik új arc, aki kiválogatja a tehetségkutató énekeseit.
Az Ausztriában szobafestőként dolgozó férfi bujkál a sajtó elől. A választókerületében élők közül sokan szeretnék, ha a szavazást a kamu jelölt nélkül megismételnék.
Távozásával a Parlament az egyik legnagyobb földbirtokosát veszíti el.
Magyar oldalon még mindig zajlanak az ellenőrzések és a hibák javítása.
Lépnek a KDNP nagyvadjai.
A Fidesz választási veresége óta először posztolt videót, amiben az énekes elmondta, a nővére, Tóth Vera szerinte az ő hátán csinál magából hőst, illetve hogy „tökre” vállalja a saját felelősségét. Mindenkit arra kér, ne bántsák.
Richard Linklater Nouvelle Vague – Az új hullám című filmje gyönyörű tisztelgés a Kifulladásig alkotói előtt.
Szerinte „nincs elvesztegetni való időnk”.
A leköszönő független képviselő szerint Orbán Viktor esetében „minden feltétele fennáll az előzetes letartóztatásnak”.
A Fidesz alelnöke szavazóiért, a debreceniekért akar dolgozni a jövőben is.
Százéves családi képek férfiak nélkül, békepárti katonák, biedermeier zsánerparasztok: az I. világháború környékének Magyarországa soha nem látott módon jelenik meg a Néprajzi Múzeum zseniális kiállításán. Nyomd meg a gombot!
Az új kormány ki akarja vizsgálni a levélszavazatok körüli visszaéléseket és a Fidesz-párti propaganda finanszírozását. Pásztor Bálint ennek ellenére „bizakodó”.
Orbán imádkozik is, mások a demokráciát féltik az erőszaktól.
A miniszterelnök akadályoztatása esetén ő képviseli Magyar Pétert.
Az amerikai rendőrség szerint a férfinél, akit a Fehér Ház tudósítói vacsoráján történt támadással gyanúsítanak, több fegyver is volt, amikor rárontott egy biztonsági ellenőrzőpontra.
A hatalmat – vagyis most már csak annak illúzióját – képtelen volt elengedni, de attól látványosan betojt, hogy Magyar Péter tetemre hívhassa a Parlamentben.
Azt tanácsolták, hogy kérjük ki a papírokat, amiket aztán nem adtak oda. A Budapest–Belgrád gigaprojektről van szó, amelyhez Orbán Viktor apja szállította a követ.
Azt mondta, rá most nem ott van szükség.
Az amerikai elnök és a first lady nem sérültek meg, a gyanúsítottat őrizetbe vették és két rendbeli súlyos fegyveres bűncselekménnyel és testi sértéssel vádolják.
Saját lábon állás, negatív növekedés, kicsi barátom és zsírra por. Valahol lakni kell, de mi az, hogy korrupció? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének sava-borsa 33 emlékezetes mondásban.
Márciusban jelent meg Krusovszky Dénes új novelláskötete, a Másik mozaik. Az idegenség, a magány és a boldogságkeresés témáit körüljáró könyv szerzőjével sok minden más mellett a NER végéről, a Japánban megélt tapasztalatairól és a magyar irodalom helyzetéről beszélgettünk.
Az iráni háború miatt fellépő kerozinhiány mindenkit érinteni fog, Európát különösen. A globális energiaárak most a geopolitikai tényezők miatt változnak, de minél tovább húzódik a konfliktus, annál nagyobb az esélye annak, hogy a tényleges hiány is bekövetkezik. Interjú Petras Katinasszal, a RUSI energiapolitikai kutatójával.
60 mondat a rendszerről, amiben élnünk kellett.
Ezt még csináljuk meg gyorsan, mielőtt megjönnek az utasítások a Brüsszelből.
A civileknek szétosztott pályázati pénzek 160 milliót tettek ki. A párt pénzgyűjtése nem áll túl jól.
A hvg.hu szerint ezúttal a látszatra se ügyeltek, és egyetlen független társulat se kapott egy fillért se.
A gyanúsított ellen hétfőn emelnek vádat szövetségi tisztviselő elleni támadás, gyilkossági kísérlet miatt.
„Az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül."
Az év második legjobb híre: visszatért a legjobb magyar metálzenekar, és jobb volt, mint valaha.