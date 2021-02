Álmomban Mészáros Lőrinc két rokona voltam, és tendereztem egymással

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma délután is tavasz lesz.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek. Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

KÜLÖNLEGES JÓ REGGELT!

Fotó: Beliczay László/MTI/MTVA

Ha nehezen megy az ébredés, vekker helyett ajánlom hírünket arról, hogy Mészáros Lőrinc öccse Mészáros Lőrinc veje elől vitt el egy közbeszerzést. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút fejlesztéséhez szükséges mélyépítési munkálatokra kiírt pályázatot a Mészáros Lőrinc öccséhez tartozó Híd-Tám Kft. nyerte meg, nettó 2 milliárd 569 millió forintos ajánlattal. A vesztesek közt ott volt Mészáros Lőrinc vejének, Homlok Zsoltnak az érdekeltsége, a Homlok Építő Zrt. is.

COVID-21

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Továbbra is Magyarországon nő a legnagyobb ütemben a fertőzöttek száma Európában. A hétfői 2 623 új esettel együtt 52 százalékkal több fertőzöttet találtak az elmúlt hét napban, mint az előtte lévő héten. Nógrádban és Somogyban erősödik most leginkább a járvány, itt majdnem duplázódott az új fertőzöttek száma az elmúlt héten az előző héthez képest.

Az új fertőzöttek számának az emelkedése várhatóan ismét nagy nyomást helyez majd az egészségügyre. Ennek az átfutása általában 2-3 hét, de már most egyre nő a kórházban lévők száma. Az pedig különösen aggasztó, hogy meredeken emelkedik a lélegeztetőn lévőké.

Az is rossz hír, hogy az EMMI közlése szerint most kétszer annyi óvodában és iskolában kellett intézkedni a járvány miatt, mint két hete. Az adataik szerint jelenleg 159 óvodában van rendkívüli szünet a járvány miatt, és 250 iskolában rendeltek el digitális oktatást, jellemzően egy-egy osztályban, csoportban. Az oktatási intézmények bezárása továbbra sem merült fel, pedig mindenhol, ahol a brit vírusvariáns beindította a járvány harmadik hullámját, így tettek. A német általános iskolák például csak most, két hónap kényszerszünet után nyitottak ki.

A magyar kormány annyira nem hajlandó ilyen intézkedéseket hozni, hogy a nyárra Budapestre tervezett férfi junior kézilabda-világbajnokságot is a nemzetközi szövetség fújta most le, nem a magyar szervezők. Ilyen döntések helyett nálunk hétfőn a parlamentben a Fidesz-KDNP az ellenzék nélkül is megszavazta a rendkívüli jogrend alatt hozott rendeletek 90 napos hosszabbítását. Az új törvényben a kormány értékelte saját munkáját is:

„az Országgyűlés politikailag elismeri a Kormány eddigi, a járvány megakadályozására tett lépéseit.”

TANÁCSTALAN ORBÁN

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

A nyitás vágya, az oltás menedzselése és a harmadik hullám a jelek szerint így együtt még Orbán Viktornak is sok: a miniszterelnök és eddig hatékonyan működő kommunikációs stábja egymásnak ellentmondó, illetve tanácstalanságról árulkodó üzenetekkel bombázzák az egyre tanácstalanabb közönséget.

Szily László arról írt, hogy amióta a Fidesz kormányoz, ilyen egyszer sem történt: nem lehet érteni, mit próbálnak kommunikálni. Korábban is előfordult, hogy hirtelen megzavarodtak egy-egy témában, de akkor egyszerűen hallgattak, amíg Orbán miniszterelnök ki nem találta a csapásirányt. Most viszont a miniszterelnök mintha ezt a teljesen konfúz üzenetet közvetítené:

"Nyitnék már baromira, mindent előkészítettem ezzel a konzultációval, amiben csak be kellett volna ikszelnetek a nyilvánvaló válaszokat – WINK! WINK! – erre nem belerondít ez az átkozott harmadik hullám?! Most mi az illiberális értelemben vett kereszténydemokrata francot csináljak?!! Hiába válaszoljátok azt, ami várok tőletek, akkor sem tudok nyitni. Ugye értitek, hogy nem azt akarom tenni, amit mindjárt kénytelen leszek?"

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: DAVIDE PISCHETTOLA/NurPhoto

Két, az oltási programmal egyaránt jól álló országból is nagyon biztató hírek érkeztek. Egy skót kutatás szerint már egyetlen vakcinadózis is 94 százalékkal csökkentheti a kórházba kerülés kockázatát. Egy izraeli tanulmány pedig azt állítja, hogy a Pfizer vakcinája nem csak a megbetegedést, hanem a vírus átadását is hatékonyan gátolja.

Azt viszont továbbra sem tudni, hogy fogják beoltani a világnak azt a kevésbé szerencsés részét, amely nem tud csak úgy gyorsan befáradni egy oltóközpontba. Nem tudjuk, hogy lesz a harmadik világ ellátva elegendő vakcinával, és azt sem, hogy ezeket hogy lehet majd beadni a lakosságnak. Az EU legszegényebb országában, Bulgáriában mindenesetre már mutatják az utat: mobil oltócsoportokat küldenek az elszigetelt vidéki térségekbe,

PARLAMENTI GAZDAGOK

A 2010 óta parlamentben ülő képviselők átlagvagyona ebben az időszakban 786 százalékkal nőtt, miközben a háztartások csak 178 százalékos növekedést tudtak produkálni. Sőt, még a legnagyobb techcégek részvérárfolyamai sem tudták tartani a lépést a magyar honatyákkal. És ez a közel nyolcszoros növekedés csak az, amit hivatalosan, a vagyonnyilatkozataikban bevallanak

Mi lehet a titkuk? Ezt tőlük próbáltuk megtudni a hétfői parlamenti ülés előtt. Fideszes képviselőket megszólaltatni nem könnyű feladat, most azonban hármat is sikerült. Válaszaik tömören:

Nem igaz, képviselő úr a környezetében nem tapasztal ilyen gyarapodást.

Nincs semmi gond, más is gazdagodik

De hát a képviselői fizetések a magyar átlagbérhez vannak kötve, szóval inkább örülni kellene, hogy így gyarapodnak a magyar háztartások.

OTT SZALAD A PÉNZ

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Újabb 3,5 milliárd közforintot kapott Rogán kedvenc alapítványa. A Batthyány Lajos Alapítvány eddig is szépen ki volt tömve közpénzzel, és a járvány okozta válság sem állíthatta meg a gyarapodását.

Az alapítványról azt kell tudni, hogy ősztől közérdekű vagyonkezelő társaság lett egy törvénynek köszönhetően, a Millenáris Parkkal és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvánnyal együtt. A feladata, pontosabban a közfeladata: „a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény-kulturális értékek és a demokratikus, képviseleti kormányzás alapján álló magyar közélet előmozdítása, továbbá a magyar tehetségek kibontakoztatása és Magyarország megbecsültségének világszerte való növelése”, az alapító okiratában meghatározott egyéb célok és feladatok mellett.

További különös alakok és kezdeményezések itthonról:

ALAPVETŐ TÉVEDÉS

Alekszej Navalnij bizonyítékot tanulmányoz vádlotti üvegkalickájából a moszkvai bíróságon. Fotó: -/AFP

Az uniós külügyminiszterek hétfőn megállapodtak, hogy szankciókat vezetnek be mindazokkal szemben, akik felelősek Alekszej Navalnij elítéléséért és bebörtönzéséért. KIitilthatják az EU-ból többek között az orosz nyomozóhatóság vezetőjét, a börtön igazgatóját, az orosz Nemzeti Gárda vezetőjét és a főügyészt is.

Látszólag komoly büntetés, de valójában az EU pont nem azt teszi, amit Navalnij szövetségesei követeltek. Ők azt szeretnék, ha Putyinhoz közel álló üzletembereket tiltanák ki az EU-ból, mert az fájna neki, nem csereszabatos tisztségviselők büntetése. Az EU szerint viszont ez így jogilag jobban védhető, ami igaz, csak cserébe hatástalan.

Máshol:

GÖRÉNYEK ÉS EGYÉB ÁLLATOK

Ritka, hogy egyetlen nap két olyan hírről is beszámoljunk, aminek valódi görények a főszereplői. De most muszáj volt, mert megtalálták Magyarország legnagyobb görényét, egy közel két kilós, kapitális példányt. Nem kevésbé érdekes, hogy Amerikában sikerült klónozni egy veszélyeztetett fajt, a feketelábú görényt, ami reményt adhat a világ minden veszélyeztetett fajának, sőt, akár a kipusztultaknak is.

Egyéb állatos hírek:

VISZLÁT DAFT PUNK!

28 év után feloszlott minden idők talán legjobb francia együttese. De ha nem is a legjobb, mindenképpen az, amely legsikeresebben hódította meg a világot. Ezzel búcsúzom.