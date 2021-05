Orbán Viktor gondolatai, lassuló oltási programmal

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma nem lesz olyan meleg.

VAKCINALASSULÁS

16 éves fiú oltást kap. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Szerdán folytatódott az aggasztó tendencia: nagyon belassult az oltási program. Ha ilyen ütemben megy tovább, esély sincs jövő hét végére elérni azt az 5 millió beoltottat, amit a kormány vár. A háziorvosok ismét elkezdtek Pfizert ajánlani a pácienseiknek, ez hozhat még néhány százezer beoltottat, ahogy a kamaszok beoltása is, de hogy ezek után mit lehet tenni azok beoltásáért, akik eddig nem kértek a vakcinából, nem világos.

Kanadában már elkezdték oltani a 12-15 éves korosztályt is, ez nyilván előbb-utóbb nálunk is meg fog történni. Be lehet vetni olyan trükköket, mint a szerbek, akik most 25 eurót ígérnek mindenkinek, aki beoltatja magát – bár akkor biztos morgolódnának, akik eddig ingyen oltatták magukat. Ez után, ha a kormány nem akarja kötelezővé tenni az oltást, már tényleg csak a védettséggel járó kedvezményekkel noszogatás marad.

A horvátok szerdán bejelentették, hogy hozzájuk bármilyen oltással lehet menni. Ha nyaralni nem is tervez mindenki, kocsmába, focimeccsre, moziba vagy valamilyen hasonló intézménybe igen. Ezek látogatásának védettségi igazolványhoz kötése valószínűleg a legjobb ösztönző. Ha ez sem jön össze, akkor marad annak beismerése, amit az amerikaiak is elkezdtek kapisgálni: soha nem érjük el a nyájinmunitást.

JÓ REGGELT!

Nincs hatásosabb ébresztő egy Orbán Viktor-interjúnál. A nehezen ébredők balszerencséjére a magyar miniszterelnök csak ritkán áll szóba újságírókkal, és ha esetleg mégis, akkor is csak olyannal, aki biztosan nem kérdez semmi kellemetlent. Orbán most egy szlovák jobboldali lapnak fejtette ki részben cinikus, részben fantaszta gondolatait:

„Ma nem létezik liberális demokrácia, csak liberális nem-demokrácia, van benne liberalizmus, de nincs benne demokrácia.”

Valamint:

„Én harcolok a liberálisokkal szemben a szabadságért. Miközben én a szabadság oldalán állok, ők a véleményhegemóniáén”

Csattanónak pedig:

„Hiszem, hogy a gyerekeink jobban fognak élni, mint mi. Egy nagy közép-európai reneszánszot fogunk megélni a gazdaságban, demográfiában, biztonságpolitikában, kultúrában”

VILÁGOS VAKCINABESZÉD

Fotó: LUIS ACOSTA/AFP

Az is segíthetett volna a vakcinák népszerűsítésén, ha a kormány a kezdetek óta világosan kommunikál, és nem hallgatja el a néhány problémás esetet sem. Azt is csak külföldi hírekből tudhattuk eddig, hogy az AstraZeneca oltások hatására előfordulhat trombózis. Ennek elhallgatása leginkább az oltásellenes összeesküvések alá adja a lovat.

Többek közt ezért is írtuk meg annak a két középkorú nőne a történetét, akik egyaránt április 6-án kaptak AstraZeneca-oltást, ami után pár nappal vérrög alakult ki náluk, pedig a hivatalos tájékoztatás szerint nem volt trombózisos eset Magyarországon. A két nő nem oltásellenes, csupán azt szeretnék, ha lenne normális tájékoztatás, és nem válogatás nélkül oltanák be az embereket.

A konfúz kommunikáció természetesen továbbra is zajlik, az AstraZeneca oltásoknak most a szervezése is furcsa módon zajlik, és talán senki számára nem egyértelmű, hogy az első oltás után mennyivel adják be a második dózist. Szintén a magyar szakemberek megbízhatóságát csökkentik az olyan esetek, mint a kamuzás a vakcinaregisztrációs oldal leállásáról, ami nyilvánvalóan nem kibertámadás, hanem a nagy érdeklődés hatására történt. Valamint hogy miközben a nemzetközi sajtó megírja, hogy sokaknak már ősszel szüksége lesz harmadik oltásra, Merkely Béla arról beszél, hogy a kínaiból nem kell.

DEMOKRÁCIÁCSKA

Egy közvélemény-kutatás szerint Magyarországon a megkérdezettek mintegy 33 százaléka gondolja azt, hogy Magyarország egy demokratikus állam, ezzel az eredménnyel pedig Nigériával, Iránnal, Lengyelországgal és Venezuelával vagyunk egy szinten.

Hogy ez a szám miért ilyen alacsony, arra jó példa a fideszes képviselő, Becsó Zsolt esete, akiről először az volt a hír, hogy karantén helyett ment be szavazni a parlamentbe. A védekezéséből viszont az derült ki, hogy még ennél is súlyosabb dolog történt, mert koronavírusosan, tünetekkel ment be a munkahelyére.

További magyar demokratikus hírek:

LEGNAGYOBB BAN

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A Facebook felügyelőbizottsága szerdán úgy döntött, hogy fenntartja Donald Trump Facebook- és Instagram-profiljának felfüggesztését. Trump e két közösségimédia-oldalát azután zárolták, hogy a választási csalásról szóló alaptalan posztjai és a Capitoliumnál történő eseményekre reagáló, január 6-i üzenetei erőszakra buzdítottak és legitimálták azt.

A felügyelőbizottság egyetértett azzal, hogy Trump megnyilvánulásai súlyosan megsértették a Facebook felhasználói szabályzatát, és azáltal, hogy támogatását fejezte ki a Capitoliumot megtámadó csőcselék felé, legitimálta az erőszakot egy olyan helyzetben, ami közvetlenül emberéleteket veszélyeztetett. Ezért utólag is helyesnek ítélték a felfüggesztését.

A felügyelőbizottság javaslatokat is tett a Facebooknak hasonló esetekre vonatkozóan. Ezek közül a legfontosabb, hogy a jövőben, ha egy államfő vagy magas rangú kormánytag többször is olyan üzeneteket posztol, amelyek kárt okozhatnak másokban, a Facebook vagy függessze fel a profilt meghatározott időre, vagy törölje azt.

Trump válasza várható volt: hisztizett egy kicsit, és saját blogoldalt hozott létre. De hogy Facebook és a számára szintén elérhetetlen Twitter nélkül kik fogják ezt olvasni, nem világos.

Máshol:

TERMÉSZET ÉS POLITIKA

Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

A közvélekedés szerint a világ legnagyobb trópusi esőerdője az emberi szén-dioxid-kibocsátás egyik legfontosabb semlegesítője. Ez annyiban igaz is, hogy Amazonas-medencében található a világ trópusi esőerdeinek fele, és ezek jóval hatékonyabban szívják föl a légkörbe került szén-dioxidot, mint más összefüggő növényzettípusok.

Úgy tűnik, ez a trend az elmúlt évtizedben igencsak megváltozott. Az elmúlt évtizedben az erdőtüzek és a fakitermelés hatására csökkent a trópusi esőerdő szén-dioxid-megkötőképessége. Az Amazonas-medence brazíliai területe mára nettó kibocsátóvá vált: 20 százalékkal több szén-dioxidot juttat a légkörbe, mint amennyit megköt.

A természetpusztítás folyamata mintha az egész világon megállíthatatlan lenne, és a politikusokat csak egyetlen dolog tudná rávenni a cselekvésre: a népszerűségvesztés. Jó példa erre Németország ahol a kormány jelentősen megemeli a klímacéljait, és ígéretük szerint 2045-re klímasemlegessé válnának. Szép vállalás, nyilván nem független attól, hogy a közvéleménykutatások szerint most már reális, hogy az évtizedek óta uralkodó ereszténydemokratákat legyőzzék a Zöldek az őszi válaszásokon.

ÉS EGY JÁTÉK

Fotó: OSCAR GONZALEZ/NurPhoto via AFP

