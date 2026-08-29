Zelenszkij bajban van

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Mintha nyílt sisakos focit játszanánk a brazilokkal. Rúgunk nekik három gólt, és ünnepelünk, csakhogy ők közben tizenhármat lőttek nekünk.”

Ezt egy magát megnevezni nem óhajtó magas rangú ukrán tisztségviselőre hivatkozva írta az Economist, a szövegben azt firtatták, mire jutott Kijev a stratégiai váltással, melynek jegyében az orosz hátországot támadják rakétákkal és drónokkal.

Oroszország elpusztította Ukrajna korszerű áruraktárainak 90 százalékát.

Erről pedig Tarasz Viszockij agrár- és élelmiszer-ipari miniszter beszélt pénteki sajtótájékoztatóján, igaz, egyúttal igyekezett megnyugtatni az embereket, azzal, hogy élelmiszerhiány csak azért sem lesz.

A nyári hónapokban a nemzetközi sajtó tele volt az orosz olajfeldolgozó kapacitásokat és kiskereskedelmi raktárkomplexumokat érintő ukrán csapásokról szóló hírekkel, egyre-másra érkeztek a beszámolók és a felvételek elsősorban a Wildberries érdekeltségeit és a finomítókat elérő támadásokról. A csapások sok esetben kifejezetten eredményesek voltak, amit szemléletesen illusztrál a vissza-visszatérő oroszországi üzemanyagválság. Az ukránoknak egy időre sikerült kiiktatniuk az orosz finomítói kapacitások harmadát, ami több hullámban okozott jelentős hiányt, friss hír, hogy a csapássorozat augusztusban intenzívebbé vált, mint valaha.

Emellett nyilvánvaló, hogy az orosz emberek is érzik, hogy a háború házhoz jött. Ezek következtében a szeptember második felében esedékes Állami Duma-választások előtt a politikai vezetés különféle szintjein gondokat okoz, hogy a gazdaság és a költségvetés állapota nem teszi lehetővé az osztogatást, amellyel korábban mégiscsak könnyebb volt elnyerni az emberek bizalmát és szavazatát. Hogy ez milyen megoldásokra és lépésekre sarkallja az orosz elnököt és pártját, az Egységes Oroszországot, arról Putyin bajban van címmel írtam nemrégiben újságcikket – a háborúellenes üzenetekkel operáló liberális pártot egyszerűen törölték mindenhonnan –, ám azzal is indokolt foglalkozni, hogy a további eszkaláció miként hat magára Ukrajnára az orosz–ukrán háború ötödik nyarának végén.