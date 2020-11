Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Vírusmentes jó reggelt kívánunk, csúszik a pedagógusok félmilliós juttatása.

Mindazonáltal a következőkben covid, covid, covid és covid.

Nagyon randán fest a helyzet.

De előbb egy breaking: az Európa Tanács emberi jogi biztosa a Tanács nevében péntek reggel felszólította a magyar Országgyűlést, hogy halassza el a magyar kormány által múlt pénteken előterjesztett törvényjavaslat-tervezetekről szóló szavazását, „elfogadásuk ugyanis messzemenően káros lenne az emberi jogok magyarországi helyzetére.

Az Alaptörvény 9. módosításáról (the world famoius „az anya nő, az apa férfi” törvény, illetve az államtól kapott részvényekkel és ingatlanvagyonnal kitömött vagyonkezelő alapítványok bebetonozása) van szó elsősorban, de Dunja Mijatovic emberi jogi biztos említette azt a törvényjavaslatot is, amely szerint a 2004-ben felállított Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) ezentúl az ombudsman hivatalának (AJBH) részeként működne, tehát elveszítené az autonómiáját.



És akkor vírus.

Kósa Lajos, aki ki tudja, miért vesz részt az Operatív Törzs értekezletein, péntek hajnalban véletlenül kiposztot egy képet, amin látszanak a napi számok. Még bejelentés előtt. De izgi. A számok egyéként pont ugyanazt mutatják, amit napok óta megszoktunk. Mintha így lennének belőve.

Csehországban éppen hosszabbítják a szükségállapotot, pedig ott már kezd visszaesni a kórházban ápoltak száma, és hetekkel korábban, a magyarnál szigorúbb korlátozásokat vezettek be, például napközben sem lehet szabadon mozogni. Szlovákia nálunk minden adat szerint sokkal jobban áll, és októberben szinte teljes lakosságát letesztelte: a 3,6 millió minta egy százaléka adott pozitív eredményt. Magyarországon ennél már sokal nagyobb lehet az átfertőzöttség, hiszen az aktív, regisztrált esetek száma is nagyobb, mint a lakosság egy százaléka (121 644 fő), ennek legalább a tízszerese lehet a valós fertőzöttszám, tehát már valószínűleg több mint egymillió koronavírusos van az országban. És a számaink még mindig romlanak, kivéve a halálos áldozatokét, ami érthetetlen módon hó eleje óta lecövekelt napi száznál, miközben a kórházban ápoltak és a súlyos esetek száma is gyorsan nő. A kormány egyre nehezebben kibogozható nyilatkozatokat tesz közzé a járvány állásáról, és hogy mennyi súlyos esetre számít a következő napokban.

Komolyan vehető adatok hiányában egyre kínosabbnak tűnnek a kormány kincstárioptimista nyilatkozatai, az egészségügy közben a teljesítőképessége határához érkezhet, ami a ritkásan érkező, ám annál aggasztóbb hírekből egyre határozottabban látszik. Nem a katonás szervezettség, és higgadt, szakértő működés jele, amikor például szálloda azonnali kiürítésére ad utasítást randon kórházi alkalmazott. De az sem megnyugtató, amikor elmegy az áram az intenzíven.

Még Merkely Béla, a SOTE rektora, a kormány egyik legfontosabb szakértője is megfertőződött, de ami sokal fontosabb: meggyógyult hazánk száguldó futsal- és kókuszfrizura-nagykövete, Szíjjártó Péter, sőt, már az általa korábabn meglátogatott távol-keleti országok is kezdik kiheverni a sokkot.

A vakcinák készülnek, minden napra jut egy-két (három-négy) biztató hír, de a komoly szakértők szerint teljesen semmiképpen sem lehet számítani, hogy nyár fordulatot tudna hozni az oltás a világjárványban. Az EU-nak közben nem tetszik, hogy Magyarország az orosz vakcinát próbálgatja, mivel ezt a készítményt nem ellenőrizték az európai hatóságok. Magyarország egyébként három gyártónál is rendelt már vakcinát, míg az orosz és a kínai szerek iránt csak érdeklődik és kísérleti mennyiséget kapott. (Ennek inkább diplomáciai jelentősége lehet.)

Egyre több nemzetközi gazdasági szakértő aggódik azon, hogy a vakcinabejelentések ellenére sokkal hosszabban húzódhat a vírus okozta gazdasági válság, mint amire sokan számítanak, rosszul alakulnak az előrejelzések. Az sem megnyugtató előjel, hogy a várkerti, a Matolcsy családhoz és az MNB-alapítványokhoz sok szálon kötődő, minden szempontból pufimellénykompatibilis Félix étterem is bezárt. Teljesen.

Mivel még hosszú karantén állhat előttünk, érdemes tanulmányozni Kiss Bence X-Box Series X-tesztjét. 4,44 kiló. Véletlen? Aligha.

A közepesen szórakoztató világpolitikai őrültek kategóriában lenne itt egy szép kis portré Adrian Hongról, a mexikóban született dél-koreiai forradalmárról, aki 2019 februárjában a Trump–Kim Dzsongun találkozó előtt tizedmagával, játékpisztolyokkal és vasrudakkal felfegyverkezve lerohanta Észak-Korea madridi nagykövetségét.

A kevésbé szórakoztató hazai kategóriában pedig szörnyűlködhetnek egy kicsit az aloufóliasisak nélkül kissé zaklatottnak tűnő Szörényi Leventén.

Akinek a kelleténél jobban összeszorítják a gyomrát a hegyekben érkező parahírek, könnyíthet magán, ha elolvassa a Qubit hiánypótló, árnyékszéktörténeti áttekintését. Tabuk nélkül a kulturált ürítésről.