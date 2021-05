Mészáros Lőrinc ezüstérme

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma és holnap közel 30 fok lesz.

COVID-21

Fotó: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

Március 1-óta először vasárnap jelentettek 100-nál kevesebb halálos áldozatot a magyarországi járványban. A hétvége mindig lefelé torzít, de a tendencia egyértelmű, akárcsak a lélegeztetőgépen lévők és a kórházban ápoltak esetében.

A hétvégi adatközlés az elvégzett tesztek pozitív arányát is megkavarta, de most már belátható időn belül van a pont, amikor ismét 5 százalék alá csökken a pozitivitás aránya. Ilyen utoljára 2020 szeptember 3-án fordult elő. Az 5 százalékos határ azért fontos, mert a WHO szerint ez a szint, ami alatt ellenőrzés alatt tartott járványról lehet beszélni.

Máshol közel sem ilyen jó a helyzet. Indiában, ahol most az egész világon a legszabadabban tombol a járvány, 24 óra alatt négyezren haltak meg, de minden szakértő arról beszél, hogy a valós szám ennek a többszöröse lehet. Szerintük a helyzet még súlyosabb lesz, hetek múlva tetőzhet csak az országban a járvány.

VAKCINATEMPÓ

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Bár a múlt hét elejéhez képest egy kicsit sikerült gyorsítani a tempón, továbbra is a tervezettnél lassabban halad az oltási program. A mostani állás szerint még két hét kell az 5 millió beoltotthoz, amit az újabb nyitási lépcső feltételeként tűzött ki a kormány.

A hét elején lehet számítani egy kis felpörgésre, köszönhetően annak, hogy a következő napokban oltják a 16-18 éveseket, közülük azonban csak a korosztály harmada, 60 ezer fiatal regisztrált oltásra. Itt legfeljebb abban lehet bízni, hogy sokak igényét megint csak nem tudta rögzíteni a központi rendszer, és igenis lesznek többen, akik kérik az oltást. Ők Pfizert kapnak, de szemben a hétvégén terjedő hírekkel, a felnőttek továbbra is csak Sinopharmra, AstraZenecára és Szputnyikra foglalhatnak időpontot.

ORBÁNSHAMING

Fotó: FRANCISCO SECO/AFP

A 2022-es kampány eddigi legváratlanabb fordulata, hogy hirtelen Orbán Viktor magassága és szélessége lett a téma. Miután Karácsony Gergely az Economistnak a miniszterelnök méretein viccelődött – majd bocsánatot kért a gúnyolodásért – a NER kommunikációs gépezete akcióba lendült, hogy visszavágjon.

Nehéz viszont úgy visszavágni, ha azt nem lehet kimondani, hogy miért. A különböző fideszes politikusok által hangoztatott és a Facebookon terjesztett üzenet gondosan kerüli annak említését, hogy Karácsony mit mondott Orbánra, és csak azt sulykolja, hogy a főpolgármester „lenézi, aki nem úgy néz ki, mint ő”. Ennél egy fokkal erőteljesebbnek tűnik annak emlegetése, hogy Karácsony nem tud angolul, és így képtelen lenne nemzetközi partnerekkel tárgyalni. Tényleg nehéz eldönteni, hogy mi kínosabb egy politikustól 2021-ben: ha képtelen egy idegen nyelven megtanulni, vagy ha kórosan elhízik.

GYŰJTÖGETÉS

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Kinek fogják beadni azt a 1,2 millió adag Sinopharm-vakcinát, ami a hétvégén érkezett Magyarországra? Valamennyi oltóanyag közül a legnépszerűtlenebbre eddig sem volt könnyű jelentkezőt találni, de most, hogy bőven van az országban minden egyéb vakcinából, végképp nehéz ügy lesz. A kínaiakkal kötött szerződés szerint még további 1,7 millió adag fog érkezni, miközben az EU további 1,8 milliárd dózisra szerződött le a Pfizerrel, ami már az esetleg szükséges harmadik oltásokra is elég lehet. Az EU-ban olyan vakcinabőség várható, hogy az AstraZenecával már meg sem újították a szerződést, mert az ő oltóanyagukra már nincs is szükség.

Nem lenne meglepő, ha a Magyarországra érkező Sinopharm-szállítmányok sorsa a továbbajándékozás lenne. Ahogy az történik éppen a tavaly teljesen feleslegesen vásárolt sokezer lélegeztetőgéppel is. Eddig a 16 ezerből 425-öt sikerült ingyen továbbpasszolni, eladni egyetlen egyet sem sikerült.

MÉSZÁROS EZÜSTJE

Ezüst színű pólóban ünnepelte egy kis, mindössze 1800 lelkes Fejér megyei település csapata, hogy történelme legjobb eredményét elérve második lett a nagyok között az NB I-ben. A Felcsútot csak a Fradi előzte meg idén.

Ez a második hely azt jelenti, hogy a Felcsút jövőre ismét indulhat az Európa Ligában. Ennek örömére akkora ünneplés volt a felcsúti stadionban, hogy még Mészáros Lőrincnek is jutott ezüstérem. Biztosan jobban örült neki, mint annak, hogy egri szállodája magában háromszor annyi állami támogatást kap, mint Eger városa. Az ilyen típusú győzelmeket már biztossan megszokta.

GÁZOS ÜGYEK

Andrij Koboljev. Fotó: STR/NurPhoto

Április végén az ukrán kormány felmentette Andrij Koboljevet, a Naftogaz vezérigazgatóját. A Naftogaz nagyon fontos állami gázipari vállalat Ukrajnában, többek között ez a cég birtokolja az ország gázvezetékeit, azokat, amelyeken az oroszok Közép-Európába, például Magyarországra is szállítanak gázt.

A Naftogaz jövője azért izgalmas, mert a változások iránya mutathatja, hogy az ukrán politikai vezetés mennyire lenne hajlandó egyezkedni Oroszországgal. Nekünk pedig különösen azért, mert végső soron ettől is függ, hogy mennyi rezsit fizetnek a magyar háztartások.

További posztszovjet hírek:

AFGÁN BORZALMAK

Fotó: HAROON SABAWOON/Anadolu Agency via AFP

Ötvennyolcra emelkedett a Kabulban szombaton, egy iskola közelében elkövetett robbantásos merénylet halálos áldozatainak a száma, legalább 150-en megsebesültek, közölték afgán biztonsági források. Az áldozatok a hatóságok tájékoztatása szerint mindannyian civilek, a Reuters értesülései szerint 7-8 áldozat kivételével mindenki iskolás gyerek volt, akik épp hazafele tartottak.

Máshol:

4 CIKK, AMIRŐL A HÉTVÉGÉN TALÁN LEMARADTÁL

Fotó: Scotch & Soda

A járvány három győztese: mackóalsó, tréninggatya, melegítőnadrág – A karantén felgyorsította a már korábban is egyértelmű trendet: mindenki egyre kényelmesebben, lazábban öltözködik. Néhány hónap után a divatipar is megadta magát, még ha néhányan bíznak is abban, hogy visszatérhet a magassarkú cipők és nyakkendők kora. De minek, ha melegítőalsóban egyszerűen minden jobb?

A fennmaradás a tét – Látva az Európai Uniónak címzett, nem egyszer vitriolos bírálatokat, nézzünk szembe az alapkérdéssel: van-e még a mai világban helye, szerepe (értelme?!) az EU-nak? Egy kerek évforduló is egybeesik a feltevéssel: 71 éve indult útjára a későbbi integrációs projekt magötlete Robert Schuman nyilatkozatával. Jó járt-e vele Európa? És kell-e, hogy még ma is jelentsen valamit? Fóris György három évtized brüsszeli tapasztalatával a háta mögött tekint a kérdésre.

Lehet ma emlékművet állítani a koronavírusnak? – Az egész világon elemi igény, hogy emlékezzünk az áldozatokra, és közösen feldolgozzuk, ami velünk történt. De ehhez először fel kell tenni egy sor nehéz kérdést, figyelmeztet Mélyi József.

Miért kínozzák a kisiskolásokat olyan nyelvtani feladatokkal, amik még a hivatásos nyelvészeken is kifognak? – Az iskolai nyelvi nevelés a maga abszurditásaival egyetlen hatalmas darázsfészek, aminek majdnem minden részlete megkérdőjelezhető. Ezt miért kell tudniuk a gyerekeknek? Ez a feladat milyen képességüket fejleszti? Minek? Hát nem utálják még eléggé az iskolát, hogy ezzel inzultálják őket? És ha már itt tartunk, mi a töve annak a szónak, hogy kisfiát?



ÉS EGY PODCAST

Édesanyám, gyöjjön gyorsan, bulvárosodik az ATV! – Mi a duma bojkottja? A kuss. De mi az ATV bojkottja? Mackóalsóban a világ körül. Heti „rendes” podkaszt.