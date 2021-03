Már megint ki dubajozott?

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVID-21

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ/Anadolu Agency via AFP

Csütörtökön a járvány során először több mint 200 halálos áldozatot jelentettek Magyarországon. Ezzel most a világon nálunk pusztít a második legdurvábban a koronavírus, csak Csehországban halnak meg többen lakosságarányosan. És ezek a hivatalos adatok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 21 éves hallgatója, akinek a halálhírét hétfőn jelentette be az intézmény, még nem jelent meg a statisztikákban.

A halálos áldozatok számánál azonban nagyobb kérdés, hogy meddig bírja a magyar egészségügyi ellátórendszer a terhelést. Több mint tízezren vannak koronavírussal kórházban, és jóval több mint ezren lélegeztetőgépen.

Az utóbbi napokban több orvos is nyilatkozott arról, hogy rangsorolni kell, kiket küldenek tovább intenzívre, nem az ágyak vagy a lélegeztetőgépek, hanem a szakszemélyzet hiánya miatt. Éppen csütörtökön közölte az egészségügyi szakdolgozói kamara, hogy a kórházak túl vannak terhelve. Egy mentődolgozó pedig arról beszélt, hogy a kommunikáció a lakosság felé az, hogy minden rendben van, ezzel szemben a valóság teljesen más.

Gulyás Gergely mindezekre reagálva a heti rendes kormányinfón a Magyar Orvosi Kamarát álhírterjesztéssel, felelőtlen nyilatkozatokkal vádolta, és közölte, hogy

„a helyzet az, hogy intenzív kapacitás és lélegeztetőkapacitás is rendelkezésre áll, és az ehhez szükséges személyi állomány is biztosított.”

Máshol:

DUBAJOZÁS

Fotó: KARIM SAHIB/AFP

A 2022-es választási kampány előszavának váratlan főszereplője lett: Dubaj. Március elején maga Orbán Viktor üzent a fideszes báróknak, hogy legyenek szívesek visszavenni a luxusnyaralásokból, ám a NER kedvenc magángépe néhány nappal később mégis ismét Dubajba repült.

A hazatérő gépet egy komplett újságíróválogatott várta Ferihegyen, ám senkinek sem sikerült egyértelműen megtudnia, hogy ki utazott vele. Ez azonban nem akadályozott meg több ellenzéki politikust, például Karácsony Gergelyt és Hadházy Ákost, hogy arra utalgassanak, hogy az utasok közt Mészáros Lőrinc, sőt, Várkonyi Andrea is ott volt

A pontos utaslista hiányában a média olyan pótcselekvésekkel foglalta el magát, mint hogy elmagyarázta, miért utaznak mostanában a világ befolyásos és gazdag emberei a korábbinál is nagyobb lelkesedéssel Dubajba: beoltatni magukat.

A külügynek azonban így is magyarázkodnia kellett, és cáfolták azt a pletykát, hogy a magyar adófizetők pénzén világították volna ki a hétvégén nemzeti színűre a világ legmagasabb épületét, a Burdzs Kalifát. De a kormánynak nem ez a magyarázkodás fájhatott a legjobban, hanem hogy most új kommunikációs fegyver került az ellenzék kezébe. Csütörtökön néhány órán belül a DK több olyan sajtóközleményt is kiadott, ami szinte csak ismételgette a „dubajozás” szót.

Erős negatív szlogen, a szó prostitúciós felhangjai miatt pedig különösen kínos annak, akire hatékonyan rásütik ezt a bélyeget. Ehhez képes nem túl erős visszavágás, hogy a Fidesz azzal vádolta meg Karácsony Gergelyt, hogy nem 15-én nem lobogózta fel a budapesti hidakat – ami ráadásul még nem is igaz.

AMI VAN ÉS AMI LESZ

Fotó: Kovács Attila/Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem Covid-osztályának sárga és vörös zónájában készített képriportot az egyetem saját fényképésze. A képek mellé azt írták, hogy az egyetem munkatársainak „még soha ennyi intenzív terápiára szoruló beteget nem kellett ellátniuk”, de elkötelezettek aziránt, hogy a rendkívüli helyzetben is helytálljanak a betegek gyógyulása érdekében.

Laikus szemmel ezeken a képeken csak keményen dolgozó egészségügyi személyzetet és a modern orvostudomány csodálatos gépeit látni, de nem sok kétség férhet ahhoz, hogy ezt a munkát csak ideális körülmények közt lehet hosszú távon is magas színvonalon végezni.

Karikó Katalin szerint Amerikában nyárra, Európában inkább nyár végére szorulhat vissza a vírus, addig kell kitartania a magyar egészségügyi dolgozóknak is. A Balaton Soundot és a Voltot csütörtökön már lemondták, és a többi nyári program megvalósíthatósága is most mér minimum kérdéses.

ASTRAZENECA

Fotó: FRED TANNEAU/AFP

Jó hír: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerint biztonságos és hatásos az AstraZeneca vakcinája. Az EMA azután kényszerült újabb vizsgálatokra az oltóanyaggal kapcsolatban, hogy Ausztriában ketten néhány nappal az oltásuk után meghaltak, véralvadási problémáktól illetve tödőembóliától.

Az EMA most kijelentette, hogy a vakcina vizsgálataik szerint nem növeli sem a trombóembóliás esetek, sem a vérrögképződés kockázatát. A bejelentést után a legtöbb európai ország folytatja az oltást az AstraZeneca vakcinájával, egyedül az EU-n kívüli, így az EMA-tól független Norvégia akar még további vizsgálatokat is elvégezni.

További vakcinahírek:

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ ÉS A GYEREKEK

Gulyás, Semjén és Áder a magyar katolikus egyház két vezetőjével, Erdő Péterrel és Veres Andrással, 2019 decemberében Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Kedden az esztergomi érsekség és a püspöki kar újabb gyermekvédelmi intézkedéseket jelentett be, miután néhány héttel korábban egy magyar áldozat névvel és arccal vállalta fel zaklatásának történetét.

Ennek kapcsán a csütörtöki kormányinfón két kérdést tettünk fel, amelyekben felidéztük, hogy az elmúlt években, évtizedekben számtalan országban indultak átfogó egyházi vagy állami vizsgálatok a katolikus egyházon belüli, kiskorúak elleni visszaélésekről:

A magyar kormányban felmerült ilyen vizsgálatok szükségessége?

Foglalkoztak-e a magyar kormány tisztviselői katolikus papok konkrét zaklatási ügyeivel az elmúlt 10 évben?

Gulyás Gergely miniszter válaszában előbb arról beszélt, hogy

„a magyar kormány és szerintem minden normális gondolkodású magyar ember minden pedofil cselekedetet betegesnek és tűrhetetlennek tart, ami egyébként súlyos bűncselekmény is, és az ennek megfelelő fellépés, bárki is legyen az elkövető, indokolt.”

majd megmondta, szerinte mivel érdemes foglalkozni és mivel nem:

„...kár ebben a katolikus egyházat kiemelni, főleg akkor, amikor a magyar közéletben is sokan vannak, akik a pedofilokat mentegető vagy mentegetni látszó nyilatkozatokat tesznek (...) azt gondolom, hogy van mit tenni ezen a területen: jó lenne, ha azok a baloldali-balliberális megmondóemberek, akik ilyen nyilatkozatokat tettek, ezt visszavonnák.”

A TRUMP-ÁRVÁK

Trump újságíróknak nyilatkozik 2017 szeptemberében Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Amióta Donald Trump nincs a Fehér Házban, az amerikai nézőket és olvasókat már nem érdeklik annyira a politikai hírek. Paradox módon az unalmas Biden elnöksége főleg a balos-liberális sajtó számaira van rossz hatással.

Trump négy éve ugyanis az amerikai média egy része számára valóságos aranykor volt, folyamatosan ömlő hírekkel, és szépen növekvő előfizetői körrel. Az elnök egy-egy dühös twetje akár több tízezer új előfizetőt is hozhatott az általa éppen kipécézett, „ellenséges” sajtóterméknek. Ennek azonban Trump távozásával vége, a CNN egyes műsorainak nézettsége például harmadával zuhant be.

OROSZ HÉV

Visszavonja és újraindítja a magyar kormány a tavaly ősszel megkezdett több mint 200 milliárd forint értékű HÉV-járműbeszerzést. Az orosz pályázó nem tudta teljesíteni a pályázati feltételeket, és a MÁV sem akart velük dolgozni, most mégis kapnak még egy esélyt a magyar államtól.

Az oroszok egyébként három dolgot kifogásoltak az eredeti pályázattal kapcsolatban:

Miért feltétel az európai referencia?

Miért feltétel a normál (vagyis európai) nyomtáv.

Miért kell a HÉV-kocsiknak miért kell alacsonypadlósnak lenniük.

Máshol egy kicsit nehezebb dolga van az oroszoknak. Miután két napja Joe Biden gyilkosnak nevezte, Vlagyimir Putyin gyakorlatilag azt választolta neki, hogy aki mondja másra, az mondja magára.

Fotó: RICCARDO PAREGGIANI/AFP

Vége egy éveken át tartó válásnak: kilép a Fidesz az Európai Néppártból. Ezt Novák Katalin jelentette be csütörtökön a Twitterén. A családokért felelős tárca nélküli miniszter posztjához csatolta az erről szóló levelet, amit Antonio López-Istúriz White EP-képviselőnek címeztek, és amiben azt írták,

„a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a továbbiakban nem kívánja fenntartani tagságát az Európai Néppártban a pártszabályzat 9. cikke alapján”.

Donald Tusk szintén Twitteren reagált a kilépésre, az Európai Néppárt elnöke azt írta,