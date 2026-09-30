Hápogó kacsa a rabszolút bábszínházban

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne a keddi nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Hétfőn óráról órára követhette végig a nyilvánosság, ahogy két volt fideszes minisztert mentelmi jogának kiadását követően őrizetbe vettek. Kedd reggel összefoglaltuk, mi is történt egy nap alatt az rabszolút bábszínházban.

Rogán Antal egykori minisztertársai őrizetbe vételéről: Biztos vagyok benne, hogy mindketten ártatlanok.

Fürcht Pál, a KNYF egykori főügyésze nyílt levélben arról írt, hogy idén márciusban maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak az aranykonvojügyben. Nem sokkal később Magyar Péter is felvetette, hogy kihallgathatnák Orbánt az aranykonvoj ügyében, a Fidesz pedig ukrán kémnek nevezte Fürchtöt.

Van egy határ – üzente a Legfőbb Ügyészség az elmúlt napokra reagálva.

Fürcht Pál Fotó: Németh Dániel/444

Szerda reggeli vezetőnkben az NKA-ügy kapcsán arról írtunk, hogy ami úgy hápog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, az valószínűleg titkos kampányfinanszírozás. Ha fideszes politikusok a párt választási győzelmét szem előtt tartva osztanak közpénzt az általuk létrehozott titkos kasszából, azt nehéz nem annak nevezni, ami.

Hankó Balázs Fotó: Bankó Gábor/444

„Meglátjuk, mi lesz ennek a következménye” – úgy tűnt, hadat üzen a Mol-vezérnek Magyar Péter, de a folytatás elmaradt. A miniszterelnök múlt hétfőn keményen nekiment a parlamentben Hernádi Zsoltnak, többször a Fidesz emberének nevezte. Hernádi, ahogy a Mol felső vezetésének több tagja, mélyen beágyazódott a NER üzleti világába, de az olajcég éléről szinte kirobbanthatatlan. Háttérbeszélgetéseken próbáltuk feltárni, mihez kezdhet a stratégiai nagyvállalattal Magyar Péter.

Grafika: Kovács Bendegúz / 444.hu

„A mai nap sokakat megbillentett, hogy jöjjünk vagy sem” – Őrsi Gergely szabadul, de támogatói így is tüntettek érte. A pár száz főt megmozgató eseményen Iványi Gábor azt mondta, ami Őrsivel történt, az Széchenyivel, Wesselényivel, Jeremiás prófétával és Jézus Krisztussal is megtörtént. A letartóztatásból szabaduló polgármester pedig azt üzente a résztvevőknek, hogy ugyan elvették a makulátlan hírét, de a tenni akarását nem tudták.

Fotó: Németh Dániel/444

Hír volt még:

Külföld

Valami nem kerek a brit légibázisnál történt incidensben, sok kérdés maradt még megválaszolatlanul a történtekkel kapcsolatban, bár a szakértők szerint ez nem csoda, hiszen az ügy csak most kezdődik igazán.

Fotó: BEN STANSALL/AFP

Sport

A Manchester Cityt több mint száz vádpontban marasztalták el, de a büntetésről még nincs döntés. Az ügy nemcsak a City jövőjéről, hanem korábbi bajnoki címekről, a riválisok elmaradt bevételeiről és végső soron az egész Premier League megítéléséről is szól.