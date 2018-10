Bencsik András: Orbán Ráhel azért hord 12 milliós karórát, mert az olcsó karóra nem komoly

Mióta kiderült, Orbán Viktor az egyik állami megrendelésekkel milliárdossá tett vállalkozó jóvoltából magánrepülőgéppel jár külföldi focimeccsekre, a kormánykommunikációban egyfajta verseny folyik, ki tud nagyobbat süketelni az Orbán dinasztia gazdagodását firtató ügyben.

A közmédiában úgy tájékoztattak az ügyről, hogy „Most tényleg olyan fontos, hogy ki hol nyaralt?” Hollik István azt mondta, az a magánrepülő elindult volna Orbán Viktor nélkül is, aki egyébként is MOL Vidi-szurkolóként repült. Maga a miniszterelnök pedig válaszként azt találta ki, hogy:

„Harminc éve mindig így mentem, jövő héten is így fogok menni és azután is így fogok menni.”



Hogy 1988-ban milyen magyar meccsre melyik magyar milliárdos röptette külföldre focimeccsre – ha volt ilyen, ami erősen kétséges –, azt nem fejtette ki. Mindenesetre furcsa, ha ezt aközben is megtette, hogy Szijjártó Péter amiatt háborodott fel, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként magángéppel utazott.

Hétfő este „Mészáros Lőrinc” (;-)) tévéjében, az Echo Tv-ben a Sajtóklub című műsorban a legelhivatottabb Fidesz-aktivisták is vállalták a nemes feladatot, és ők is belevetették magukat a hablatyolásba.

Bayer Zsolt vetette fel, hogy az nem független, aki drónnal figyelte meg az ország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet (a televízió tulajdonosát), akihez a kormány bevallottan direkt lapátolt százmilliárd forintokat.

Bencsik András kezdte azzal, hogy csak az ellátás sok-sok millió forintba kerülhetett abban az átlátszós anyagban, amihez megfigyelték Mészáros Lőrincéket, és drónnal videózták le a jachtozó Orbán-közeli vállalkozókat. Ehhez jön még a felszerelés meg a tiszteletdíj. Bencsik szerint annyi derült ki az anyagból, hogy „Mészáros Lőrinc jár nyaralni” az Adriára.

A viccelődés után Huth Gergely dobta be a legkomolyabb megfejtést: Mészárosék megfigyelése „bűncselekmény”, „a magánéletbe való legdurvább beavatkozás”. (Reméljük, ez a Hadházy Ákosék kertjébe betrappoló TV2-riporterekre nem vonatkozik.) Sőt:

„Az, hogy egyébként Orbán Viktor egy focimeccsről visszajövet leszáll egy repülőgépről, és lesifotósként arcon fényképezik, most abban a kézben egy fegyver is lehetett volna ugyebár. Tehát ez mind-mind bűncselekmény.”

Érdekesség: természetesen bárhol le lehet fotózni egy magángépből kiszálló miniszterelnököt, mert ez közügy. Huth szerint egyébként ezzel nem is tudnak ütni Orbánon, mert mindenki tudja, hogy Garancsival szokta nézni a Videoton meccseit, és nincs arról törvény, hogy elfogadhatja-e egy gazdag vállalkozó meghívását. (Azt, hogy általában ki repteti Orbánt, a kormány nem hajlandó elárulni, Garancsit csak a bulgáriai útnál dobták be.)

Bayer ezután azzal viccelődött, hogy a minap egy miniszterrel és egy másik befolyásos Fidesz-KDNP-s politikussal sörözött és vacsorázott, majd kifizette a cechet. Ennyi, ezzel el is van intézve a magánrepülőgépezés.

Huth mégsem engedte el a sztorit: ha valaki az amerikai elnököt akarná így megfigyelni, már nem élne. Szentesi Zöldi tovább is vitte a fonalat:

„Ennek az egész ügynek a szálai, amelyek Rogán Antal utcai beszélgetésétől Orbán Ráhel pelenkaügyén keresztül most Mészáros Lőrincig tartanak, azt ugye a kedves nézők sem hiszik komolyan, hogy ezek véletlenek összejátszásából adódnak. Ez egy hadművelet, ez egy titkosszolgálati operatív akciósorozat, amelynek a szálai egyértelműen külföldre vezetnek.”

Egyébként a szálakról bizonyos értelemben igazat mond: Kertész Balázsnál grúz üzletemberek beszélgettek, Orbán Ráhelt Horvátországban fotózták le, a MÁV elnöke Mészáros Lőrinc kipróbált üzlettársával ment hajózni az Adriára, és Orbán Viktor is külföldre ment magánrepülőgéppel.

Bencsik András itt átvezetett a Sargentini-jelentésre: miközben ez az egész egy súlytalan fércmunka, egy vicc, a nyugat-európai média által agymosott polgár elhiszi. És hogy ezt az egészet alátámasszák – hogy megvalósíthassák a tervüket, a „négerek” tömeges betelepítését – bizonyítékokat szállítanak a „kelet-európai diktatúrák térnyerésére”. Itt rá is tért arra, hogy Orbán Ráhelt Kötcsén 12 millió forintos karórával a kezén fotózták le. Bencsik meg is fejtette, hogy hogyan lehetett a miniszterelnök lányának ilyen drága órája: hát mert olcsó órát komoly ember nem vesz fel! :D

Szegény Kriza Ákos miskolci fideszes polgármester ezek szerint nem komoly ember…

Bencsik András, az egyszemélyes fideszes think tank (sőt think Panzerkampfwagen VI) azóta nem dobott ekkorát, hogy a Rogán házaspár helikopterezéséről két éve azt mondta: „Miért kell ezt a retek, proletár demagógiát nyomni a Népszabadságban? Félmillió forint egy ilyen helikopter-bérlés, minden középosztálybéli ember ki tudná fizetni, ráadásul Rogánnak ingyen volt.” Most Szentesi Zöldi László sorakozott fel mellé, mondván: „Nekem is van karórám.”



Bencsik szerint is titkosszolgálati hadművelet folyik, véres lesz az EP-kampány, úgyhogy sokkal keményebben kell fellépni az ilyen szemétségek ellen – ezt a hazaárulást nem szabad eltűrni.