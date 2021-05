Sejtelmes májusi Karácsony

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Felhős idő lesz, sokfelé eshet.

VAKCINALOTTÓ

Névre kiállított, személyes azonosító adatokat és az oltás idejét tartalmazó védettségi igazolvány. Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Már letölthető a védettséget igazoló applikáció. Láttunk már egyszerűbben beüzemeltethető alkalmazást, és az sem egészen világos, hogy mennyivel lesz hasznosabb, mint a plasztikkártya, de legalább van.

Az csütörtökön mindenesetre kiderült, hogy a befékező oltási program hatására a kormány is megállt a nyitási tervvel. Most arról beszélnek, hogy még két hét a következő lépcsőhöz szükséges 5 millió beoltott elérése. Akárhogy is lesz, május 28-tól lehet lakodalmat tartani, úgyhogy aki tavaly nyárról idénre halasztotta, annak már nem kell tovább várnia.

A ma publikált számokból fog kiderülni, hogy a 16-18 évesek csütörtökön megkezdett oltása mennyivel pörgette fel a tempót. Mindenesetre tegnap újabb Pfizer-akciót is indított a kormány, a korábban regisztráltak közül 144 ezren kaptak ajánlatot a legnépszerűbb oltóanyagra. Minden bizonnyal ezek nagy része el is fog kelni. A kérdés már csak az, hogy mostantól rendszeresek lesznek-e az ilyen akciók, mert az már biztos, hogy lesz hozzá elég vakcina az országban.

Közben Magyarországon is egyre gyakoribbak az olyan, oltásra ösztönző kampányok, amilyenekből már sokat láttunk a világban. A MÁV például két extra szabadnapot ad azoknak a dolgozóinak, akik beoltatják magukat. Jó ötlet, de persze Amerikában tudnak jobbat: Ohióban akár egymillió dollárt is lehet nyerni a vakcinalottón.

MÁJUSI KARÁCSONY

Csütörtök este sejtelmes kép és szöveg került ki Karácsony Gergely Facebook-oldalára:

„Szombaton nézzetek rá a Facebook-oldalamra, meg akarok mutatni valamit. 🇭🇺 #Magyarország #99kontra1”

Nehéz másra gondolni, mint hogy a főpolgármester ekkor jelenti be hivatalosan, amit nagyon sokan már egy ideje biztosra vesznek: elindul az egyesült ellenzék által szervezett miniszterelnök-jelölti előválasztáson.

Ha így lesz, Karácsony szokatlanul nagy és tudatos lépésekkel halad előre a politikusi ranglétrán. 2014-ben lett Zugló polgármestere, 2019-ben főpolgármester, 2022-ben, 46 évesen pedig a miniszterelnöki székkel próbálkozna.

Ehhez persze előbb az előválasztáson kellene nyernie, ami könnyű nyilván nem lesz, de nem is olyan nehéz, mint a jővő tavaszi meccs Orbán Viktorral és a NER-rel. Bár a félrevezető újságcímek ellenére sem vezet a Fidesz a közvélemény-kutatásokban, ennek ellenére ők állnak győzelemre. És ezért nem érdemes a járványhelyzetet és a kormánypropagandát érdemes okolni, hanem leginkább magát az ellenzéket.

Megrögzött optimista ellenzéki szavazók viszont már most elkezdhetnek fantáziálni, hogy vajon ki lenne a főpolgármester, ha Karácsony 2022-től miniszterelnökként folytatja.

A BEOLTATLANOK

Fotó: PEDRO PARDO/AFP

Hárommillió körül lehet azoknak a magyaroknak száma, akik nem regisztráltak még védőoltásra. Közülük nem mindenki a vakcinában lévő chipektől fél.

Van, aki kivárja, hogy regisztráció nélkül kapja meg az oltást. Mások a vakcinák hosszú távú hatásaitól félnek, és bár ismerik a covid kockázatait, saját magukat nem érzik veszélyben. Sokszor a várandósok is bizonytalanok. Kieshet a kistelepüléseken egyedül élő idősek jó része is.

Cikkünkben nem csak ezeket a csoportokat, hanem olyan egyéni történeteket is összeszedhettünk, amik megmagyarázzák, hogy miért van még mindig messze a nyájinmunitás. Érdekes, hogy van, aki csak akkor oltatná be magát, ha kötelező lenne, mert szerinte csak ez bizonyítaná, hogy a vakcinák biztonságosak.

A legszomorúbb viszont talán az a történet, amely szerint egy idősotthonban aa 70+-os korosztály negyede nincs beoltva, pedig a Pfizer-oltás lehetősége január óta rendelkezésükre áll. Ezek a lakók vállalják, hogy továbbra sem találkozhatnak a szeretteikkel személyesen, sőt, gyakorlatilag nem hagyhatják el a szobájukat, hónapok óta.

VAGYONMENTÉS

Az utóbbi hetekben a NER több látványos lépésével igyekezett radikálisan átalakítani a magyar viszonyokat. Ezek közül is kiemelkedett az önkormányzati lakások „kedvezményes” megvásárlásának felkínálása.

1993-ban egy kevésbé súlyos lakástörvényt kaszált el az Alkotmánybíróság, mint amit most vinne át a Fidesz. Az akkor elfogadott törvényt egyébként a Fidesz nem szavazta meg, pedig akkor legalább a műemléképületekben lévő lakásokra nem adtak volna vételi jogot, és azokra sem, amiket csak határozott időre adtak bérbe.

Hadházy Ákos most mindenesetre arra biztatja az önkormányzatokat, hogy tagadják meg a lakásprivatizációs törvény végrehajtását, és arról is vannak hírek, hogy ez az ötlet fideszes kerületi polgármestereknek sem tetszik. Kovács Péter 16. kerületi polgármester szerint például egyszerűen marhaság az önkormányzati ingatlanvagyon elkótyavetyélése.

AZ ÚT A HÁBORÚHOZ

13 Hamász harcos holttestét viszik a gázai palesztinok csütörtökön. Fotó: MAHMUD HAMS/AFP

A nemzetközi média valahol a Jeruzsálem óvárosában kitört tömegtüntetéseknél fordította újra a figyelmét az izraeli-palesztin konfliktusra. Tüntető palesztin emberek, keményen fellépő izraeli rendőrök, évtizedek óta megszokott képek a Közel-Keletről. Most mégis olyan tempóban fejlődött a viszonylagos nyugalomtól a háború határáig a feszültség az arabok és zsidók között, hogy visszanézve nagyon fontos lehet, milyen lépések vezettek ide.

Kelet-Jeruzsálem helyzete máig nem rendezett, zsidó telepesek folyamatosan igyekeznek újabb ingatlanokat megszerezni palesztinoktól.

Egy ilyen kiköltöztetésre pont a muszlimok szent hónapja, a Ramadán alatt került volna sor. Ráadásul egy jobboldali zsidók által rendezett felvonulás is erre az időpontra esett, így garantált volt a konfliktus.

Az izraeli rendőrök szokatlanul agresszíven oszlatták fel a tüntető muszlim tömeget.

Válaszul a Hamász terrorszervezetet rakétatámadásokat kezdett izraeli célpontok ellen. Erre Izrael visszacsapott. Az áldozatok száma a palesztin oldalon 80, köztük 17 gyerek a gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint. Míg az izraeli oldalon heten haltak meg, köztük egy ötéves kisfiú, akit az egyik becsapódó rakéta repesze talált el.

A politika hangneme mindkét oldalon akadályozza a feszültség csillapítását, mert mindkét oldal politikusainak érdeke a feszültségkeltés.

Máshol:

MAGLIA ROSA

Fotó: LUCA BETTINI/AFP

A magyar kerékpársport történetének legnagyobb sikerét érte el Valter Attila, aki a csütörtöki szakasz végén átvette a vezetést a Giro d'Italián. Ezzel övé az olasz körverseny élén álló bringásnak járó rózsaszín trikó.

Meglehetősen ritka, hogy magyar sportoló olyan sportágban érjen el világra szóló sikert, amit tényleg tízmilliók követnek. Érdemes megnézni, ahogy a Eurosport kommentátorai megvadultak a diadaltól, és azt is, hogy milyen összeszedetten nyilatkozott a magyar bringás élete legnagyobb napja után.

Valter továbbra sincs ott a Giro esélyesei közt, a legkeményebb hegyi szakaszokon minden bizonnyal perceket fog kapni a legjobbaktól. A 22 éves csömöri kerékpáros azonban most hatalmasat lépett előre azután, hogy már a tavalyi Girón is kifejezetten jól szerepelt, és összesítésben a 27. helyen végzett.

ÉS EGY KIÁLLÍTÁS

Fotó: Halász Júlia

Tegnap nyitott újra a Magyar Nemzeti Galéria, ahol május 30-ig tekinthető meg Sean Scully az Átutazó című kiállítása.

Scully a 20. századi absztrakció meghatározó alakja, a 80-as évektől a kortárs művészeti színtér jelentős alkotója, akinek művészetében az absztrakt formák mögött mindig ott munkál a lélek, rengeteg gondolat és kulturális, festészettörténeti utalás. Az MNG-ben több mint száz művét lehet most látni, hatalmas, egész falakat beborító, rendkívül erőteljes festményei mellett fotóiból és szobraiból is érkezett néhány Budapestre.