Átláthatatlan, követhetetlen költségvetéssel készül a kormány 2023-ra

A költségvetés tervezetének beadása elég komoly esemény egy ország politikai életében, ilyenkor kellene kiderülnie, hogy a kormány pontosan mit és hogyan tervez a következő egy évre. Varga Mihály idén is elvitte Kövér Lászlónak a jövő évi költségvetés tervezetét, ami meg is jelent, és van benne egy csomó szám, amiből megpróbáltunk kibogarászni pár érdekességet. Ez viszont évről évre nehezebb, az Orbán-kormány, pontosabban kormányok ugyanis lényegében egyre átláthatatlanabb költségvetésekkel állnak elő, amiket aztán egyre szabadabban és kontroll nélkül írnak át később, ahogy csak a kedvük tartja. Az idei évre ez különösen fájdalmasan igaz, ugyanis Orbánék a minisztériumokat is teljesen átszervezték, így még annál is kevésbé lehet kiolvasni a dokumentumból, hogy hogyan alakulnak egyik évről a másikra az állam közpénzügyei, mint eddig lehetett.

Egyre nagyobb a homály

Az Orbán-kormány költségvetései már évek óta egyre kevésbé átláthatók. A Költségvetési Felelősség Intézet a napokban publikálta összehasonlító jelentését, amely szerint nemzetközi összehasonlításban a régióban csak a nem uniós tagállamok költségvetései zavarosabbak. Az intézet az Open Budget Survey nevű nemzetközi módszertan szerint elemezte még a 2021-es költségvetést, ami a maximális 100 pontból mindössze 44-et kapott. Csak hogy könnyebb legyen értelmezni, ez mennyire rossz, a módszertan szerint 61 ponttól lehet megfelelően átláthatónak tekinteni egy költségvetési rendszert.

A KFIB elemzése szerint a magyar költségvetési rendszer és minden éves költségvetés átláthatóságát csökkenti, hogy a kormány finoman szólva nem igyekszik nagyon érthetően kommunikálni a saját pénzügyeiről. Nem publikál például semmilyen dokumentumot a költségvetés irányelveiről, amelyben vitára bocsájtaná, hogy mik lesznek a következő év prioritásai és azokat konkrétan hogyan tervezi elérni. A kormány persze beszél prioritásokról, de azok megvalósulását aztán a költségvetés soraiból kellene kibogarászni, ami, ahogy arra mindjárt rátérünk, szintén nagyon nehéz. A tervezet mellé ugyan szokott a kormány csatolni egy egyszerűsített költségvetést, amiből elvileg közgazdasági végzettség vagy több éves gazdasági újságírói tapasztalat nélkül is meg kellene értenie az állampolgárnak, mire mennyit szán a kormány, de a KFIB meglátása szerint ezt nem igazán terjeszti a Pénzügyminisztérium, abban nem fejti ki az intézkedéseit, és alapvető adatokat hagy ki belőle, például az államháztartás makrogazdasági környezetéról.

Jó, a kormány nem rágja az emberek szájába a költségvetést, de azért magából a tervezetből kiderül, hogy mi mennyi és miért, nem? Nem. A Költségvetési Felelősségi Intézet elemzése szerint a költségvetés átláthatóságát nagyban rontja, hogy az előirányzat egy ideje csak az arra az évre szóló adatokat tartalmazza. A 2023-as költségvetési tervezetben például mindenhol csak az szerepel, hogy mondjuk az adott minisztériumnál mekkora kiadásokkal számol a PM. Ez nem volt mindig így, régebben az egy évvel korábbi megvalósult költségvetés adatai is szerepeltek a dokumentumban, vagyis rögtön látszott, hogy mondjuk egészségügyre vagy oktatásra többet vagy kevesebbet költene a kormány. Most viszont legfeljebb akkor derül ez ki, ha megnyitjuk a 2022-es tervezetet is, és kibogarásszuk mindkét dokumentumból a számokat.

Csakhogy, amint erre Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató Zrt. közgazdásza rámutatott a 444 kérdésére, ez nem igazán informatív, ugyanis a 2022-as tervezethez képest a kormány számtalanszor átírta már a költségvetést. Ez bevett gyakorlat 2016 óta, amikor kitalálták, hogy már nyáron beadja a pénzügyminiszter a tervezetet. Azóta a költségvetés sokkal többször módosul utólag, ezzel követhetetlenné téve az állami költekezéseket és lényegében kiüresítve a költségvetés megalkotásának és elfogadásának folyamatát.

Varga Mihály pénzügyminiszter Orbán Viktorral. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A 2022-es tervezetet a 2023-assal összehasonlítani szinte értelmetlen feladat. Már csak azért is, mert ma a kormány 5000 milliárd forinttal kisebb GDP-vel számol 2022-re, mint 2021 nyarán tette, amikor az idei költségvetés tervezete megszületett. Azóta pedig választások is voltak, ami előtt a kormány elszórt 1800 milliárd forintot különböző hangulatjavító lépésekre, az szja-visszatérítéstől a 13. havi nyugdíj visszavezetéséig, amelyeknek még nincs nyomuk a 2022-es tervezetben. A kormány ráadásul notóriusan újból és újból átírja a költségvetést, ide-oda csoportosítva pénzeket, növelve vagy csökkentve összegeket tetszés szerint. Ezt pedig aztán, azon kívül, hogy megírja a Magyar Közlöny, sehol sem lehet követni. Petschnig Mária Zita szerint

csak remélni lehet, hogy valahol a Pénzügyminisztériumban valakik követik ezeket a változásokat, és legalább ők átlátják, hogy hogyan alakul a költségvetés, de kifelé semmi ilyen összesítés nem elérhető. A közgazdász szerint ha a 2022-es tervben szereplő GDP-vel számolunk, akkor úgy tűnhet, hogy 2023-ban az idei évhez képest kevesebbet költ majd például a GDP arányában a kormány oktatásra és egészségügyre. De nem tudjuk, hogy ez így van-e, mert nem létezik elérhető összesítés, ami az éppen aktuális GDP-előrejelzéshez képest újraszámolja az idei költségvetést. Ráadásul, hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, ahogy arról már írtunk, az új minisztériumi szerkezetben nagyon sok terület más tárcához került, így nagyon nehéz követni és összehasonlítani, hogy mire mennyi megy.

Hurráoptimizmus a háborúk évtizedében

Petschnig Mária Zita szerint azért van, ami kiderül a 2023-as költségvetési tervezetből, például az, hogy elég nagy mázli kell hozzá, hogy teljesíthető legyen. Ezt a Költségvetési Tanács is finoman megfogalmazta a kedden kiadott véleményében, amelyben Petschnig értelmezése szerint lényegében azt mondja, hogy a költségvetés teljesíthető, ha a makrogazdasági környezetben minden úgy alakul, ahogy azt a kormány most várja. A Matolcsy Györgyből, Kovács Árpád volt és Domokos László jelenlegi ÁSZ-elnökből álló testület egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy

"A Tanács véleménye szerint a tervezetben bemutatott gazdasági bővülés megvalósulhat, ha az orosz-ukrán háború lezárul, a termelési-ellátási láncok helyreállása időben megindul, az energiaárakat sikerül megfékezni, ezen és más, a gazdaság működését érintő negatív folyamatok hatásai mérséklődnek" Mindez be is jöhet, de az esélye nem olyan kecsegtető. Márpedig a költségvetés ilyen pozitív eseményekkel számol, amellett, hogy felpörög majd a magyar belső fogyasztás, élénkülnek a beruházások és az export erősödésével helyreáll a külső egyensúly. Érdemes megjegyezni, hogy a Pénzügyminisztérium az idén áprilisban megjelent konvergencia-programjában még kisebb, 4,3 százalékos éves növekedéssel számol, mint a költségvetésben, amelyben már 4,7 százalékra számít 2022-ben, miközben április óta nőtt az infláció, és a háborúról is kiderült, hogy egyhamar nem ér majd véget. A GDP-arányos költségvetési hiánycél viszont ugyanakkora maradt, 4,9 százalék, vagyis a mostani költségvetési tervezetben gyakorlatilag nagyobb hiánnyal számol a kormány, mint eddig.

A Pénzügykutató közgazdásza szerint a költségvetési tervezetnek ez a hurráoptimizmusa teljesen ellentmond Orbán Viktor retorikájának, aki legutóbbi miniszterelnöki beiktatásán arról beszélt, hogy 2030-ig “a veszélyek, a bizonytalanság, a háborúk kora” jön Európában, gazdasági recesszióval. Kérdés, hogy akkor a miniszterelnök beszédíróinak vagy a költségvetés összeállítóinak kell hinnünk, hogy kiderüljön, mire is számít a kormány.

Orbán Viktor és Ágh Péter szelfizik a Parlament alakuló ülésén. Fotó: Németh Dániel

Petschnig Mária Zita szerint az sem látszik a költségvetésben, hogy a kormány nagyon sokat akarna foglalkozni az amúgy prioritásnak tartott ügyekkel. A miniszterelnök és miniszterei is állandóan a magyar családok segítéséről beszélnek, ehhez képest a költségvetés nem tartalmaz semmilyen extra forrást vagy intézkedést a családok megsegítésére. Ugyanígy nincs a már beígért 13. havi nyugdíjon és a nyugdíjprémiumon kívül semmi új az idősek részére. És, ami a pedagógusok tiltakozásai kapcsán igazán aktuális, nem látszik az sem, hogy a kormány a már elkezdett életpályamodelleken kívül béremeléseket tervezne. Erről annyi szerepel a tervezetben, hogy “a költségvetés szabályrendszere lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben előre nem tervezett bérszintnövelésről döntés születik, annak meglegyen a fedezete”. A közgazdász ezt úgy értelmezi, hogy ha nagyon pattognak mondjuk a pedagógusok, akkor valahonnan kerítenek nekik pénzt, de amúgy nem.

Az egyetlen kimondott prioritás, ami a 2023-as büdzsében is látszik, az a honvédelem, amelyre tényleg több pénzt fog költeni a kormány, elérve a NATO által elvárt szintet, a GDP 2 százalékát. De ahogy a kormány az elmúlt években a speciális költségvetési alapok forrásait kezelte, egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk a különadókból létrehozott honvédelmi alap forrásai mind szigorúan honvédelmi célokat szolgálnak majd. De hogy ezt számontartsuk, ahhoz is a Magyar Közlönyben elrejtett információkat kell majd követni, mert a kormány ehhez sem adott eddig sem sok segítséget, és ahogy a dolgok haladnak, egyre kevésbé fog.