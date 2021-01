Mi lesz most, Trump úr?

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma éjjel egy szuperhatalomban sem volt elfuserált puccskísérlet.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek. Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

W T F???

Most már tudjuk, mekkora hír kellett ahhoz, hogy valami közel egy év után lesöpörje a világ címlapjairól a naponta több ezer ember halálát követelő pandémiát: Donald Trump és teljesen hülye rajongói, akik berontottak a Capitoliumba.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Egy nappal az elképesztő washingtoni események után már tisztul a kép azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi történt. Eddig 68 embert tartóztattak le, de tudjuk, hogy az FBI is bekapcsolódott, és már látszik, hogy ha akarják, minden ostromlót egyenként is be tudnak azonosítani. Azokat az ostromlókat, akik kamerákat törtek össze, és a falra is felírták, hogy meg kellene gyilkolni a médiát.

Hogy jutottunk idáig? A június 6-i történések viszonylag egyszerűen elemezhetők: a tömeg Trump felbujtására cselekedett. Na de idáig hogy jutottunk? Plankó Gergő írta meg, milyen hosszasan kellett hergelnie az elnöknek híveit a valóság ellen azért, hogy ilyen állapotba kerüljenek. Van, ahol ez a hergelés még zajlik, a magyar propagandamédia például úgy tálalja az eseményeket, mintha Joe Biden lenne a hibás.

TRUMP UTÁN

A jó hír Amerikából, hogy Trump mintha kicsit visszavett volna, a csőcselék tombolása talán őt is meglepte. Mivel a Twitterről le volt tiltva, előbb egy beosztottja publikálta a közleményt, amelyben az elnök először beszélt arról, hogy igen, új lakója lesz a Fehér Háznak, és ő át fogja neki adni a hatalmat. Viszont továbbra is választási csalást emlegetett. Amikor visszaengedték Twitterre, ennél is békülékenyebb videóüzenetet publikált. Facebookon nem, onnét legalább Joe Biden január 20-i beiktatásáig le van tiltva.

Fotó: Adam J. Dewey/NurPhoto via AFP

Mindenki eldöntheti magában, hogy mennyire hisz a most éppen jámbor Trumpnak. Az elnök mindenesetre továbbra is a helyén van, a hatalmat ő gyakorolja a világ legerősebb országában. És ez még sok mindenre jó lehet, ha atomháborúra nem is, de például arra igen, hogy az alaszkai vadont is megnyissa az ott fúrni vágyó olajcégek előtt.

Trump dolgát megnehezíti, hogy lavinaszerűen megindultak a lemondások, néhány órán belül két minisztere is távozott, és mindenki arra számít, hogy a következő órákban-napokban többen követni fogják őket. Az elnök így talán nehezebben tud kárt tenni, de azért arra is sokan figyelmeztetnek, hogy az sem jó taktika, ha a hátra lévő szűk két hetében Trump az őt eddig valamennyire kontroll alatt tartó beosztottjai nélkül tombolhat.

A Demokratáknak több tervük is van az elnök azonnali elmozdítására, de nem világos, hogy ezeket mennyire gondolják komolyan, illetve mennyire megvalósíthatóak, pláne ilyen rövid idő alatt. Obama kemény közleményt tett közzé arról, hogy ami történt, az „nemzetünk szégyene”, de ettől még a republikánus képviselők nem lesznek partnerek abban, hogy az amerikai alkotmány 25. kiegészítésének segítségével Trumpot gyakorlatilag betegségre hivatkozva leváltsák. És nem úgy tűnik, hogy ha néhány hónapon belül másodszorra is alkotmányos vádeljárás (impeachment) indulna az elnök ellen, abban közülük elegen szavaznának az elnök leváltására.

A washingtoni botrány igazán szórakoztató része a nemzetközi reakciókat figyelni, hiszen a világ nemcsak elképedve nézi az amerikai eseményeket, hanem a kevésbé hatalmas országok politikusai meglehetősen gúnyosan kommentálják is azokat.

Donald Tusk, az Európai Néppárt vezetője arról beszélt, hogy mindenhol vannak Trumpok, és mindenki védje meg a saját Capitoliumát.

Irakban elfogatóparancsot adtak ki az amerikai elnök ellen.

És olyanokat is lehet mondani, hogy úristen, amerikanizálódik a ghánai parlament.

KIS HURRÁ

Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR/Science Photo Library via AFP

Csütörtökön érkezett egy egészen remek hír. Egy amerikai kutatás szerint azok többsége, akik felgyógyulnak a COVID-19 betegségből, még nyolc hónappal később is immunisak maradnak az újabb fertőzéssel szemben. A gyógyultak védelmét biztosító sejtek és antitestek mennyiségének változásából a kutatók arra következtetnek, hogy valószínűleg több évig tart az immunitás.

Ez azt jelenti, hogy aki átesett a betegségen, nagyon hosszú időre védve lehet, és azt is, hogy talán nem kell olyan gyakran beadatni majd magunknak az oltást, mint az influenza esetében.

COVID-21

Ha Magyarországon megbízható lenne az adatszolgáltatás, akkor most eléggé megijedve írnám, hogy lehet, már látni a karácsonyi összejövetelek hatását a járványgörbére.

Az operatív törzs csütörtök reggeli jelentésében 3068 új fertőzöttet azonosítottak, ami a legmagasabb szám december 24-e óta. Karácsony óta majdnem két hét telt el, előtte volt a bevásárlási csúcsidőszak is, amikor nagyon sokan zsúfolódtak össze zárt terekben. Ez éppen annyi idő, ami miatt logikus lenne azt gondolni, hogy emiatt kezdett emelkedni a fertőzöttek száma, de mivel Magyarországon nincs megbízható adatszolgáltatás, inkább csak annyit jelenthetünk ki, hogy lehet. Mert az is lehet, hogy ma valamilyen rejtélyes oknál fogva holnap csak feleannyi új fertőzött kerül be a statisztikákba, mint tegnap.

Az operatív törzs azt is közölte, hogy szerintük a középiskoláknak jövő héttől is maradniuk kellene az online oktatásnál, a kormány pedig ebbe minden bizonnyal bele fog menni. Ilyen ügyekben hallgatni szoktak a józan észre, inkább azzal van a baj, hogy a legelemibb járványügyi védekezésen túl nem sokra képesek. Ahogy a GKI most kimutatta, ha a válság alatt létrehozott Gazdaságvédelmi Alapon átfolyt pénzből többet költöttek volna a munkahelyek védelmére, és kevesebbet a válságkezeléshez nem kapcsolódó projektekre, akkor gyakorlatilag az összes, a járvány által érintett munkahelyet meg lehetett volna védeni.

Máshol:

TERVEZETLEN OLTÁS

Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Miközben Izraelben már nyíltan arról beszélnek, hogy márciusig beoltanak minden 16 év feletti állampolgárt, Magyarországon most jutottunk el addig, hogy felmérjék, mennyire alkalmasak az orvosi rendelők oltópontnak. Tisztára mintha hónapok óta nem foglalkozott volna ezzel senki, pedig, ahogy Kunetz Zsombor megírta, itthon sem lett volna nehéz felállítani egy olyan oltási tervet, ami még NER-kompatibilis is.

De hiába lenne hatékony oltási tervünk, két fontos kérdést továbbra is meg kellene válaszolni:

Ki fogja magát beoltatni? Továbbra is alacsony az oltási kedv az országban, az ellenzéki önkormányzatok szerint a kormánynak a közbizalom megerősítésén kellene dolgoznia.

Mivel fogunk oltani? Továbbra sincs elég oltóanyagnak még híre sem az országban. Jó hír, hogy úgy tűnik, az egyik kínai vakcina tényleg jól működik, és ők képesek is lehetnek nagy mennyiség viszonylag gyors legyártására.

FEJEINK FELETT

Fotó: Xosé Bouzas/Hans Lucas via AFP

Az év végi rohanásban és a sok hír közt elsikkadt, de aláíróinak eleve az is volt a céljuk, hogy minél jobban elsikkadjon az Európai Unió és Kína gazdasági megállapodásának híre.

A Bizottságon a német elnökség által áttolt megállapodással Peking és a német-francia ipar jól járhat, de az EU haszna kérdéses marad. Több uniós tagország mellett a leendő Biden-kormány sem boldog a fejleménytől, ami Hszi Csin-pingnek jelent igazán nagy győzelmet.

HALÁLMADÁR

Varjúcsapat a Szabadság téri fákon.

Tényleg varjúinvázió van Budapesten? – tette fel a kérdést nagyjából mindenki, aki mostanában az V. kerületi Szabadság téren látta a sötétedés után óriási létszámban fák tetején üldögélő madarakat. A rövid válasz az, hogy nem, a hosszúból pedig az is kiderül, hogy a nagyvárosban telelő varjak igazi éjszakai bázisa az Új Köztemető, ahol akár egymillió madár is összegyűlik esténként.