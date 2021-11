Bezuhant az olvasottság, Rogán seperc alatt lefejezte a kormánysajtó vezetését

Rogán Antal kommunikációs miniszter a kampány előtti utolsó pillanatban sort cserél a Mediaworks élén.

Kevesekhez jut el a tartalom, nincsenek megszólítva a fiatalok, a kampány meg már itt van a küszöbön.

A leváltott Szabó László olyan nehezen fogadta el a döntést, hogy a miniszternek személyesen kellett megmutatnia neki, merre az ajtó.

Kipróbált emberek kerülnek helyzetbe: a Népszabadság bezáratásában is fontos szerepet játszó Kálmán Erika lesz a kormánysajtó új nagyasszonya.

Váratlanul lefejezték a kormánypárti médiabirodalom központi vállalatának vezetését az elmúlt héten: távozott a Mediaworks elnök-vezérigazgatói székéből Szabó László, majd néhány napra rá a menedzsment öt további tagja: Páldi Tamás szervezetfejlesztésért felelős igazgató, Arany János értékesítési és marketing igazgató, Paplanos Péter innovációs igazgató, Bodnár Gyula oktatási és továbbképzési igazgató és Nagy Tamás digitális igazgató.

Az elnök-vezérigazgatói posztot az eddigi vezérigazgató-helyettes, Kálmán Erika veszi át; a közös megegyezéssel történt távozásokról már az ő vezetése alatt született döntés. Szabó a továbbiakban a Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri biztosaként folytatja, vagy ahogy a Mediaworks közleménye találóan fogalmazott,

„más fontos kormányzati megbízatást kap.”

Tóninak kellett leszólni, hogy pakoljon

Az elnök-vezérigazgató távozása nem akkora meglepetés, mint amekkora az érkezése volt, mert bár kipróbált káder, az orvos végzettségű Szabó területe a '90-es évektől kezdve a gyógyszeripar volt, nem pedig a média. 2010 és 2014 között a Teva Magyarország Zrt. vezérigazgatójaként lett igazán ismert az üzleti életben, mielőtt Szijjártó Péter helyettesének majd parlamenti államtitkárnak tette meg a külügyminisztériumban. 2017 után washingtoni nagyköveti posztot kapott.

Donald Trump amerikai elnök és Szabó László washingtoni nagykövet a Fehér Házban 2017. szeptember 8-án Fotó: USA magyar követség

A covid-válság kezdetén váratlanul hazarendelték. A Fidesz-média veteránja, Liszkay Gábor elnök-vezérigazgató leköszönt a Mediaworks éléről, és Orbán Viktor jóváhagyásával - évtizedes érdemei elismeréseként - nyugdíjba vonulhatott. Rogán Antal kormánymédiáért felelős miniszter olyasvalakit keresett Liszkay helyére, aki szervezetileg és szerkezetileg képes hatékonyabbá tenni a kiadót. Így esett a választás Szabóra.

Az új vezető feladata lett volna racionalizálni a cégcsoport működését azok után, hogy a Mediaworks a kormánymédia olvasztótégelye lett: az alapítványi átalakulás során egyenként felajánlott médiacégek többsége a kiadóvállalat ernyője alá sorolódott be. 2019-ben 11 KESMA-tulajdonú médiacég olvadt be a cégcsoportba, további 28 pedig uralmi szerződés szerint került a Mediaworks irányítása alá; utóbbiak közül később újabb 11 olvadt be teljesen. A magyar médiapiacon sosem látott méretű médiaóriás jött létre: csatolmányaival együtt több mint 500 cím és 2730 alkalmazott tartozik a Mediaworks alá, ami csak 2020-ban 66,7 milliárdos árbevételt könyvelhetett el; ezzel messze a legnagyobb forgalmat bonyolító médiavállalat az országban.

A Mediaworks árbevételének harmada hirdetésekből származik, ez nagyjából 22 milliárd forintot jelent - ennek a pénznek jelentős részét pedig a költségvetésből élő állami hirdetők dobják össze. 2020 tavaszától ráadásul - az Evomedia portfóliójára épülve - felállt a kizárólag kormánymédiumok hirdetéseit értékesítő sales house, a Salesworks is - de ezzel együtt sem sikerült igazán felizgatni a piaci hirdetőket. Bár erről nincs hivatalos adat, információnk szerint a 2019-es 5 milliárdos bázishoz képest nagyságrendileg több - 10 milliárd forintot is meghaladó - forrást kellett becsatornázni a céghez a kommunikációs tendereken keresztül ahhoz, hogy az értékesítések visszaesésével keletkezett lukat sikerüljön betömni.

A megyei lappiacot több lépésben vásárolták fel azok a Fideszhez kötődő közvetítők, akik később felajánlották azokat a KESMA számára. A Mediaworks, az Axel Springer, a Pannon Lapok Társasága, a Radio Bridge Media és a Russmedia voltak a megyei lapok korábbi tulajdonosai. Szabó egyik fontos megbízása lett volna, hogy legyártasson és üzembe helyezzen egy olyan integrált informatikai rendszert, ami lehetővé teszi a szerkesztőségi folyamatok központi irányítását. A hírek szerint erre legalább 2 milliárd forintot költött el a cég, de a rendszer így sem állt fel időben, miközben csak hónapok maradtak hátra a választásokig.

A vezérigazgató másik fő küldetését sem tudta maradéktalanul teljesíteni. Ez ugyanaz lett volna, amit a 2019 őszi önkormányzati bukta után a kabinetiroda a teljes Fidesz-világnak utasításba adott:

Megszólítani A Fiatalokat. Mint azt a Gemius adatai mutatják, a teljes Saleswork digitális portfóliója stagnál, sőt, inkább esik: a cégcsoport valódi havi egyedi látogatóinak száma a tavaly nyári 5,8 millióról 5,2 millió környékére esett vissza. Ennek a forgalomnak meghatározó részét jelenti az Origo; ami stabilan havi 3 millió egyedi olvasóhoz jut el. De az elvárás nem is annyira a nagyobb termékek, mint az Origo vagy a Bors menedzselése volt, - ezek méretüknél fogva szervezetileg önálló egységnek számítanak a cégen belül -; hanem a megyei lapok online divízióinak fellendítése. Ebben sem sikerült eredményt felmutatni.

Megyei lapok online Grafika: 444

Bár vannak megyei oldalak, ahol hangyányi előrelépés történt, az összkép borús. A baranyai bama.hu például másfél év alatt elveszítette olvasói közel harmadát, a 2020. januári 460 ezerhez képest most októberben már csak 300 ezer egyedi látogatójuk volt. A hajdú-bihari haon.hu olvasottsága, ingadozva ugyan, de 500 ezres egyedi userszámról 450 ezer közelébe esett vissza, a veszprémi veol.hu negatív rekordot döntve már a 300 ezres egyedi látogatószámot sem érte el a múlt hónapban. Bezuhant az mno.hu: az oldalletöltések száma közel harmadával esett a 2020 eleji számokhoz képest; a 888 havi látogatottsága felére esett vissza, egy kisebb megyei lap számait hozza. Egyedül a fiatalos-alternatív jobboldaliból vonalas kormánylappá darált mandiner.hu látogatottságában volt tapasztalható érdemi növekedés - egy év alatt 600 ezres bázisról 1 millió közelébe szökött fel a havi látogatószám.

Kevésbé meglepő, hogy nem sikerült megállítani a nyomtatott kiadványok példányszámainak zuhanását sem. A MATESZ adatai szerint a Bors 2020 februárjában még 43 ezer példányban ment el, idén szeptemberben már csak 29 ezer fogyott belőle, és a szám folyamatosan esik. A nagyobb megyei lapok közül a Kisalföld másfél év alatt 44 ezerről 36 ezer példányra sorvadt, a Délmagyarország 24 ezerről 20 ezerre, de a kisebbek esetében is folyamatos az esés, és még egy olyan örökzöld termék, mint a Nemzeti Sport sem tud megállni a lejtőn: 43 ezerről 33 ezerre esett másfél év alatt a sportlap napi példányszáma. A vezetés válaszul ingyenes lapokkal igyekezett kozmetikázni a helyzetet: előbb feltámasztották a Metropolt Budapesten, majd City néven új kampánylapot indítottak, amit több százezer példányban terjesztenek az ellenzéki vezetésű nagyvárosokban.

Szabó, akinek feladata épp a működés egyszerűsítése volt, eközben úgy vett fel igazgatókat, hogy nem mert hozzányúlni régiekhez. Egymás után hozta volt kollégáit a cégbe - Páldi Tamással korábban együtt dolgozott egy amerikai gyógyszercégnél, Bodnár Gyula a Tevánál volt értékesítési menedzser a kezei alatt, Paplanos Péter Washingtonban kabinetfőnökeként dolgozott. Emiatt párhuzamosságok jöttek létre a menedzsmenten belül, sokasodtak a konfliktusok is a régi garnitúra és az új elnök által kinevezett igazgatók között is.

Szabó nemigen érzékelte, hogy fogy körülötte a levegő. A vezérigazgató november 12-én, egy pénteki napon optimista, távlati terveket felvonultató interjút adott saját beosztottjának, Néző Lászlónak a Médiapiac nevű oldalon. Dicsérte a kiadócsoport eredményeit, és további sikereket helyezett kilátásba.

„Sokat haladtunk előre, igaz, a tempót szeretném kicsit felpörgetni, de ebben segítenek a kiváló kollégáim is”

- nyilatkozta, de a felpörgetésre már nem maradt idő - még aznap megüzenték neki írásban a kabinetirodából, hogy a küldetés véget ért.

Azt nem lehet tudni, ki volt a feladó, de a médiavilág ismerői szerint ilyen esetekben Rogán Antal titkára, Nagy Ádám jelentkezik egy udvarias levéllel, ami arról szól, hogy ha az igazgató úr tényleg menni akar - és ugyebár menni akar -, akkor annak nincs akadálya. Szabó mindenesetre nem észlelte a jelzést, a hétvégén továbbra is igazgatóként kommunikált a beosztottakkal, új programokat is lekötött, így aztán Rogánnak személyesen kellett odatelefonálnia, hogy pakoljon, mert nagyon várják az ITM-nél. Alig hogy hivatalosan bejelentették a távozását, Szabó emberei „közös megegyezéssel” távoztak a menedzsmentből.

Rogán Antal, akkori felesége, Rogán-Gaál Cecília, és Nagy Ádám, a politikus egyik jobbkeze a Gundel étterem előtt 2014 májusában. Fotó: 444

Túlélési esélyeinek biztos nem tett jót, hogy Szabónak erős konfliktusa támadt a régi Mediaworks-garnitúrával, mindenek előtt Csermely Péter tartalomfejlesztésért felelős helyettessel, és általában a tartalmi emberekkel, akik közül a bulvárdivíziót vezető Ómolnár Miklós számít még jelentős tényezőnek.

Csermely az egész kormánypárti média egyik legbefolyásosabb tartalmi embere, korábban hosszú évekig Liszkay jobbkeze volt a Magyar Nemzetnél és a Mediaworks vezetésében is; - a pártlapot egy időben főszerkesztőként is vezette. Legendássá lett mondása szerint: aki tőle jobbra áll, az már leesik a palettáról. Vele nem jó rosszban lenni, mert évtizedes kapcsolata fűzi a Fidesz vezetéséhez, és a tartalmi ügyekben intenzív kapcsolatot tart Kocsis Mátéval és Rogán Antallal is. Aligha hallgatta el véleményét az igazgatóról, amikor a pártban kérdezték.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes (b) átadja a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést Csermely Péternek, a Mediaworks Hungary Zrt. tartalomfejlesztési vezérigazgató-helyettesének 2020. október 22-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Csermelynél egyetlen befolyásosabb vezető dolgozott a médiavállalatnál - az a most kinevezett Kálmán Erika, aki egyetlen vezetőségi tagként a Mediaworks 2014-es megalakulása óta része a menedzsmentnek, és aki hosszú évek szívós munkájával, külsős emberből a kormánypárti média egyik legmegbízhatóbb és legnagyobb hatalmú vezetője lett.

Bejáratott emberek

A Kijevi Állami Egyetemen bölcsész, a Közgázon pedig közgazdász végzettséget szerző Kálmán Erika a 2000-es évek elején a kazincbarcikai Borsodchemnél dolgozott HR-igazgatóként, amikor Heinrich Pecina osztrák üzletember felvásárolta a vegyipari vállalatot. Pecina már akkoriban keleti befektetőknek és helyi politikai kalandoroknak frontolt különböző a közép-európai piacokon - a Borsodchemen is hamar túladott a kínai Wanhua Industrial befektetőcsoport javára.

Így került képbe a Mediaworks megalakulása idején is, amiben kulcsszerepet játszott a Fidesz-kormány: a politikai befolyás alatt álló médiahatóság és a versenyhivatal csak azt követően volt hajlandó engedélyezni a svájci Ringier és a német Axel Springer médiavállalatok fúzióját, ha egy jelentősebb cégcsoportot kiszerveznek a portfóliójukból.

Ezzel jött létre a Mediaworks - és ezzel került a később bezáratott Népszabadság, a Nemzeti Sport, több megyei lap és a Ringier nyomdája is a Pecina vezette Vienna Capital Partners tulajdonába. A kormányhoz kötődő üzletemberekkel egyre szorosabb kapcsolatot ápoló Pecina ideális jelöltnek látszott arra, hogy néhány évig kézben tartsa a vállalatot; az osztrák cég mögött ugyanis nehezebb volt felfedni a sajtónak a politikai kapcsolatokat.

Kálmán Erika lett Pecina legfontosabb embere a Mediaworksnél is; hivatalosan tanácsadóként működött közre az akvizíció során, mielőtt a cég vállalatszervezési és szervezetfejlesztési igazgatója lett. 2016 őszén, a Népszabadság bezáratása idején már ő vezette a tárgyalásokat a távozó újságírókkal a Mediaworks nevében. Következő évben ügyvezetőként aktív részt vállalt a kelet-magyarországi megyei lapokat birtokló Russmedia termékeinek integrálásában is, miután Pecina a kormány bátorítására felvásárolta a kiadót, hogy aztán továbbadja azt Mészáros Lőrincnek és az Opimus Pressnek.

Kálmánt pragmatikus, okos és szenvtelen vezetőként írják le azok, akiknek volt alkalmuk dolgozni vele. Az évek során elnyerte a politikai vezetés bizalmát - és ez kitartott azt követően is, hogy Pecina végül belebukott sorozatos ügyeibe. 2017-ben az osztrák strómant jogerősen 22 hónap börtönre ítélték csalás és hűtlen kezelés miatt, miután egy bécsi bíróság bizonyítottnak találta, hogy a Hypo Bank több eurómilliós tételben állított ki hamis számlát a VCP nevére. Pecina neve később előkerült a Strache-botrányban is, miután az FPÖ-s alkancellár az elhíresült ibizai videóján arról beszélt, hogy „Pecina egy olyan befektető, aki az elmúlt 15 évben minden magyar lapot megvett és előkészített Orbánnak”.

Kálmánnak elegáns modora van, viszont kerüli a nyilvánosságot; jól átlátja a hatalmi viszonyokat és kíméletlen végrehajtó hírében áll - egy befolyásos médiapiaci szakember egyenesen „tartuffe-i karakterként” beszélt róla -, a rendszer pedig épp az ilyen végrehajtó típusokat kedveli. Az elmúlt időszakban Kálmán egyre tudatosabban készült a váltásra - állítólag már a vele való rossz viszony miatt távozott idén februárban Lóczi János általános vezérigazgató-helyettes is.

Az új vezérigazgató hosszú távra tervez és alighanem vele is hosszú távra terveznek, de most a kampány a legfontosabb, a kormánysajtó termékeit hadrendbe kell állítani a választások előtt. Kálmán vezetésével egészen biztosan új korszak kezdődik a cég életében. Ezt elég pontosan szemlélteti, hogy a távozásokkal párhuzamosan a Mediaworks honlapjáról rekordgyorsasággal tüntették el a leváltott menedzsment és a felsővezetés tagjait, továbbá 30 főszerkesztőt. Kálmán Erika elnök-vezérigazgató, Csermely Péter tartalomfejlesztésért felelős igazgatóhelyettes és Hargitai Ádám általános vezérigazgató-helyettes alkotják jelenleg a három fős igazgatói tagságot és a cégvezetést.

A kinevezés formailag a KESMA-hoz tartozik, és az alapítvány közleményben számolt be a vezetőváltásról. Hogy a szöveg pontosan melyik íróasztalon született, azt nem tudni, de értesüléseink szerint az alapítványt formálisan vezető Szánthó Miklós kuratóriumi elnököt csak utólag értesítették arról, hogy pontosan milyen döntést is hozott.

Kerestük a cégtől távozott igazgatókat, de ők a szerződésükben vállalt titoktartási kötelezettség miatt nem válaszoltak kérdéseinkre. A történtek pontos rekonstruálása végett kérdéseket küldtünk a Mediaworks vezetésének, a KESMA kuratóriumának, kerestük továbbá Csermely Pétert és az ITM-en keresztül kérdéseket intézetünk Szabó Lászlóhoz. Senki nem adott válaszokat a felvetéseinkre. Amennyiben ez megváltozik, jelezni fogjuk.