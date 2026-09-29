„Meglátjuk, mi lesz ennek a következménye” – úgy tűnt, hadat üzen a Mol-vezérnek Magyar Péter, de a folytatás elmaradt

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Múlt hétfőn a parlamentben Magyar Péter heves kirohanást intézett a Mol-vezér Hernádi Zsolt ellen egy ukrán üzemanyag-tároló apropóján.

Csak a miniszterelnök agresszív politikai kommunikációjának újabb megnyilvánulásáról volt szó, vagy a NER-es üzletember Hernádi eltávolításához vezető út egy állomását láttuk?

Energiapiaci és energiapolitikai viszonyokat ismerő forrásaink közül többen úgy gondolták a beszéd utáni napokban, hogy utóbbiról van szó, csak egy beszélgetőpartnerünk mondta azt, hogy szerinte nem kell túlgondolni az esetet.

Azóta eltelt egy hét, és az idő ez utóbbi véleményt igazolja. De az is lehet, mondják többen, hogy csak eltérítette Magyart a Mol-ügytől az, hogy kedden megindult az ügyészségi úthenger Seszták Miklós és Hankó Balázs ügyében.

Az biztos, hogy a Molnak az állam a legnagyobb tulajdonosa, de a Magyar által emlegetett 25 százalékos részesedés csak 10 százaléknyi szavazatot jelent a közgyűlésen. Hernádi tehát csak a szavazatarányok alapján biztonságban érezheti magát, de a kormány kezében is lehet egy erős ütőkártya.

Ha Magyar vezércserét akar a Molnál, vélhetően alkut kell kötnie, és a legtöbb beszélgetőpartnerünk szerint nemcsak Hernádi Zsolttal, hanem Csányi Sándorral is.

„Nézd, biztos vagyok abban, hogy Hernádi úr nem szeretne egy reggel egy fekete furgon hátsó ülésén egy zágrábi belvárosi parkolóban ébredni. Ezt tudom én, nyilván tudod te is, tudja mindenki a Toronyban, és tudja Magyar Péter is.” A hazai politikai és energetikai viszonyokat egyaránt átlátó üzletember ezzel a meglehetősen nyers és szókimondó felütéssel kezdte a választ, amikor múlt kedden Magyar Péter előző napi parlamenti beszédéről kérdeztem.

Előző hétvégén jelentek meg a hírek, először az ukrán médiában, hogy a Mol és az ukrán Naftogaz közösen létesítenek ukrán stratégiai üzemanyag-tárolót Magyarországon. A téma előkerült múlt hétfőn a parlamentben, a KDNP-frakcióvezető Rétvári Bence kérdőre vonta a miniszterelnököt a tervezett beruházás miatt, mondván, egy ilyen létesítmény komoly biztonsági kockázatot jelentene.

Válaszában Magyar Péter még a maga rabiátus stílusához képest is meglehetősen hevesen ment neki Hernádi Zsolt Mol-vezérnek, akit többször a Fidesz emberének nevezett. Arról beszélt, hogy a Mol még az Orbán-kormány idején kezdte meg az egyeztetést az ukránokkal, valamint felolvasta a Hernádinak vasárnap éjjel küldött sms-ét, miszerint: „Teljességgel elfogadhatatlan az az eljárás, amit a Mol művelt, és mostantól elvárom, hogy a Mol úgy bánjon az állammal, mint egy 25 százalékos tulajdonossal”. A válaszát ezekkel a vészjósló szavakkal zárta: „majd meglátjuk, mi lesz ennek a következménye”.

Magyar Péter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Mol Dunai Finomítójában idén júliusban Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Az olajcégnél láthatóan értettek Magyar szavaiból. Bacsa György, a társaság csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatója kedden a G7 Paradigma konferencián azt mondta: „Ez egy projekt-előkészítő lépés, amely nem kötelező érvényű. De egyértelmű a kormány állásfoglalása, megértettük”. A konferencián arra is utalt, hogy a Mol-menedzsment tisztában van azzal: a magyar állam több, mint egyszerű részvényese a cégnek.

Az ukrán tároló ügyében tehát láthatóan ellenállás nélkül érte el a célját Magyar Péter. Csakhogy sokan arra gondoltak a múlt hétfői Hernádi-ellenes kirohanása után: Magyarnak csak ürügy volt a tároló arra, hogy megindítsa a Mol NER-telenítésének hadműveletét. Már csak azért is, mert az energetika világában egyébként egyáltalán nem ördögtől való, hogy egy-egy ország stratégiai tárolót működtessen más állam területén; erről épp a vita utáni napokban posztolt Holoda Attila energetikai szakértő, aki 2012-ben néhány hónapig államtitkár-helyettes is volt.

Miért olyan fontos Magyar Péternek, hogy ki vezet egy látszólag piaci alapon, több mint harminc országban lévő tőzsdei nagyvállalatot? Valóban a NER embere volt-e Hernádi Zsolt? Milyen mozgástere lehet a leváltására a kormánynak azzal, hogy az állam a kekvák megszüntetésével 25 százalékos részvényes lett a Molban? Erőből átvihető-e a Hernádi-csapat lecserélése? És egyáltalán: eljutott-e egyáltalán oda Magyar, hogy elkezdje a Mol NER-telenítését, vagy csak kiadta a dühét amiatt, hogy volt valami stratégiai ügy, amiről nem tudott?