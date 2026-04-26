A NER 16 évének legsúlyosabb idézetei

Tizenhat év kormányzás, hatalom, rettegtetés, kamuzás, terelés, pazarlás, lenyúlás, hazugság után véget ért Magyarországon egy korszak.

A Nemzeti Együttműködés Rendszerének leáldozott – élt 16 évet.

Időnként cinikus volt, hiányzott a rendszerből az empátia, elitista volt, olykor negatív, máskor teljesen abszurd. Ez sugárzik a 16 képről is, amelyeken bemutattuk, hogy milyen is volt. Nemcsak a képek, a kormánytagok és kormányközeli személyek nyilatkozatai is árulkodók. A NER legsúlyosabb, legemlékezetesebb, legelképesztőbb idézeteit is összegyűjtöttük.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Így gondolkodtak vezetőink a világról és az emberekről

Egy éve sem volt hatalmon a Fidesz a 2010-es győzelme után, amikor Lázár János, aki akkor még Hódmezővásárhely polgármestere volt, kerek perec elárulta a városi közgyűlésben: ő nem hisz abban, hogy valaki önhibáján kívül kerülhet bajba.

„Akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér. Ezt tudom mondani. Annak annyi az élete” – Lázár János, 2011



Egy bizottsági ülésen az egyik fideszes képviselő arra jutott, hogy a rossz is jó. Az éleslátó képviselő két évvel később a Magyar Államkincstár elnöke lett. A pozícióját 3 évig töltötte be.

„A gazdasági növekedés akkor is növekedés, ha történetesen negatív” – Dancsó József fideszes képviselő, 2012

A későbbi (és azóta volt) jegybankelnök, Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterként időről időre óriási világmegfejtésekbe kezdett magyarságról, országról, gazdaságról.

„Mi büszkék vagyunk, hogy Ázsiából jöttünk. Kisgyermekeink fenekén 100-ból 30 esetben hat hétig kis piros pont van, mint a japán kisgyermekek fenekén” – Matolcsy György, 2012

„Magyarország ugyan nem lesz európai elefánt, de remélem, lesz megint kelet-európai kistigris. Aranyos, játékos, de azért lesznek fogai” – Matolcsy György, 2012