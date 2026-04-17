Egy korszak vége: Nagy Márton és a gazdaság, ami nem akart úgy működni, ahogy ő mondta

Nagy Márton a Fidesz történelmi veresége és hat évnyi politikai pályafutás után visszavonul, törölték a Facebook-oldalát is. Így utólag mondhatnám, gyanús is volt a viselkedése, hiszen a választás napján sok más politikussal ellentétben semmit sem posztolt a Facebook-oldalára. A választás utáni napokban is csupán annyi történt, hogy a vélhetően kötelezően megjelentetett borítóképet – amelyen Orbán Viktor arcképe látható a választás dátumával és a „biztos választás” szlogennel együtt – lecserélték a Nemzetgazdasági Minisztérium feliratra egy kék háttéren.

A nemzetgazdasági és egyben csúcsminiszter kifejezetten jó elemző hírében állt még a Magyar Nemzeti Bankos pályafutása előtt, ezt több forrás is megjegyezte nekünk, a politikai pályafutásának kezdetével azonban valami végképp megváltozott és mára számos, némi túlzással élve már-már Matolcsy György szintű magasságokba emelkedett megszólalás kötődik hozzá.

Nagyon sima pályaív

Nagy Márton 1999-ben szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Pont az imént említett, őt egykor jó szakembernek minősítő vélemények miatt egyébként próbáltam kikérni a diplomamunkáját. Kíváncsi lettem volna arra, hogy fiatalként, friss pályakezdőként hogyan látta a gazdasági folyamatokat, de nem jártam sikerrel.

A Budapesti Corvinus Egyetem megkeresésemre azt mondta ugyanis, hogy a kért szakdolgozat nem érhető el az egyetem könyvtárában. 2007 előtti szakdolgozatokat nem tartanak nyilván, hiszen az egyetemen ekkor nem volt a szakdolgozatok nyilvántartására és őrzésére vonatkozó kötelező érvényű szabályozás egészen 2020-ig.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: Bankó Gábor/444

Nagy már a diploma megszerzése előtti évben, 1998-tól az Államadósság Kezelő Központ makrogazdasági elemzőjeként dolgozott, 2000 és 2002 között az ING Vagyonkezelő Rt. vezető elemzője volt, majd csatlakozott a Magyar Nemzeti Bankhoz, ahol előbb a pénzügyi stabilitási terület vezető közgazdasági szakértője, helyettes vezetője, majd igazgatója lett. 2013 és 2015 között az MNB Pénzügyi Stabilitásért és Hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója volt, egyben a Pénzügyi Stabilitási Tanács és az Európai Bankhatóság tagja. 2015-től a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és így a Monetáris Tanács tagja volt. Még ugyanebben az évben lett a Budapesti Értéktőzsde elnöke is, ebből a pozíciójából 2017-ben távolították el.

Matolcsy haragja repítette még magasabbra Nagyot

Már ekkor szárnyra kaptak olyan információk, melyek szerint ebben az időben elmérgesedett a viszonya a jegybank akkori elnökével, Matolcsy Györggyel. Ennek jele volt, hogy Nagy 2016. november végén távozott az egyik Matolcsy-alapítvány kuratóriumából, és több fontos területet is kiszerveztek alóla az MNB-n belül is, elvették tőle például a szanálási hatóságot is. A BÉT éléről történő eltávolítása előtt derült ki egyébként, hogy többmilliós fizetése mellett 43 millió forintos kedvezményes lakásvásárlási kölcsönt is felvehetett a jegybanktól. Azt viszont Nagy tagadta, hogy Matolcsy haragból vette volna el a pozícióit.

Három évvel később a Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztjáról is lemondott, „más fontos vezetői megbízatására” hivatkozva. Bő egy évvel később kiderült, mi is volt ez a fontos pozíció: a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója lett. Itt a személyes, gazdasági jellegű szaktanácsadás mellett a gazdaságpolitikai ágak működési összhangjának erősítéséért is felelt.

A 2022-es választás után aztán gazdaságfejlesztési miniszter lett belőle, hasonló célokkal, amikkel Matolcsy nemzetgazdasági miniszter lett 2010-ben. Ebben az időszakban gyorsan frontot nyitott a gazdaságpolitikában egykori jegybanki mentorával, Matolcsyval, és kormányon belül az ősfideszes Varga Mihály pénzügyminiszterrel is összeakasztotta a bajszát. Egyre gyakrabban és, ami sokkal kellemetlenebb a kormányzati stabilitás és a gazdaságpolitika hitelessége szempontjából, hogy mindez a nagy nyilvánosság előtt, egymásnak üzengetve történt. Idő közben folyamatosan erősítette a saját pozícióját és területeket vett el Rogán Antaltól, Szijjártó Pétertől és a gazdasági kabinet éléről is kiszorította Varga Mihályt. Mindezek következménye az lett, hogy 2024-ben összevonták a Pénzügyminisztériumot a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal, és ő ülhetett be a gazdasági csúcsminiszteri székbe.

„Az Orbán rendben van, azt csinálja, amit mondok.”

Nagy Márton Orbán Viktort figyeli a Parlamentben 2022. május 24-én Fotó: Németh Dániel

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter még miniszterelnöki tanácsadóként a kollégái előtt többször hangoztatta ezt, mióta 2022-ben a kormány tagja. A kijelentés azoknak aligha meglepő, akik Nagyot régebbről, az MNB-ből ismerik. Amíg ugyanis a jegybankban, ahol 2020 tavaszáig alelnök volt, el nem veszítette Matolcsy György elnök bizalmát, akkori kollégáinak azt emlegette időről időre, hogy „a Matolcsy rendben van, azt csinálja, amit mondok.”

„Azt nyújtja, amit Orbán hallani szeret: víziókat, a növekedés ígéretét. Az nyilván egy hatalmas kudarc neki, hogy a gazdaságfejlesztési minisztersége első éve a gazdaság visszaeséséről szól, de valószínűleg van annyira intelligens, hogy tudja: most rajta a világ szeme, hogy úgy mondjam”,

fogalmazott egyik forrásunk a gazdasági csúcsminiszterré avanzsálás idején, aki még a jegybanki időkből ismeri Nagyot, és aki félig viccből azt mondta, Nagy kábé olyan érveléssel mehetett rá a védelmi iparra, hogy a tankgyártás az új stadionépítés.