Hápogó kacsa a rabszolút bábszínházban

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Hétfőn óráról órára követhette végig a nyilvánosság, ahogy két volt fideszes minisztert mentelmi jogának kiadását követően őrizetbe vettek. Kedd reggel összefoglaltuk, mi is történt egy nap alatt az rabszolút bábszínházban.
Fürcht Pál, a KNYF egykori főügyésze nyílt levélben arról írt, hogy idén márciusban maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak az aranykonvojügyben. Nem sokkal később Magyar Péter is felvetette, hogy kihallgathatnák Orbánt az aranykonvoj ügyében, a Fidesz pedig ukrán kémnek nevezte Fürchtöt.
Szerda reggeli vezetőnkben az NKA-ügy kapcsán arról írtunk, hogy ami úgy hápog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, az valószínűleg titkos kampányfinanszírozás. Ha fideszes politikusok a párt választási győzelmét szem előtt tartva osztanak közpénzt az általuk létrehozott titkos kasszából, azt nehéz nem annak nevezni, ami.
„Meglátjuk, mi lesz ennek a következménye” – úgy tűnt, hadat üzen a Mol-vezérnek Magyar Péter, de a folytatás elmaradt. A miniszterelnök múlt hétfőn keményen nekiment a parlamentben Hernádi Zsoltnak, többször a Fidesz emberének nevezte. Hernádi, ahogy a Mol felső vezetésének több tagja, mélyen beágyazódott a NER üzleti világába, de az olajcég éléről szinte kirobbanthatatlan. Háttérbeszélgetéseken próbáltuk feltárni, mihez kezdhet a stratégiai nagyvállalattal Magyar Péter.
„A mai nap sokakat megbillentett, hogy jöjjünk vagy sem” – Őrsi Gergely szabadul, de támogatói így is tüntettek érte. A pár száz főt megmozgató eseményen Iványi Gábor azt mondta, ami Őrsivel történt, az Széchenyivel, Wesselényivel, Jeremiás prófétával és Jézus Krisztussal is megtörtént. A letartóztatásból szabaduló polgármester pedig azt üzente a résztvevőknek, hogy ugyan elvették a makulátlan hírét, de a tenni akarását nem tudták.
Hír volt még:
Valami nem kerek a brit légibázisnál történt incidensben, sok kérdés maradt még megválaszolatlanul a történtekkel kapcsolatban, bár a szakértők szerint ez nem csoda, hiszen az ügy csak most kezdődik igazán.
A Manchester Cityt több mint száz vádpontban marasztalták el, de a büntetésről még nincs döntés. Az ügy nemcsak a City jövőjéről, hanem korábbi bajnoki címekről, a riválisok elmaradt bevételeiről és végső soron az egész Premier League megítéléséről is szól.
Egy nap, két politikus, totális kommunikációs zűrzavar, börleszkbe illő jelenetek. És egy volt miniszterelnök, aki inkább elment meccset nézni.
Ennyibe kerül a harmadik negyedévben a rezsiharc.
Volt olyan, ami a külföldre menekített vagyonok visszaszerzésével foglalkozott, de van köztük csádi katonai szerepvállalás, rengeteg vállalati és sporttámogatás, ingatlanügyek Eszéktől Washingtonig. Még idén is több mint 80 ilyen döntést hoztak, a rekordévben több mint hatszázat.
A Fidesz válaszközleménye szerint az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül. Csakhogy a szállítmányokat valójában Pintér Sándor rendőrei biztosították fegyverrel, szerződés alapján.
Legio Hungaria? Jöhet! Egy kis Betyársereg? Naná!
Belső vizsgálatot indítanak.
Kőkemény nyílt levélben szól vissza a köztársasági elnöknek a lemondott nyomozó főügyész , akit az aranykonvojügy kapirgálása miatt szorítottak ki a vezetésből. Megkapja a magáét Baka bukott legfőbbügyész-jelöltjének a testvére és az ideiglenes vezető is.
„A végén mindketten meg fogják védeni az igazukat” – ebben bízik a volt propagandaminiszter.
Ha fideszes politikusok a párt választási győzelmét szem előtt tartva osztanak közpénzt az általuk létrehozott titkos kasszából, azt nehéz nem annak nevezni, ami.
Sok kérdés maradt még megválaszolatlanul a RAF Fairford légibázisnál történtekkel kapcsolatban, bár a szakértők szerint ez nem csoda, hiszen az ügy csak most kezdődik igazán.
A pár száz főt megmozgató eseményen Iványi Gábor azt mondta, ami Őrsivel történt, az Széchenyivel, Wesselényivel, Jeremiás prófétával és Jézus Krisztussal is megtörtént. A letartóztatásból szabaduló polgármester pedig azt üzente a résztvevőknek, hogy elvették a makulátlan hírét, de a tenni akarását nem tudták.
„A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást az aranykonvoj ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra” – írta bejegyzésében a miniszterelnök.
A miniszterelnök múlt hétfőn keményen nekiment a parlamentben Hernádi Zsoltnak, többször a Fidesz emberének nevezte. Hernádi, ahogy a Mol felső vezetésének több tagja, mélyen beágyazódott a NER üzleti világába, de az olajcég éléről szinte kirobbanthatatlan. Háttérbeszélgetéseken próbáltuk feltárni, mihez kezdhet a stratégiai nagyvállalattal Magyar Péter.
A Manchester Cityt több mint száz vádpontban marasztalták el, de a büntetésről még nincs döntés. Az ügy nemcsak a City jövőjéről, hanem korábbi bajnoki címekről, a riválisok elmaradt bevételeiről és végső soron az egész Premier League megítéléséről is szól.
„Az elmúlt hetekben az ügyészség a közéleti érdeklődés középpontjába került” – írják. Így is lehet mondani.
A két volt fideszes képviselőt csütörtökön hallgatja meg az MNB-botrány vizsgálóbizottsága.