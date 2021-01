Trump utolsó teljes napja és az Orbán-kormány válságkezelése

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVID-21

Már több mint 11 ezren haltak meg itthon a járványban. 10 hónappal az első regisztrált magyarországi koronavírusos eset után a 444 két, magát szakújságíróvá képező munkatársa, Haszán Zoltán és Szurovecz Illés nagy cikkben foglalták össze, hogy mi történt eddig, és hogyan kezeli a válságot az Orbán-kormány

Az elmúlt hónapok ugyanis tisztán megmutatták az Orbán-rendszer válságkezelő arcát. Miközben az adatokat homályban hagyják, a kritikákat agresszív kommunikációval hárítják, a felelősséget pedig igyekeznek másokra tolni, világossá váltak az államgépezet működési problémái.

A cikk végigveszi a vakcinaregisztráció körüli kavarást, és az aktuális eseményeket a nagyon lassan beadott oltásokkal. De ennél is érdekesebb, ahogy a halálesetek növekedésével fokozatosan megváltozott Orbán Viktor viszonya a felelősséghez. Míg az első hullámban még arról beszélt, hogy minden életet megvéd, most, hogy egyre rosszabb a helyzet, már egyre többet hangsúlyozza mások, Brüsszel vagy éppen az egészségügyi dolgozók felelősségét.

Az oltások körüli kavarás közben csak fokozódik, Müller Cecília Oroszország, Szijjártó Péter Kína felé tapogatózik, és olyan érdekességek is vannak, hogy aki elmúlt 100 éves, az nem tud online regisztrálni az oltásra. (Ha ezt a hírlevelet olvassák 100 év felettiek, kérem, írjanak.)

HOSSZÚ TÁV

Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

A világban egy éve zajló pandémiának most már a hosszú távú hatásai is érezhetőek. Amerikában a koronavírus 1,13 évvel csökkentette a várható élettartamot, ilyen visszaesésre 40 éve nem volt példa. A csökkenés még jelentősebb a kisebbségek körében: a feketék esetében 2,1 évvel 72,78 évre, a latinoknál 3,05 évvel 78,77 évre esik vissza. A fehérek körében jóval kisebb, 0,68 év lesz a csökkenés, náluk a várható élettartam 77,84 év lesz.

Magyarországon a kormány mindent elkövet, hogy a járvány hatása ne gyűrűzzön be az élet többi területére. Erre a leglátványosabb példát az iskolák szolgáltatják, ahol akkor is maradt az oktatás, amikor a kontinensen szinte sehol. Most már azt is tudjuk, hogy a tankerületek akkor sem hajlandóak bezárni egy iskolát, ha ott egy pedagógus meghal, és tucatnyi társa is megfertőződik.

Vannak egyébként a koronavírusnak olyan közvetlen hatásai is, amelyek nem feltétlenül kellemetlenek. Budapesten ötéves mélyponton vannak az albérletárak, és 2021-ben nem is kell komoly növekedésre számítani.

OROSZOK ÉS GESZTUSOK

Egyetlen nappal azután, hogy a moszkvai repülőtéren őrizetbe vették, már el is ítélték Alekszej Navalnijt. Az orosz alkotmányt is semmibe véve az orosz ellenzéki aktivista ügyvédeinek felkészülni sem volt ideje a tárgyalásra.

Magát a bírósági meghallgatást egy rendőrörsön tartották, ami szintén törvényellenesnek tűnik, de az orosz belügyminisztériumnak van rá magyarázata: azért kellett ott tartani, mert Navalnijnak nincs koronavírus-tesztje.

Navalnijt egyelőre az ideiglenes szabadlábra helyezése szabályainak megsértése miatt ítélték 30 napos őrizetre, legalább február 15-ig elzárva marad. Pont azt a büntetést kapta, amit az ügyészség kért rá. A hétfői ítélet után Navalnij videóüzenetében arra szólította fel támogatóit: ne féljenek, és menjenek az utcára tüntetni, ne miatta, hanem saját jövőjük miatt. Munkatársai január 23-ra, szombatra Oroszország-szerte támogató tüntetéseket hirdettek meg.

Hétfőn nemzetközi szervezetek, politikusok egymás után fejezték ki aggodalmukat a kurta-furcsa orosz eljárás miatt, és támogatták egyúttal Navalnijt. A magyar kormány viszont pontosan úgy tesz, mint nyáron, a belarusz választásoknál: csatlakozunk az uniós állásponthoz, de azért nem kritizáljuk nyíltan Putyint. Karácsony Gergely ennek kapcsán arról beszélt, hogy Magyarország olyan kormányt érdemelne, amelyik magától emel szót az ellenzékiek elleni hadjárat ellen, nem sunnyog.

Felszólalni egy bebörtönzött orosz ellenzéki aktivistáért persze leginkább csak szimbolikus gesztus, de most pont Belaruszban láthatjuk, hogy ezeknek is lehet eredménye. Miután aktivisták nyomására a torna szponzorai elkezdtek visszalépni, a nemzetközi szövetség elvette az országtól a jéghokivébé társrendezői jogát. Pedig Lukasenkának ez a kedvenc sportja.

A PÉNZÜNK

Több kerülettel közösen indít tájékoztató kampányt Budapest helyzetéről a fővárosi önkormányzat, az akcióval „erősíteni akarják a város közösségét és rábírnák a kormányt a megszorítások felfüggesztésére”. Ami magyarul azt jelenti, hogy a főváros és a kerületek tiltakoznak, amiért a kormány lassan minden pénzüket elvonja.

Szintén a pénzünkkel történik:

A TERMÉSZETÜNK

Mezővédő sávokkal védett szántóföldek Fotó: Dominique Delfino/Biosphoto

A nagy egyetemátalakítások keretében februárban indul a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem nevű gigaintézmény. A vezetésben ott lesz Lázár János és Csányi Sándor is, kitűzött céljuk bekerülni a világ 30 legjobb agrárképzést nyújtó egyeteme közé. Az új rektor szerint a magyarországi agrárfelsőoktatás

„a 20. században maradt, nem felel meg sem a nemzetközi szinteknek, sem pedig a piac elvárásainak (...) át kell alakítani, az európai trendekhez és a piaci elvárásokhoz igazítva”.

Ennek ellenére nem tervezik meghirdetni az ökológiai mezőgazdálkodás szakot, azt már csak néhány mesterszakos hallgató tanulhatja. Pedig a szakemberek szerint ez a jövő, a világ legjobb agráregyetemein mind zajlik a korábban környezetgazdálkodás néven ismert alapképzés.

Magyar ember és a magyar természet viszonyára máshonnan, más jellegű példa is van most. Kékestetőt egyszerűen teleszórták szeméttel az odaszabadult szánkózók.

AMERIKA

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Ma van Donald Trump amerikai elnökségének utolsó teljes napja, szerdán Washingtonban beiktatják Joe Bident. A tervek szerint Trump holnap reggel még tart egy búcsúünnepséget, aztán elrepül Floridába, amíg még használhatja az Air Force One-t.

Kedden viszont még történhetnek érdekes dolgok, mindenki arra számít, hogy az utolsó elnöki óráiban Trump élve a jogaival fűnek-fának kegyelmet, vagy legalábbis büntetésenyhítést fog adni. A CNN nagyjából 100 emberről tud, az utóbbi napokban lobbisták serege sok-sok pénzért cserébe próbálta elérni az elnöknél, hogy bocsásson meg megbízójának. Jogi szakértők szerint Trump a jelenlegi helyzetben inkább ártana magának, ha önmagának és családtagjainak is előre kegyelmet adna, de ennek lehetőségét sem zárhatjuk ki.

Az őrület közben Amerikában ott tart, hogy a QAnon összeesküvés-elmélet már a Backstreet Boyst is elérte. És folyamatosan kerülnek elő az újabb sztorik a Capitolium ostromlóinak rövid eszéről, most például az, hogy a nő, aki betört Nancy Pelosi irodájába, az orosz hírszerzésnek akarta eladni a laptopját.

AZ EMBER, AKI HANGOKAT HALLOTT

Phil Spector a 2007-es bírósági tárgyalásán Fotó: Matthew Simmons/Getty Images/AFP

Meghalt a kegyetlen gyilkos, aki megölt egy nőt. Meghalt a zseniális producer, aki Elvis és a Beatles közt tudott király lenni. Phil Spectort a popzenetörténet kulcsfigurái között tartják számon, akinek a nevéhez olyan csodálatos, és csodálatosan hangzó slágerek fűződtek, mint a Be My Baby. A stúdióban is azon kívül is borzalmas ember volt.

Milyen volt S.tanár úr hírhedt szendrői táborában? A tavalyi Epipó-filmről és Magyari Péter 2014-es riportjáról beszélgettünk önpodcastunkban.

