Zelenszkij bajban van

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Mintha nyílt sisakos focit játszanánk a brazilokkal. Rúgunk nekik három gólt, és ünnepelünk, csakhogy ők közben tizenhármat lőttek nekünk.”

Ezt egy magát megnevezni nem óhajtó magas rangú ukrán tisztségviselőre hivatkozva írta az Economist, a szövegben azt firtatták, mire jutott Kijev a stratégiai váltással, melynek jegyében az orosz hátországot támadják rakétákkal és drónokkal.

Oroszország elpusztította Ukrajna korszerű áruraktárainak 90 százalékát.

Erről pedig Tarasz Viszockij agrár- és élelmiszer-ipari miniszter beszélt pénteki sajtótájékoztatóján, igaz, egyúttal igyekezett megnyugtatni az embereket, azzal, hogy élelmiszerhiány csak azért sem lesz.

A nyári hónapokban a nemzetközi sajtó tele volt az orosz olajfeldolgozó kapacitásokat és kiskereskedelmi raktárkomplexumokat érintő ukrán csapásokról szóló hírekkel, egyre-másra érkeztek a beszámolók és a felvételek elsősorban a Wildberries érdekeltségeit és a finomítókat elérő támadásokról. A csapások sok esetben kifejezetten eredményesek voltak, amit szemléletesen illusztrál a vissza-visszatérő oroszországi üzemanyagválság. Az ukránoknak egy időre sikerült kiiktatniuk az orosz finomítói kapacitások harmadát, ami több hullámban okozott jelentős hiányt, friss hír, hogy a csapássorozat augusztusban intenzívebbé vált, mint valaha.

Emellett nyilvánvaló, hogy az orosz emberek is érzik, hogy a háború házhoz jött. Ezek következtében a szeptember második felében esedékes Állami Duma-választások előtt a politikai vezetés különféle szintjein gondokat okoz, hogy a gazdaság és a költségvetés állapota nem teszi lehetővé az osztogatást, amellyel korábban mégiscsak könnyebb volt elnyerni az emberek bizalmát és szavazatát. Hogy ez milyen megoldásokra és lépésekre sarkallja az orosz elnököt és pártját, az Egységes Oroszországot, arról Putyin bajban van címmel írtam nemrégiben újságcikket – a háborúellenes üzenetekkel operáló liberális pártot egyszerűen törölték mindenhonnan –, ám azzal is indokolt foglalkozni, hogy a további eszkaláció miként hat magára Ukrajnára az orosz–ukrán háború ötödik nyarának végén.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!

Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.

Partnerek

Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).

A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.

orosz-ukrán háború külföld Mihajlo Fedorov orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij háború TEFI - The Eastern Frontier Initiative ukrajna
Kapcsolódó cikkek

„A békéért és a szabadságért!” – hiába harcolt nagyot, nem indulhat az orosz választásokon az egyetlen háborúellenes párt

Ugyanazon a napon ítélték tizenegy év börtönre a liberális Jabloko alelnökét, amikor elutasították a párt fellebbezését amiatt, mert múlt héten leszedték az országos listáról. A rohamrendőrök tucatjával vitték el a tiltakozókat a bíróság épülete elől.

Gazda Albert
külföld

A benzinkutaktól a csomagterminálokig: Oroszország azt az infrastruktúrát támadja, ami miatt valamennyire élhető maradt Ukrajna

Szakértők szerint eszkalálódik az ukrajnai háború, mind a két fél egyre kiterjedtebben pusztítja a másik polgári infrastruktúráját. Oroszország napi rendszerességgel támadja az ukrán benzinkutakat, de pont ellentétes hatást ér el, mint az orosz olajfinomítókat támadó ukránok.

Takács Lili
külföld

Az oroszországi benzinkutak alig több mint negyedénél kapható üzemanyag

Az energiaügyi miniszter szerint továbbra is kapható benzin és dízel, de azt elismerte, hogy sorok alakulnak ki a töltőállomásoknál.

Herczeg Márk
külföld

Zelenszkij szerint ha választásokat rendeznének a háború alatt, az szétszakítaná Ukrajnát

Így reagált az ukrán elnök volt védelmi minisztere felvetésére, aki az utóbbi napokban többször is szóba hozta a választások kérdését.

Német Szilvi
külföld

Brutális orosz dróntámadás érte Zelenszkij szülővárosát, egy bevásárlóközpontot találtak el, sok a halott és a sebesült

Az oroszok Krivij Rih legnagyobb bevásárlóközpontját lőtték, egy nappal a 17 ember halálát okozó kijevi légicsapás után. Sokkoló felvételek a pusztításról.

Haász János
külföld

„Ez már arról szól, hogy milyen lesz a politika a háború után” – zuhan Zelenszkij népszerűsége a Fedorov-balhé miatt

Sorra publikálják a felméréseket az ukrán intézetek, amelyek szerint már legalább három potenciális elnökjelölt van Ukrajnában, akik népszerűbbek, mint Volodimir Zelenszkij. Úgy megy a helyezkedés, mintha már közel lenne a háború vége.

Gazda Albert
külföld

Újabb üzemanyaghiány sújtja Oroszországot az ukrán finomítótámadások csúcsra járatása miatt

Az ukrán haderő augusztusban támadta a legtöbbször az orosz olajfeldolgozó infrastruktúrát.

Inkei Bence
külföld

Rakétaüzemanyag-gyárat és Wildberries-raktárat is eltalált Ukrajna a heves éjszakai dróntámadás közben

Az oroszok Kijevet támadták.

Szily László
külföld

Az állami gázkereskedő lesz Ukrajna új miniszterelnöke

Szerhij Koreckij eddig a Naftohazt irányította. Leváltják a védelmi minisztert is.

Czinkóczi Sándor
háború

Komoly kihívás előtt Zelenszkij: kirúgott védelmi minisztere választások kiírását sürgeti

„A demokrácia nem lehet Oroszország túsza” – mondja Mihajlo Fedorov, aki a felmérések szerint már népszerűbb, mint a háborús ukrán elnök.

Urfi Péter
külföld

Putyin bajban van

Jönnek a szeptemberi választások, van, aki már 1917-et emlegeti a körvonalazódó szociális krízis miatt, az örök putyini stabilitás mellett 2026-ban nemigen érvelhet a hatalom. Erő még van, de mikor fogy el a pénz?

Gazda Albert
külföld

A volt ukrán védelmi miniszter szerint Zelenszkijnek tisztáznia kell, tudott-e a környezetét érintő korrupciós ügyekről

Arra ugyanakkor nincs bizonyítéka, hogy maga Zelenszkij is korrupt lenne. Az ukrán elnöki hivatal erre azzal reagált, hogy Fedorov sem kívülálló: 2019 óta valamennyi kormánynak a tagja volt.

Német Szilvi
külföld

A CIA-főnök moszkvai útja: a New York Times új magyarázattal állt elő

A lap információja szerint John Ratcliffe nem azért ment Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint egy NATO-tagállamok elleni támadás következményeire, hanem az orosz-ukrán háború lezárására ösztönözné a Kremlt.

Inkei Bence
külföld

Ukrajna úgy átvette a kezdeményezést a fronton, hogy a győzelem napi parádét is már Zelenszkij ironikus „engedélyével” tartották meg az oroszok

Szakértők szerint a háborúban a kezdeményezést Ukrajna ragadta magához, szinte minden tekintetben egyre nagyobb terheket ró Oroszországra. Az ukránoknál van a drónfölény, egyszerre pusztítják az orosz energetikai infrastruktúrát és a logisztikát, sőt, Putyin szégyenszemre csak Zelenszkij „engedélyével” tudta megtartani minden idők legszegényesebb győzelem napi parádéját.

Takács Lili
háború

Török teherhajót lőhettek ki az ukránok Novorosszijszknál

A kameruni zászló alatt hajózó Nadezhda legénységének zöme is török volt.

Gazda Albert
háború