Valamit nagyon elrontottuk most Közép-Európában

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A reggeli napi jelentésben nem voltak jó hírek a tomboló harmadik hullámról, 249-en hunytak el egy nap alatt, 1400 fölött van a legsúlyosabb állapotban lévő, géppel lélegeztetett koronavírus-betegek száma.

Olyan nagy a nyomás az egészségügyön, hogy egy új rendelet értelmében a kórházakban berendelhetik azokat a háziorvosokat, akik a háziorvosin kívül további szakképzettséggel is rendelkeznek. A napokban elhíresült oltásbeadás-megtagadó erdőkertesi háziorvos, Kiss Csaba pedig oltani fog. Közben a hatvani kórházban leállt a járóbeteg szakellátás.

Az, hogy valamit a harmadik hullámban nagyon elrontott Közép-Európa, a Financial Timesnak is feltűnt, és főként a teszetosza járványügyi intézkedésekkel magyarázzák ezt.

Arra, hogy miért lehet most már világviszonylatban is kiemelkedően magas a magyarországi halálozás, a valaszonline is keresett magyarázatot. Az egyik megoldásuk az, hogy olyan keveset tesztelünk, ami miatt rejtve maradnak a koronavírus-fertőzöttek. Azok is, akik tünetmentesen adják tovább a vírust.

Hiába nagyon súlyos a járványhelyzet, a Facebook és a Google adataiból az látszik, hogy a magyarok nem nagyon hajlandóak otthon maradni.

Segítené a helyzet megértését, ha ismerhetnénk a kórházi adatokat, de azokat egyelőre kérésünk ellenére nem adja ki az Országos Kórházi Főigazgatóság, mert az veszélyeztetné a hivatal veszélyhelyzettel összefüggő feladatainak ellátását.

Vannak országok, ahol vezető politikusok elnézést kértek a járványkezelésben elkövetett hibákért. Ilyen Boris Johnson brit kormányfő és Angela Merkel német kancellár is. Nálunk erről szó sincs, sőt.

Vakcinafrontot újabb csatába bonyolódott az EU és az AstraZeneca. Olaszországban egy raktárban találtak 29 millió vakcinát, ami azt a gyanút vetette fel, hogy azt a brit-svéd cég az unión kívülre akarja exportálni, miközben az EU-val kötött szerződés szerinti vállalásait nem teljesíti. A cég szerint nem így van, 16 millió minőség-ellenőrzésre várt, a többit pedig alacsony és közepes jövedelmű országokba tervezték szállítani, az EU jóváhagyásával. Az EU mindenesetre megnehezítené a kontinensen gyártott vakcinák exportját.

Magyarországra hamarosan több millió indiai és egy másik kínai vakcina is érkezhet, amiknek az engedélyezését hétfőn jelentették be itthon, külföldi sajtóhírek után.

Oltottságban jól állunk, Szerbiát közelítjük, de ez sajnos leginkább a negyedik hullám megelőzésében nyújt majd segítséget, nem a harmadik hullám mostani csúcsának gyors csökkentésében. Mindenesetre elkezdik majd oltani a kritikus infrastruktúrákba tartozó szolgáltatók, nélkülözhetetlen szolgáltatást biztosító dolgozókat is.

A Nemzetközi Oltóközpont bejelentette, hogy visszaadja a vakcinaregisztrációs pénzt.

Kutatások szerint azok szervezetében, akik komolyabb tünetekkel estek át a fertőzésen, nagyobb eséllyel marad meg tartósabban a vírus elleni antitest. Figyelmeztető tudományos hír, hogy Indiában felfedeztek egy új, duplamutáns koronavírust.

A hosszú járványidőszak sokak idegeit megviseli. Szegeden azért esett egymásnak két ember, mert az egyikük nem tartott megfelelő távolságot.



Luxemburgban áprilisban újra kinyithatnak a kávézók és az éttermek, a szomszédos országokban viszont pont, hogy szigorítanak a korlátozásokon.

Libanonban drámai állapotok alakultak ki, az ország napokon belül kifogy a lélegeztetőgépekhez szükséges oxigénból.

Eközben Kuba válasza a járványra: tengerpart, mojito és saját fejlesztésű vakcinák.

Ha pedig valaki ettől tette volna függővé, hogy végre regisztráljon az oltásra. David Guettát is beoltották, Dubajban.