Nem tudjuk, hogy oltunk

SZILVESZTERI CSEND

Szilveszterezők tűzijátékot lőnek ki egy társasház ablakából Budapest belvárosában 2015. december 31-én. MTI Fotó: Sóki Tamás Fotó: Sóki Tamás

Örülhetnek a kutyatulajdonosok, szomorkodhatnak a hangos robbanások rajongói: szilveszterkor nem lehet tűzijátékozni. A kormány a kijárási tilalommal összhangban betiltotta a pirotechnikai termékeknek nem csak a használatát, de még az év végén engedélyezett árusítását is.

COVID-20

Egész Európa startra készen várja az első koronavírus-vakcinák engedélyezését, Ursula von der Leyen bizottsági elnök például azt szeretné, hogy az EU minden tagországában szimbolikusan ugyanazon a napon kezdjenek el oltani. Van, ahol már készen állnak erre, a németek például csarnokokat, repülőtereket alakítanak át oltóközpontnak, Magyarországon viszont mintha le lennénk maradva:

Nyilvános oltási terv híján fogalmunk sincs, milyen rendszerben szervezné a kormány a koronavírus elleni oltási kampányt.

Annyit tudunk, hogy az egészségügyi dolgozókkal kezdik, de bizonytalan, kik, milyen sorrendben következnek utánuk.

Azt sem tudjuk, hol, kik, mikor, milyen sorrendben fogják végezni az oltást, ha tavasszal nagy mennyiségű vakcina érkezik az országba.

Hogy mennyire ki vannak éhezve a magyarok arra az ellátásra, ami a legtöbb nyugati országban alanyi jogon jár, azt szépen bizonyítja, hogy néhány óra alatt betelt mind az 5000 hely a főváros által biztosított ingyenes koronavírus-szűrésre. Ha mindenkit ingyenesen szűrnének, talán a járvány hazai számai is jobban alakulnak – még szerdán is 144 halálos áldozatot regisztráltak, amivel továbbra is a világ legrosszabb helyzetben lévő néhány országa közt vagyunk. A jó hír, hogy a lélegeztetőgépen lévő betegek száma csökken.

Máshol:

KÉRDÉS-VÁLASZ

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Szerdán szokatlan dolog történt: kormánypárti politikusok olyan sajtótájékoztatót tartottak, amin kérdezni is lehetett tőlük. Ezt kihasználva Szurovecz Illés próbált választ kapni néhány kérdésre SImicskó Istvántól és Kocsis Mátétól. Megtudtuk, hogy:

„A siker egy járvány idején relatív”, és a magyar egészségügy a környező országokhoz képest is jól helytállt.

Nem, nem kell regisztrálni az oltásért az ezért létrehozott hivatalos honlapon.

És lehet, hogy Szájer azért mondott le, mert lelkileg nem tudta feldolgozni, ami történt.

A válaszokon kívül Illés kapott egy kis kioktatást is Kocsis Mátétól arról, hogy milyen egy 444-es újságíró.

PIACRENDEZÉS

Most már tudjuk, hogy Bige Lászlót, az ország egyik leggazdagabb emberét hűtlen kezeléssel és vesztegetéssel vádolják. Szerdán volt egy másik piacátrendezős megmozdulás is: a NAV nyomozói elvitték egy vagyonvédelmi cég vezetőjét, és több tucat hasonló cégnél akcióztak egyszerre. A NER befolyása a gazdaságra azonban ismét egy futballklub esetében lett a legnyilvánvalóbb.

Szerdán reppent fel a hír, hogy Leisztinger Tamás hamarosan eladhatja a DVTK-t, azaz a diósgyőri focicsapatot.

Leisztinger még 2010. őszén vette meg a miskolci klubot. A korábban semmilyen futballérdeklődést nem mutató milliárdost inkább a baloldalhoz közelállónak tartották, és ő soha nem cáfolta hitelt érdemlően a pletykát, hogy csak azért tett pénzt a fociba, hogy Orbán Viktor kedvében járjon. Egy különösebb sportsikerek nélküli, viszont több milliárdját felemésztő évtized után most kiszáll, a vevő egy Mészáros Lőrinc-közeli borászat, a főszponzor pedig a NER-nél szintén jól fekvő Hell energiatal lehet.

A HÁBORÚ UTÁN

Idős örmény férfi pakol egy karabahi faluban november 18-án, két nappal az azeri hadsereg bevonulása előtt Fotó: ANDREY BORODULIN/AFP

Ősszel alig egy hónap alatt Azerbajdzsán látványos katonai győzelmet aratott Örményország felett, és visszaszerezte Hegyi-Karabah nagy részét. A háborúknak azonban valójában ritkán van vége a tűzszünet aláírásának pillanatában, és ez különösen igaz ma, amikor a digitális eszközöknek köszönhetően gondosan dokumentált kegyetlenkedések szabadon terjedhetnek az interneten.

Most az Iszlám Állam brutalitását megidéző, embereket lefejező, hullákat meggyalázó videók keringenek. Gyorsan kiderült, hogy ezek nagy részét a hátramaradt örmény civilekkel brutálisan bánó azeri katonák követték el, és néhány esetben név szerint sikerült megtalálni az áldozatokat. Ahogy az lenni szokott, a nemzetközi NGO-k kivizsgálást követelnek, de erre az érintett országok közreműködése nélkül esély sincs. A jó hír, hogy most mintha a korábban a baltás gyilkos Ramil Safarovot nemzeti hősként ünneplő azeriek is megmozdulnának.

KOMPROMISSZUMOK KONTINENSE

Fotó: FocusPressAgency/NurPhoto via AFP

Meg lehet nyugodni, Brüsszel továbbra is brüsszelkedik. Ugyanazon a napon, amikor elfogadták a korábban magyar és lengyel vétóval fenyegetett uniós költségvetést, az Európai Néppárt úgy döntött, hogy nem zárja ki soraiból a korábban gestapózó Deutsch Tamást, csak megvonják tőle a felszólalási jogát és visszahívják minden pozíciójából. A látszólag súlyos büntetés valójában olyan kompromisszum, amivel a Fidesz is együtt tud élni.

KÜLFÖLD

Már lassan két hónapja tart, és nem csillapodik Lengyelországban az a kormányellenes tiltakozási hullám, amit az alkotmánybíróság teljes abortusztilalomnak megágyazó ítélete robbantott ki. A lengyel kormány ugyan még nem merte szigorítani az abortusztörvényt, de sok nő már most külföldön próbál ellátáshoz jutni.

Máshol:

KÁROSÍTÁS

Fotó: HOLLIE ADAMS/AFP

A koronavírus-járványnak köszönhetően egyre többet hallani arról, hogy a légszennyezettség milyen kockázati tényező, és hány ember haláláról tehet. Ezek azonban absztrakt számok, amik kevésbé alkalmasak a figyelem felkeltésére, mint egyedi, tragikus esetek.

Ezért is történelmi jelentőségű, ami most Nagy-Britanniában történt. London törvényszéki halottkéme vizsgálata során arra jutott, hogy egy 2013 februárjában meghalt 9 éves lány, Ella Kissi-Debrah halálát akut légzőszervi elégtelenség és súlyos asztma mellett a légszennyezettségnek való kitettség is okozta.

A halottkémi jelentés szerint a lány olyan mértékű nitrogén-dioxid szennyezésnek és kisméretű részecske szennyezésnek volt kitéve, melyek meghaladják a WHO által megszabott egészségügyi határértékeket.

A döntés részben szimbolikus, hiszen semmilyen konkrét következménnyel nem jár. Mégis nagyon fontos, mert egyrészt politikai nyomást helyez a brit kormányra azért, hogy tegyenek valamit a légszennyezettség ellen, másrészt egy olyan jogi csatározás kiindulópontja lehet, ami egyszer tényleg felelősségre tudja vonni a levegő szennyezőit, akik az esetleges anyagi és egyéb retorzióktól tartva talán visszavesznek a káros anyagok kibocsátásából.

Magyarországon viszont továbbra sincs felelőse a ráckevei Duna-ágban történt olajszennyezésnek, nem tudni, ki engedett hat köbméter fáradt olajat egy szigetszentmiklósi esőelvezető csatornába. Szakértők szerint évtizedek óta nem történt ilyen súlyos eset Magyarországon, a nyomok teljes eltüntetése évekig is eltarthat.

ÉS EGY CIKK, AMIT NEM MI ÍRTUNK

“I’m a priest, I won’t harm you.” How Church pedophilia is flourishing in Poland, and why priests aren’t punished – A világon mindenhol nehéz a pedofil papok ellen küzdeni, de Lengyelország ezen belül is speciális eset. A nyugati világban talán sehol sem olyan erős a katolikus egyház, mint a lengyeleknél, ahol II. János Pál pápa máig tartó kultuszának köszönhetően a papság kvázi érinthetetlen státuszt élvez. Pedig Lengyelországban is vannak egészen gyomorforgató ügyek, amelyek feltárásáért, a tettesek felelősségre vonásáért már van, aki mer küzdeni.